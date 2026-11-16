A Chapada Diamantina será palco de um encontro entre música de concerto e natureza no fim de novembro. Pela primeira vez, a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) realiza um festival na região, com uma programação gratuita que inclui concertos, apresentações de música de câmara, oficinas e masterclasses.

O Festival OSBA Diamantina 2026 acontece de 26 a 29 de novembro, com atividades em Lençóis, Palmeiras e no Vale do Capão, sob a regência do maestro Carlos Prazeres.

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A iniciativa integra o projeto OSBA na Estrada e propõe aproximar a música sinfônica das comunidades do interior baiano, além de promover o intercâmbio entre os integrantes da Orquestra e artistas locais.

As apresentações ocuparão igrejas, praças, teatros e espaços culturais da região, em uma programação que também contempla estudantes e interessados em formação musical.

Com patrocínio do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), o festival busca ampliar o acesso à música de concerto e valorizar as possibilidades de encontro entre arte, território e comunidade.

Festival leva música sinfônica a três destinos da Chapada

A programação será distribuída em quatro dias. Lençóis recebe as primeiras atividades, nos dias 26 e 27 de novembro. Já nos dias 28 e 29, o evento segue para Palmeiras e o Vale do Capão, reunindo apresentações em diferentes espaços da região.

Entre os destaques está o concerto “Cecilianas: Henry Purcell e Cecília Meirelles”, que aproxima a música barroca do compositor inglês Henry Purcell da poesia brasileira de Cecília Meireles. Sob a regência de Carlos Prazeres, a apresentação terá participação da soprano Raquel Paulin e participação especial de Denise Correia.

O concerto acontece em 26 de novembro, às 20h, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Lençóis, e retorna no dia 28, às 17h30, no Anfiteatro João Augusto, na Pousada do Capão, no Vale do Capão. O repertório inclui trechos da ópera The Fairy Queen, uma ária de Dido and Aeneas e Strike the viol, de Come, Ye Sons of Art Away.

Música brasileira também integra a programação

A produção nacional ganha espaço no concerto “Brasil Diamante da Música”, que reúne obras de César Guerra-Peixe, Claudio Santoro e Heitor Villa-Lobos. Com regência de Carlos Prazeres, a apresentação contará com solos do violonista Mario Ulloa e da soprano Raquel Paulin.

O repertório inclui Quatro Maracatus de Capiba, Ponteio, o Prelúdio das Bachianas Brasileiras nº 4, trechos de Floresta do Amazonas e o Concerto para Violão e Pequena Orquestra.

As apresentações estão marcadas para 27 de novembro, às 20h, no Teatro de Arena, em Lençóis, e 29 de novembro, às 18h, no Circo do Capão, no Vale do Capão.

Outro destaque é “Ecos Diamantinos: Encontro de Sons – Quinteto de Cordas da OSBA Convida”, que aposta na música de câmara e no diálogo com artistas da região. O grupo é formado por Francisco Roa e Mario Soares, nos violinos; Laís Guimarães, na viola; Thomaz Rodrigues, no violoncelo; e Luiz Almiro, no contrabaixo.

A apresentação acontece em 27 de novembro, às 22h30, na Praça Maestro Clarindo Pacheco, em Lençóis, e no dia 28, às 21h, no Coreto da Vila do Capão, no Vale do Capão. A proposta também prevê a participação de artistas locais.

OSBA promove oficinas e masterclasses gratuitas

Além dos concertos, o Festival OSBA Diamantina 2026 terá atividades voltadas à formação musical e à troca de experiências entre profissionais, estudantes e integrantes de filarmônicas da Chapada.

Em Lençóis, no dia 26 de novembro, às 10h, a sede da Phylarmônica Lyra Popular de Lençóis recebe uma oficina do projeto Diálogos Sinfônicos. No mesmo horário, Mario Ulloa ministra uma masterclass de violão no Auditório Afrânio Peixoto.

No dia seguinte, 27 de novembro, o maestro Carlos Prazeres conduz uma edição do projeto Viagens Sinfônicas, às 11h, no Camping Lumiar. Às 14h, a soprano Raquel Paulin realiza uma masterclass de canto no Auditório da Casa Memorial Afrânio Peixoto.

A programação formativa segue em Palmeiras, no dia 28, com uma oficina do projeto Diálogos Sinfônicos junto à Filarmônica Santa Cecília de Palmeiras, às 10h, na sede da instituição. Às 11h, Mario Ulloa ministra outra masterclass de violão, desta vez no Anfiteatro João Augusto da Pousada do Capão.

No último dia do festival, 29 de novembro, o mesmo espaço recebe uma edição do Viagens Sinfônicas, com Carlos Prazeres, às 11h, e uma masterclass de canto com Raquel Paulin, às 14h.

Festival OSBA Diamantina 2026