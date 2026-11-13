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Jerônimo Rodrigues terá maioria na Alba
POLÍTICA

Jerônimo amplia bancada e terá maioria absoluta na Alba

Governador chega ao segundo mandato com legislativo fortalecido

HOME > POLÍTICA
Cássio Moreira
Por

Reeleito para mais quatro anos à frente do Palácio de Ondina, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) terá um desenho inicial mais favorável na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) a partir de 2027, se comparado com o cenário de 2023.

Desta vez, Jerônimo encontrará uma composição de cadeiras com maioria absoluta dos deputados. Alguns partidos e parlamentares deixaram a oposição no decorrer dos últimos quatro anos, fruto da articulação do governador e de personagens como Luiz Caetano (PT), hoje prefeito de Camaçari, e Adolpho Loyola (PT), secretário estadual de Relações Institucionais (Serin).

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O portal A TARDE fez uma projeção das bancadas de governo e oposição, com base nos posicionamentos dos partidos que elegeram deputados na Alba nas eleições de outubro deste ano.

Jerônimo amplia bancada eleita e mantém base na Alba

Em 2022, Jerônimo elegeu, na teoria, 31 dos 63 deputados estaduais, menos nomes que a oposição. Alguns parlamentares que caminharam ao lado de ACM Neto (União Brasil) na campanha, entretanto, mudaram de lado logos nos primeiros meses de legislatura, o que colaborou para que o governador petista ampliasse sua base e chegasse em 2026 com aproximadamente 40 parlamentares.

Posse de deputados estaduais eleitos em 2023
Posse de deputados estaduais eleitos em 2023 - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

Nomes como Pancadinha (Solidariedade/PDT), Luciano Araújo (Solidariedade/Avante), Laerte do Vando (PSC/Avante) e Vitor Azevedo (PL/Avante), todos eleitos pela oposição, deixaram o bloco contrário ao governo e aderiram a Jerônimo.

Jerônimo Rodrigues durante a posse
Jerônimo Rodrigues durante a posse - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

A Alba também registrou movimentos contrários, com a ida de deputados eleitos pela base que migraram para oposição para o pleito deste ano, como Cafu Barreto (PSD/União Brasil) e Angelo Coronel Filho (PSD/Republicanos).

A maior bancada será da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB. Enquanto petistas fizeram 14 deputados estaduais, maioria da Casa, verdes e comunistas elegeram três parlamentares cada.

Jerônimo Rodrigues discursa na Alba
Jerônimo Rodrigues discursa na Alba - Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

O bloco governista na Alba ainda contará com siglas como PSD, Avante, PDT e MDB. Ao todo, o grupo elegeu 40 deputados estaduais, podendo ir para 43, caso o deputado eleito Kleber Rosa, do Psol, faça parte da base, assim como Neto Coelho, do PDT, que foi eleito pela legenda aliada, mas fazendo campanha para o oposição, e Thiago Gileno (Republicanos).

A base ficará dividida da seguinte forma:

  • Rowenna (PT);
  • Rosemberg (PT);
  • Osni (PT);
  • Angelo Almeida (PT);
  • Vilma Reis (PT);
  • Júlio Pinheiro (PT);
  • Juvenilson (PT);
  • Júnior Muniz (PT);
  • Zé Raimundo (PT);
  • Robinson (PT);
  • Fátima Nunes (PT);
  • Tagner (PT);
  • Neusa Cadore (PT);
  • Euclides Fernandes (PT);
  • Roberto Carlos (PV);
  • Eduardo Salles (PV);
  • Marquinho Viana (PV);
  • Zó (PCdoB);
  • Bobô (PCdoB);
  • Fabrício Falcão (PCdoB);
  • Ivana Bastos (PSD);
  • Denise Menezes (PSD);
  • Alex da Piatã (PSD);
  • Andrea Castro (PSD);
  • Niltinho (PSD);
  • Ricardo Rodrigues (PSD);
  • Eduardo Alencar (PSD);
  • Cláudia Oliveira (PSD);
  • Ludmilla Fiscina (PSD);
  • João de Furão (Avante);
  • Silva Neto (Avante);
  • Vitor Azevedo (Avante);
  • Leo de Neco (Avante);
  • Tancredo Isidório (Avante);
  • Luciano Pinheiro (PDT);
  • Marcinho Oliveira (PDT);
  • Josafá Marinho (PDT);
  • Cacau da Mata (PDT);
  • Rogério Andrade (MDB);
  • Carlinhos Sobral (MDB).

PL passa o União Brasil e domina oposição

Detentor da terceira maior bancada na Alba na próxima legislatura, o PL terá sete deputados estaduais, se tornando a sigla de oposição com mais cadeiras no legislativo.

Em 2022, o partido conseguiu quatro cadeiras, mas dois deputados se afastaram das atividades partidárias ainda nos primeiros meses de mandato, migrando para a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

O União Brasil, que teve ACM Neto candidato ao governo, fez cinco cadeiras, enquanto o PP, que forma uma federação com o União, fez três.

O deputado mais votado do bloco foi o bolsonarista Diego Castro, único remanescente da bancada atual do PL, com 160.305 votos.

Veja como será a bancada de oposição da Alba:

  • Diego Castro (PL);
  • Elinaldo (União Brasil);
  • Pedro Tavares (União Brasil);
  • Sandro Régis (União Brasil);
  • Cinthya Marabá (PL);
  • Samuel Júnior (PL);
  • Igor (PL);
  • Jânio Natal Júnior (PL);
  • Hassan (PP);
  • Júnior Nascimento (União Brasil);
  • Dr. Pitágoras (PP);
  • Angelo Coronel (Republicanos);
  • Tiago Correia (PSDB);
  • Paulo Câmara (PL);
  • Penalva (PP);
  • Jurailton (Republicanos);
  • Luciano Simões (União Brasil);
  • Soldado Prisco (PL);
  • José de Arimateia (Republicanos);
  • Jordávio (PSDB);

Independentes e indecisos

Segundo o levantamento feito pelo portal A TARDE, três nomes ainda estão indecisos ou podem atuar de maneira independente dentro da Alba.

Independente e indecisos

  • Kleber Rosa (Psol);
  • Neto Coelho (PDT);
  • Thiago Gileno (Republicanos).
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