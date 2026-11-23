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O dinheiro de milhares de aposentados e segurados que venceram disputas judiciais contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a ser liberado. O Conselho da Justiça Federal (CJF) autorizou o pagamento de R$ 2,77 bilhões em atrasados relacionados a benefícios previdenciários e assistenciais.

Os recursos fazem parte de um lote de R$ 3,36 bilhões destinado ao pagamento de decisões judiciais contra órgãos do governo federal. Ao todo, 293.596 beneficiários estão contemplados em 229.704 processos. Desse total, aproximadamente 179 mil pessoas têm direito a valores referentes a ações contra o INSS.

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Os pagamentos incluem processos envolvendo revisão de aposentadorias, pensões, auxílio por incapacidade e outros benefícios. Mas atenção: ter um pedido negado pelo instituto não garante o recebimento. É necessário ter vencido uma ação judicial e estar incluído no lote liberado.

Quem tem direito aos atrasados do INSS?

O pagamento é destinado aos segurados que ganharam ações judiciais contra o INSS e tiveram uma Requisição de Pequeno Valor (RPV) incluída na liberação autorizada pelo CJF.

Os atrasados correspondem a quantias que deveriam ter sido pagas pelo governo, mas foram negadas, interrompidas ou depositadas em valor inferior ao devido. Após a decisão favorável da Justiça, o órgão fica obrigado a quitar a dívida.

Nesta liberação, estão contempladas ações relacionadas:

Revisão de aposentadorias;

Pagamento de pensões;

Auxílio por incapacidade;

Outros benefícios previdenciários e assistenciais.

Como consultar se o pagamento foi liberado?



A consulta deve ser feita no Tribunal Regional Federal (TRF) responsável pelo processo. É o tribunal que informa se o valor já foi depositado e quando estará disponível para saque.

Confira o passo a passo:

Acesse o sistema de consulta processual da Justiça Federal; Informe o número do processo ou o CPF, conforme as opções disponíveis; Verifique se houve expedição de uma RPV; Procure informações sobre a liberação do pagamento; Consulte novamente o TRF para confirmar a data em que o dinheiro estará disponível.

Como e onde sacar o dinheiro?

Diferentemente de outros benefícios previdenciários, os atrasados não são depositados automaticamente na conta bancária habitual do segurado.

Os recursos são encaminhados pelo CJF aos Tribunais Regionais Federais, que ficam responsáveis pelos depósitos em contas abertas especificamente para cada beneficiário no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal.

Depois que o tribunal confirmar a disponibilidade, o beneficiário poderá comparecer à agência bancária indicada para sacar o dinheiro, apresentando a documentação necessária. Em algumas situações, também é possível solicitar a transferência para uma conta indicada pelo advogado.

Veja quanto cada região recebeu

A distribuição dos recursos entre os seis Tribunais Regionais Federais contempla diferentes estados brasileiros. O TRF-1, que atende a Bahia e outras 12 unidades da federação, concentra R$ 888,9 milhões em pagamentos relacionados ao INSS e a benefícios assistenciais.

Confira os valores:

TRF-1: R$ 888,9 milhões; 40.145 processos e 50.042 beneficiários.

R$ 888,9 milhões; 40.145 processos e TRF-2: R$ 196,8 milhões; 9.140 processos e 13.415 beneficiários.

R$ 196,8 milhões; 9.140 processos e TRF-3: R$ 354,7 milhões; 11.904 processos e 15.850 beneficiários.

R$ 354,7 milhões; 11.904 processos e TRF-4: R$ 534,1 milhões; 28.119 processos e 40.160 beneficiários.

R$ 534,1 milhões; 28.119 processos e TRF-5: R$ 488,6 milhões; 22.807 processos e 38.089 beneficiários.

R$ 488,6 milhões; 22.807 processos e TRF-6: R$ 308,7 milhões; 17.031 processos e 21.514 beneficiários.

Os valores correspondem aos pagamentos de ações previdenciárias e assistenciais, conforme os dados divulgados pelo Conselho da Justiça Federal.