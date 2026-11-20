MINISTÉRIO DA IGUALDADE RACIAL
"Não há democracia plena sem igualdade racial", diz ministra
Rachel Barros fez pronunciamento oficial no Dia da Consciência Negra
A ministra da Igualdade Racial, Rachel Barros, fez um pronunciamento oficial nesta sexta-feira, 20, em celebração ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.
Na declaração, ela destacou que “não há democracia plena sem igualdade racial” e convidou a população a participar da construção de um país mais justo e sustentável.
“Hoje é um dia para lembrar do líder quilombola Zumbi dos Palmares e de tantas pessoas que lutaram por nossa liberdade. É também um dia para resgatar a nossa significativa trajetória de atuação pela igualdade racial no Brasil”, afirmou.
Rachel também lembrou que apenas durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a pauta racial passou a contar com um ministério próprio.
“Ganhamos estrutura e orçamento para enfrentar desigualdades históricas e fizemos muitos avanços”, completou.
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A ministra citou ainda o avanço do acesso da população negra ao ensino superior nas últimas décadas.
Segundo ela, mais de 4 milhões de pessoas negras ingressaram nas universidades, enquanto as cotas passaram de 20% para 30%, incluindo indígenas e quilombolas.
“Pouco a pouco essas políticas vêm mudando o rosto das universidades e das repartições públicas, que cada vez mais se parecem com o povo brasileiro.”
Veja o pronunciamento completo: