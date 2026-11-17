SAQUE CALAMIDADE
Vítimas de chuvas na Bahia podem receber até R$ 6,2 mil; saiba como
Moradores devem enviar uma documentação para liberação dos valores
Moradores do município Queimadas, na Bahia, que foram vítimas das chuvas na região, podem sacar até R$ 6.220 mil do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade, limitado ao saldo disponível na conta.
A liberação é realizada através do Aplicativo FGTS da CAIXA, a partir deste sábado, 14, e segue até 11 de fevereiro de 2027.
Para ter direito ao benefício, é necessário possuir o valor na conta e não ter realizado o saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses.
Moradores de três cidades baianas podem receber saque calamidade
Além de Queimadas, moradores de outras duas cidades da Bahia têm direito ao saque calamidade devido às enxurradas:
- Medeiros Neto, com saque disponível até 14 de fevereiro de 2027;
- Vereda, com saque disponível até 14 de fevereiro de 2027.
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Como solicitar o saque calamidade?
A solicitação do saque calamidade é realizada de forma fácil e rápida pelo Aplicativo FGTS, através da aba "Saques", no celular, sem a necessidade de comparecer a uma agência.
Ao registrar a solicitação, é possível indicar uma conta da Caixa Econômica, inclusive a Poupança Digital Caixa Tem, ou de outra instituição financeira para receber os valores, sem nenhum custo.
O aplicativo está disponível para download gratuito nas plataformas digitais e é compatível com os sistemas operacionais Android e iOS.
Passo a passo:
- Baixe o app FGTS e insira as informações de cadastro;
- Acesse a opção “Solicitar seu saque 100% digital” ou, no menu inferior, vá em “Saques” e selecione “Solicitar saque”;
- Clique em “Calamidade pública”, informe o nome do município e selecione-o na lista;
- Escolha o tipo de comprovante de endereço, digite o CEP e o número da residência;
- Encaminhe os seguintes documentos:
- Foto de documento de identidade;
- Comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade;
- Escolha a conta para crédito do valor (CAIXA ou outro banco) e envie a solicitação.
Confira as informações sobre a documentação:
- Documento de identidade: também são aceitos RG, CNH ou passaporte (frente e verso);
- Selfie: (foto de rosto) com o documento de identidade visível;
- Comprovante de residência em nome do trabalhador: conta de luz, água, telefone, gás, fatura de internet/TV, cartão de crédito, entre outros, emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade;
- Caso não possua comprovante de residência, o trabalhador poderá apresentar:
- Declaração do município atestando residência na área afetada;
- Declaração própria com nome completo, CPF, data de nascimento e endereço completo com CEP (as informações serão verificadas pela CAIXA nos cadastros oficiais do Governo Federal);
- Certidão de casamento ou escritura pública de união estável, caso o comprovante de residência esteja em nome do cônjuge ou companheiro(a).