QUEM ESTÁ ENVIANDO?
Creches recebem bonecas com mensagens de ameaças para crianças
Objetos estão sendo enviados há cerca de 15 dias.
A Guarda Municipal de Itajaí, no litoral Norte de Santa Catarina, investiga o envio de sacolas com bonecas para Centros de Educação Infantil (CEIs) da rede municipal.
O caso começou a ser apurado nesta segunda-feira, 16, após profissionais das unidades denunciarem o recebimento dos pacotes. Segundo os educadores, os objetos estão sendo enviados há cerca de 15 dias.
Unidades recebem visitas de equipes de segurança
Equipes especializadas da Escola Guardada estão visitando as instituições que receberam as sacolas para identificar possíveis padrões nos envios e esclarecer em quais circunstâncias os materiais foram deixados.
Uma imagem divulgada de um dos pacotes mostra uma etiqueta com informações sobre o conteúdo e o destino da embalagem.
A Guarda Municipal informou que a demora na formalização da denúncia pode comprometer a resposta das forças de segurança e dificultar a adoção de medidas preventivas. Diante da situação, o órgão intensificou as rondas e instalou pontos de observação nas proximidades das unidades de ensino.
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Veja as orientações para pais e responsáveis
Enquanto as investigações continuam, a Guarda Municipal orienta que pais e responsáveis conversem com as crianças sobre os cuidados necessários. Entre as recomendações estão:
- Orientar os filhos a não aceitar nem manusear brinquedos, presentes, sacolas ou objetos entregues por desconhecidos;
- Caso encontrem algum item suspeito na escola, avisar imediatamente um professor ou funcionário, sem tocar ou abrir o pacote;
- Comunicar à direção do CEI ou à Guarda Municipal qualquer situação suspeita nas proximidades da unidade;
- Não tentar retirar os objetos nem abordar possíveis responsáveis;
- Evitar compartilhar informações não confirmadas ou mensagens alarmistas nas redes sociais e em grupos de WhatsApp;
- Acompanhar os comunicados oficiais da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação e da Guarda Municipal.
A corporação reforça que as apurações ainda estão em andamento e esclarece que não há orientação para que os pais deixem de levar os filhos às unidades de ensino.