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Dois homens foram presos preventivamente suspeitos de matar um trabalhador rural de 56 anos durante uma tentativa de roubo na zona rural de Tucano, na região sisaleira da Bahia.



Segundo a Polícia Civil, os investigados saíram de Feira de Santana para cometer o crime, ocorrido em 4 de setembro deste ano, no povoado de Muriti.

Vítima foi morta com o próprio facão

O trabalhador foi identificado como José Domingos Soares do Nascimento. De acordo com as investigações, ele já havia sido vítima de furtos na propriedade rural em março e julho deste ano. Após os episódios, passou a fazer vigilância durante a noite para tentar identificar os responsáveis.

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Na madrugada de 4 de setembro, José Domingos flagrou dois homens tentando cortar a fiação elétrica de um poste que fornecia energia para sua residência. Armado com um facão, ele tentou impedir o furto, mas foi atingido por golpes da própria arma durante o confronto com os suspeitos.





Cicatriz ajudou a identificar suspeito

Conforme a Polícia Civil, um dos investigados apresenta uma cicatriz compatível com um ferimento provocado por facão. A característica reforçou os indícios de que houve luta corporal entre a vítima e os criminosos antes da morte.

As prisões foram realizadas durante a Operação Malhas da Lei, em uma ação integrada entre a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Feira de Santana e a Delegacia Territorial (DT) de Tucano.

As investigações permitiram reconstruir a dinâmica do crime, identificar os suspeitos e reunir provas que fundamentaram o pedido de prisão preventiva, autorizado pela Justiça.

Os dois homens podem responder por latrocínio, crime caracterizado pelo roubo seguido de morte. Previsto no artigo 157 do Código Penal, o delito tem pena de 20 a 30 anos de prisão.