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Apesar de reunir 594 parlamentares, o Congresso Nacional terá 158 representantes autodeclarados pretos ou pardos a partir de 2027. O número corresponde a 26,6% das cadeiras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Na prática, pouco mais de uma em cada quatro cadeiras será ocupada por um parlamentar negro, um retrato da baixa representatividade racial no Legislativo brasileiro.

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O cenário ganha destaque neste 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, data que reforça o debate sobre igualdade racial e participação da população negra nos espaços de poder.

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) consultados por A TARDE, a Câmara dos Deputados terá 135 parlamentares pretos ou pardos, enquanto o Senado contará com 23 representantes desse grupo.

Entre os senadores, 16 foram eleitos nas eleições deste ano. O percentual de deputados federais negros avançou nas últimas eleições, mas permaneceu estável em 2026.

Em 2014, pretos e pardos representavam 19,9% dos eleitos para a Câmara. O índice subiu para 24% em 2018 e chegou a 26,3% em 2022, mantendo o mesmo patamar na eleição deste ano.

Cenário na Câmara dos Deputados

Dos 135 deputados federais autodeclarados pretos ou pardos, 101 são homens e 34 são mulheres. Eles representam 74,8% da bancada negra, enquanto elas correspondem a 25,2%.

Quando considerada toda a composição da Câmara, a desigualdade é ainda mais evidente: as mulheres negras ocuparão apenas 34 das 513 cadeiras, o equivalente a 6,6% do total de parlamentares e a 31,2% da bancada feminina.

A deputada estadual Olívia Santana (PCdoB-BA) conseguiu se eleger deputada federal nas eleições deste ano.

Mulher negra, ela falou recentemente à imprensa sobre o desafio de atuar em um Congresso desigual e majoritariamente masculino, com a defesa de pautas que beneficiem as mulheres negras.

“Meu primeiro projeto é o projeto de fortalecimento da democracia, ampliar a presença das mulheres na Câmara Federal e fortalecer a voz das mulheres e das mulheres negras”, afirmou.

A deputada federal eleita Olívia Santana (PCdoB-BA) - Foto: Divulgação

Recorte por estados

A distribuição racial também varia entre os estados. Tocantins apresenta a maior proporção de deputados pretos ou pardos, com sete dos oito eleitos (87,5%). Em seguida, aparecem Amapá, com seis (75%), e Piauí, também com seis (60%).

Em números absolutos, a Bahia lidera, com 23 parlamentares negros entre seus 39 representantes.

Na outra ponta, Santa Catarina não elegeu nenhum deputado autodeclarado preto ou pardo. O Paraná terá dois entre 30 parlamentares, enquanto São Paulo contará com sete entre 70.

Cenário no Senado Federal

Das 81 cadeiras do Senado, 54 foram disputadas nas eleições de 2026. As outras 27 são ocupadas por parlamentares eleitos em 2022, cujos mandatos seguem até janeiro de 2031.

Entre os 54 senadores eleitos neste ano, 16 se autodeclararam pretos ou pardos, o equivalente a 29,6% das vagas em disputa. Em 2022, sete dos 27 eleitos pertenciam a esse grupo, o que representou 25,9%.

Com a nova composição, o Senado terá 23 parlamentares negros, o equivalente a 28,4% das 81 cadeiras.

Desse total, apenas quatro são mulheres. A presença feminina negra também é reduzida quando considerada a bancada feminina da Casa, que terá 19 integrantes a partir de 2027.

Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Rio Grande do Norte e Rondônia terão duas das três cadeiras do Senado ocupadas por representantes autodeclarados pretos ou pardos.

A Bahia, também com três representantes, terá apenas um senador autodeclarado pardo: o ex-ministro da Casa Civil Rui Costa (PT), eleito para o primeiro mandato no Senado em 2026.