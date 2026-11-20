Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A ministra da Igualdade Racial, Rachel Barros, fez um pronunciamento oficial nesta sexta-feira, 20, em celebração ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.

Na declaração, ela destacou que “não há democracia plena sem igualdade racial” e convidou a população a participar da construção de um país mais justo e sustentável.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Hoje é um dia para lembrar do líder quilombola Zumbi dos Palmares e de tantas pessoas que lutaram por nossa liberdade. É também um dia para resgatar a nossa significativa trajetória de atuação pela igualdade racial no Brasil”, afirmou.

Rachel também lembrou que apenas durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a pauta racial passou a contar com um ministério próprio.

“Ganhamos estrutura e orçamento para enfrentar desigualdades históricas e fizemos muitos avanços”, completou.

A ministra citou ainda o avanço do acesso da população negra ao ensino superior nas últimas décadas.

Segundo ela, mais de 4 milhões de pessoas negras ingressaram nas universidades, enquanto as cotas passaram de 20% para 30%, incluindo indígenas e quilombolas.

“Pouco a pouco essas políticas vêm mudando o rosto das universidades e das repartições públicas, que cada vez mais se parecem com o povo brasileiro.”

Veja o pronunciamento completo: