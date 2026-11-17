Cerca de 2.369.000 milhões de famílias da Bahia serão contempladas com o investimento de R$ 1,8 bilhão do Bolsa Família no estado em novembro. O pagamento, que começou na segunda-feira, 16, segue até quarta-feira, 18, com ordem das transferências através do dígito final do número de identificação social (NIS), que fica no cartão do benefício.

Neste mês, o pagamento será concentrado em três dias, devido às consequências climáticas causadas pelo fenômeno El Niño. Desta forma, o valor está sendo depositado da seguinte forma:

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NIS 1: receberam em 16/11;

NIS 2: recebem em 17/11;

NIS 3 ao 0: recebem em 18/11.

No Brasil, o Bolsa Família alcança mais de 19 milhões de famílias em novembro

A nível nacional, mais de 19,07 milhões de famílias recebem o pagamento de novembro do Programa Bolsa Família, com benefício médio de R$ 783,63 por residência.

No total, o Governo Federal investe mais de R$ 14,88 bilhões na transferência de renda, por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Confira investimento por região:

Norte: 2,47 milhões de famílias, com benefício de R$ 816,31 e investimento na região é de mais de R$ 2,01 bilhões;

Nordeste: soma 8,88 milhões de famílias, benefício de R$ 777,61 e investimento em R$ 6,89 bilhões;

Sudeste: 5,4 milhões famílias, com benefício médio de R$ 777,19 e investimento de R$ 4,15 bilhões;

Sul: 1,29 milhão de famílias, benefício de R$ 777,85 e investimento em

R$ 1 bilhão.

Centro-Oeste: 1,01 milhão de famílias, benefício de R$ 798,16 e investimento de R$ 807,66 milhões.

Como receber o Bolsa Família?

Para receber o benefício, inicialmente é analisada a renda mensal por pessoa, que significa quanto o solicitante e a família ganham por mês, dividido pelo número de pessoas por lar.

Se a renda mensal por pessoa for de até R$ 218, o que caracteriza uma situação de pobreza, a família está apta a participar do programa.

O cidadão pode receber o Bolsa Família mesmo se trabalhar com carteira assinada, for Microempreendedor Individual (MEI) ou se tiver alguma outra renda.

Para ter acesso ao benefício, é preciso se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico) e aguardar a análise de um sistema informatizado, que avalia se todas as regras foram atendidas.

A inscrição no Cadúnico é realizada presencialmente em todo Brasil no Centro de Referência da Assistência Social (Cras). A entrada no Bolsa Família não é automática, pois o Governo Federal analisa o limite orçamentário do programa.

Benefício Primeira Infância

O adicional de R$ 150 pelo Benefício Primeira Infância (BPI) é pago a 8,26 milhões de benefícios neste mês. Ao todo, o MDS transfere R$ 1,35 bilhão para grupos familiares com crianças na faixa de até sete anos incompletos.

O programa soma cerca de 14,37 milhões de crianças e adolescentes entre sete anos e 18 anos incompletos. Com um repasse adicional de R$ 50 por pessoa na família nesta faixa etária, o investimento para este público é de R$ 766,68 milhões em novembro.

As famílias de mais de 635,68 mil mulheres grávidas também recebem R$ 50 a mais de recurso. Ao longo do calendário de novembro, serão repassados R$ 34,52 milhões pelo Benefício Variável Gestante (BVG).

Ainda neste mês, o Benefício Variável Nutriz (BVN), no valor de R$ 50, soma R$ 20,73 milhões para 373,08 mil lares com pessoas responsáveis por alimentar crianças de até seis meses.

Cuidados para elas

A transferência de renda do Governo Federal prioriza mulheres e crianças. Em novembro, das mais de 49 milhões de pessoas que integram o Bolsa Família, 28,80 milhões são meninas e mulheres, cálculo que representa 58,77% do público geral do programa.

Entre os mais de 19,07 milhões de domicílios contemplados, cerca de 15,93 milhões de famílias são chefiadas por mulheres. O dado corresponde a 83,47% das famílias atendidas pela transferência de renda.

Grupos especiais

Neste mês, o programa segue alcançando mais as famílias negras: 35,86 milhões das pessoas beneficiárias estão inscritas no Cadastro Único como de cor preta ou parda. Elas somam 73,19% das pessoas atendidas.

Outras 268,25 mil são famílias com pessoas indígenas, enquanto 321,64 mil são famílias com pessoas quilombolas. O Bolsa Família também é repassado a 453,73 mil famílias com pessoas catadoras de material reciclável e outras 296,59 mil famílias com pessoas em situação de rua.

Regra de Proteção

Em novembro, mais de 2,06 milhões de famílias estão na Regra de Proteção, recebendo em média R$ 427,06.