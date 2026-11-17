Um homem de 63 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira, 17, suspeito de matar a ex-companheira, Cristina de Oliveira Gil Brás, de 53 anos, em Miguel Calmon, no norte da Bahia.



Após atirar e atingir a mulher com golpes de faca, o investigado permaneceu armado no local e impediu a aproximação de populares e das equipes de socorro que tentavam prestar atendimento à vítima.

O crime aconteceu nas imediações da Praça Canabrava. Cristina chegou a ser atendida por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos. Segundo as investigações, o suspeito se refugiou em casa após o ataque, onde foi cercado por policiais civis e militares.

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Suspeito resistiu à prisão

Durante a ação, os policiais iniciaram negociações para convencer o homem a se entregar. Ele resistiu às tentativas de abordagem e chegou a ameaçar tirar a própria vida. Após a criação de uma oportunidade segura para a intervenção, os agentes conseguiram contê-lo e efetuar a prisão.

Durante os depoimentos, o suspeito confessou o crime e alegou que o ataque foi motivado por um desentendimento ocorrido durante o relacionamento com a vítima.





Armas utilizadas foram apreendidas

Durante as diligências, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 12, munições e uma faca apontadas como materiais utilizados no crime. Os objetos foram encaminhados à unidade policial e serão submetidos a perícia.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de feminicídio e posse ilegal de arma de fogo. A ocorrência foi conduzida pela Delegacia Territorial de Miguel Calmon, vinculada à 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jacobina), em conjunto com a Polícia Militar. O caso segue sob investigação da Polícia Civil da Bahia.