Moradores de Salvador podem ter descontos de até 99% nas dívidas através da 36ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome, que acontece na Praça Marechal Deodoro - a Praça da Mãozinha-, no bairro Comércio, entre terça-feira, 17, e sábado, 21, das 9h às 18h.

No local, será possível negociar as finanças com mais de 3.300 mil empresas e ao regularizar as pendências, o cidadão volta a ter crédito. Em caso de pagamentos via Pix, a pontuação no Serasa pode subir na hora.

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O parcelamento das dívidas pode chegar a 72 vezes, com parcelas a partir de R$ 9,90 e cupons de desconto em ofertas selecionadas. As condições variam conforme a empresa parceira e a oferta disponível para cada CPF.

Antes de fechar um acordo parcelado, é importante ficar atento pois uma parcela pequena pode significar um compromisso por mais tempo. Desta forma, é necessário verificar questões como:

Valor total;

quantidade de parcelas;

vencimentos;

impacto da prestação do acordo no orçamento.

Segundo o Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa, referente a setembro de 2026, 84,2 milhões de pessoas estavam com contas em atraso, o maior patamar da série histórica e equivalente a 51,1% da população adulta brasileira.

A nível nacional, a campanha começou em 3 de novembro e segue até 6 de dezembro, com mais de 750 milhões de ofertas disponíveis nos canais digitais da Serasa.

Acordo Protegido para acordos parcelados

Em acordos parcelados elegíveis, pode estar disponível o Acordo Protegido, seguro opcional da MetLife disponível na plataforma da Serasa, no momento do fechamento do acordo.

O custo corresponde a 6% do valor da parcela e a ativação ocorre após o pagamento da primeira parcela.

As coberturas podem envolver perda de renda, desemprego, acidente, invalidez ou morte, conforme o plano contratado. Como é opcional, a contratação deve ser avaliada separadamente das condições da dívida.

Acordos também estão disponíveis de forma online

Para participar do Feirão Limpa Nome de forma online é preciso acessar os canais oficiais com CPF e senha, consultar as ofertas, comparar as condições e confirmar o acordo escolhido.

Na etapa final, é importante revisar valor total, forma de pagamento, vencimento, e verificar a disponibilidade de cupons de desconto e do seguro Acordo Protegido.

A edição também conta com WhatsApp oficial e telefone com atendimento humano pelo número 3003-6300.

Além disso, a negociação de dívidas de forma presencial acontece nas agências dos Correios durante todo o período do Feirão.

Como escolher um acordo que caiba no orçamento?

Segundo a pesquisa da Serasa “Planejamento financeiro”, realizada em 2026, 43% das pessoas entrevistadas têm dificuldade para chegar ao fim do mês. Por isso, a decisão de fechar um acordo precisa considerar as despesas essenciais e a capacidade real de pagamento.

Antes de fechar um acordo, é importante avaliar se o pagamento à vista ou as parcelas cabem no orçamento, quanto tempo o compromisso vai durar e quais gastos do mês não podem ser impactados por esse pagamento. Assumir uma condição que não cabe na renda pode aumentar o risco de atraso no próprio acordo.

Uma boa saída é fazer renda extra para ajudar no pagamento de dívidas, desde que seja uma possibilidade real para o consumidor e também não comprometa despesas essenciais.

Como evitar golpes no Feirão Serasa Limpa Nome?

Para evitar golpes, o consumidor deve confiar apenas nas ofertas disponíveis nos canais oficiais da Serasa e nos eventos presenciais.

Externamente, há tentativas de golpes que usam a visibilidade e nome do Feirão para criar comunicações falsas que imitam a marca em links, páginas, perfis, mensagens, ligações ou cobranças falsas.

A regra principal é acessar diretamente o site ou aplicativo da Serasa e confirmar a negociação na própria conta. As tentativas fraudulentas acontecem fora dos canais oficiais e podem usar urgência, desconto exagerado ou pedido de pagamento imediato para induzir a pessoa a agir sem conferir.

Uma página externa pode copiar nome, cores e linguagem da campanha ou da marca. Por isso, aparência visual não comprova legitimidade. Além disso, ter “https” no link e cadeado do navegador indicam conexão criptografada, mas não provam que o site pertence à Serasa. Uma página fraudulenta também pode usar conexão segura.

O que importa é conferir domínio, origem do contato e perfil verificado. O caminho mais simples continua sendo acessar o site ou aplicativo diretamente. Em caso de dúvida, acesse sempre www.serasa.com.br.

Além disso, golpistas podem se passar por atendentes e pedir senha, código de autenticação, documentos ou pagamento fora do fluxo oficial. Se o contato recebido não puder ser verificado, o recomendado é encerrar a conversa e procurar a Serasa por um canal oficial. O WhatsApp oficial da Serasa para negociação acontece apenas pelo número (11) 99575-2096.

Antes de pagar, compare o valor e o vencimento com o acordo exibido na conta. Confira os dados do beneficiário e não pague códigos enviados por fontes duvidosas ou com destino a pessoas físicas.

Quando houver dúvida, use o Validador de Boletos e Chaves Pix da Serasa. A ferramenta ajuda a conferir se o código pertence a um acordo de negociação da Serasa.

Não entregue senha nem código de autenticação a intermediários. Endereços e pontos presenciais devem ser conferidos nas páginas oficiais do site da Serasa.

Checklist antes de fechar ou pagar um acordo

Abra diretamente um canal oficial da Serasa;

confirme se a oferta aparece na própria conta;

confira empresa, valor final, vencimento e forma de pagamento;

compare boleto ou chave Pix com os dados do acordo;

use o Validador da Serasa quando houver dúvida;

guarde o comprovante depois do pagamento.

Se o pagamento já foi feito ou dados foram compartilhados, a pessoa deve agir rapidamente: entrar em contato com a instituição financeira, trocar senhas quando houver risco de acesso indevido e registrar as evidências do ocorrido.