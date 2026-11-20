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Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem acima do salário mínimo poderão ter reajuste de 5,3% em 2027.



A estimativa consta no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) e ainda depende da divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) oficial de 2026.

Para quem recebe o piso previdenciário, a previsão é de que o salário mínimo passe dos atuais R$ 1.621 para R$ 1.741, uma alta estimada de aproximadamente 7,4%.

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Já o teto do INSS poderá subir de R$ 8.475,54 para R$ 8.924,74, representando um aumento de R$ 449,20.

Veja quanto poderá ficar o benefício com o reajuste

Considerando a projeção de aumento de 5,3% para os benefícios acima do salário mínimo, quem recebe atualmente R$ 2 mil poderá passar a ganhar R$ 2.106.

Com a projeção de reajuste de 5,3%, os benefícios do INSS acima do salário mínimo podem ter um aumento significativo no próximo ano.

Confira quanto você pode passar a receber de acordo com a sua faixa atual:

Ganha R$ 2.500? O valor pode subir para R$ 2.632,50 (+ R$ 132,50)

O valor pode subir para R$ 2.632,50 (+ R$ 132,50) Ganha R$ 3.000? O pagamento estimado chega a R$ 3.159,00 (+ R$ 159,00)

O pagamento estimado chega a R$ 3.159,00 (+ R$ 159,00) Ganha R$ 4.000? O benefício pode passar para R$ 4.212,00 (+ R$ 212,00)

O benefício pode passar para R$ 4.212,00 (+ R$ 212,00) Ganha R$ 5.000? A projeção aponta para R$ 5.265,00 (+ R$ 265,00)

A projeção aponta para R$ 5.265,00 (+ R$ 265,00) Ganha R$ 6.000? O novo valor pode atingir R$ 6.318,00 (+ R$ 318,00)

O novo valor pode atingir R$ 6.318,00 (+ R$ 318,00) Ganha R$ 8.000? A estimativa sobe para R$ 8.424,00 (+ R$ 424,00)

Quando o reajuste começa a ser pago?

A previsão é que os novos valores sejam aplicados a partir da folha de pagamento de janeiro de 2027, com depósitos no fim do mês e início de fevereiro, conforme o calendário do INSS.

Quem começou a receber o benefício depois de 1º de janeiro de 2026 poderá ter um reajuste proporcional ao período em que o pagamento foi concedido.

Atualmente, cerca de 28,5 milhões de beneficiários recebem o equivalente a um salário mínimo.

Outros 12,2 milhões recebem valores superiores ao piso nacional, incluindo aproximadamente 10,6 mil segurados que ganham o teto previdenciário.

Os segurados poderão consultar os valores atualizados pelo aplicativo ou site Meu INSS, além da central telefônica 135.