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A Guarda Municipal de Itajaí, no litoral Norte de Santa Catarina, investiga o envio de sacolas com bonecas para Centros de Educação Infantil (CEIs) da rede municipal.



O caso começou a ser apurado nesta segunda-feira, 16, após profissionais das unidades denunciarem o recebimento dos pacotes. Segundo os educadores, os objetos estão sendo enviados há cerca de 15 dias.





Foto: Reprodução Redes Sociais

Unidades recebem visitas de equipes de segurança

Equipes especializadas da Escola Guardada estão visitando as instituições que receberam as sacolas para identificar possíveis padrões nos envios e esclarecer em quais circunstâncias os materiais foram deixados.



Uma imagem divulgada de um dos pacotes mostra uma etiqueta com informações sobre o conteúdo e o destino da embalagem.

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A Guarda Municipal informou que a demora na formalização da denúncia pode comprometer a resposta das forças de segurança e dificultar a adoção de medidas preventivas. Diante da situação, o órgão intensificou as rondas e instalou pontos de observação nas proximidades das unidades de ensino.





Veja as orientações para pais e responsáveis

Enquanto as investigações continuam, a Guarda Municipal orienta que pais e responsáveis conversem com as crianças sobre os cuidados necessários. Entre as recomendações estão:

Orientar os filhos a não aceitar nem manusear brinquedos, presentes, sacolas ou objetos entregues por desconhecidos;

Caso encontrem algum item suspeito na escola, avisar imediatamente um professor ou funcionário, sem tocar ou abrir o pacote;

Comunicar à direção do CEI ou à Guarda Municipal qualquer situação suspeita nas proximidades da unidade;

Não tentar retirar os objetos nem abordar possíveis responsáveis;

Evitar compartilhar informações não confirmadas ou mensagens alarmistas nas redes sociais e em grupos de WhatsApp;

Acompanhar os comunicados oficiais da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação e da Guarda Municipal.

A corporação reforça que as apurações ainda estão em andamento e esclarece que não há orientação para que os pais deixem de levar os filhos às unidades de ensino.