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Moradores do município Queimadas, na Bahia, que foram vítimas das chuvas na região, podem sacar até R$ 6.220 mil do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade, limitado ao saldo disponível na conta.

A liberação é realizada através do Aplicativo FGTS da CAIXA, a partir deste sábado, 14, e segue até 11 de fevereiro de 2027.

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Para ter direito ao benefício, é necessário possuir o valor na conta e não ter realizado o saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses.

Moradores de três cidades baianas podem receber saque calamidade

Além de Queimadas, moradores de outras duas cidades da Bahia têm direito ao saque calamidade devido às enxurradas:

Medeiros Neto, com saque disponível até 14 de fevereiro de 2027;

Vereda, com saque disponível até 14 de fevereiro de 2027.

Como solicitar o saque calamidade?

A solicitação do saque calamidade é realizada de forma fácil e rápida pelo Aplicativo FGTS, através da aba "Saques", no celular, sem a necessidade de comparecer a uma agência.

Ao registrar a solicitação, é possível indicar uma conta da Caixa Econômica, inclusive a Poupança Digital Caixa Tem, ou de outra instituição financeira para receber os valores, sem nenhum custo.

O aplicativo está disponível para download gratuito nas plataformas digitais e é compatível com os sistemas operacionais Android e iOS.

Passo a passo:

Baixe o app FGTS e insira as informações de cadastro;

Acesse a opção “Solicitar seu saque 100% digital” ou, no menu inferior, vá em “Saques” e selecione “Solicitar saque”;

Clique em “Calamidade pública”, informe o nome do município e selecione-o na lista;

Escolha o tipo de comprovante de endereço, digite o CEP e o número da residência;

Encaminhe os seguintes documentos:

Foto de documento de identidade;

Comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade;

Escolha a conta para crédito do valor (CAIXA ou outro banco) e envie a solicitação.

Confira as informações sobre a documentação: