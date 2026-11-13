Jerônimo amplia bancada e terá maioria absoluta na Alba

Reeleito para mais quatro anos à frente do Palácio de Ondina, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) terá um desenho inicial mais favorável na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) a partir de 2027, se comparado com o cenário de 2023.
Desta vez, Jerônimo encontrará uma composição de cadeiras com maioria absoluta dos deputados. Alguns partidos e parlamentares deixaram a oposição no decorrer dos últimos quatro anos, fruto da articulação do governador e de personagens como Luiz Caetano (PT), hoje prefeito de Camaçari, e Adolpho Loyola (PT), secretário estadual de Relações Institucionais (Serin).
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O portal A TARDE fez uma projeção das bancadas de governo e oposição, com base nos posicionamentos dos partidos que elegeram deputados na Alba nas eleições de outubro deste ano.
Jerônimo amplia bancada eleita e mantém base na Alba
Em 2022, Jerônimo elegeu, na teoria, 31 dos 63 deputados estaduais, menos nomes que a oposição. Alguns parlamentares que caminharam ao lado de ACM Neto (União Brasil) na campanha, entretanto, mudaram de lado logos nos primeiros meses de legislatura, o que colaborou para que o governador petista ampliasse sua base e chegasse em 2026 com aproximadamente 40 parlamentares.
Nomes como Pancadinha (Solidariedade/PDT), Luciano Araújo (Solidariedade/Avante), Laerte do Vando (PSC/Avante) e Vitor Azevedo (PL/Avante), todos eleitos pela oposição, deixaram o bloco contrário ao governo e aderiram a Jerônimo.
A Alba também registrou movimentos contrários, com a ida de deputados eleitos pela base que migraram para oposição para o pleito deste ano, como Cafu Barreto (PSD/União Brasil) e Angelo Coronel Filho (PSD/Republicanos).
A maior bancada será da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB. Enquanto petistas fizeram 14 deputados estaduais, maioria da Casa, verdes e comunistas elegeram três parlamentares cada.
O bloco governista na Alba ainda contará com siglas como PSD, Avante, PDT e MDB. Ao todo, o grupo elegeu 40 deputados estaduais, podendo ir para 43, caso o deputado eleito Kleber Rosa, do Psol, faça parte da base, assim como Neto Coelho, do PDT, que foi eleito pela legenda aliada, mas fazendo campanha para o oposição, e Thiago Gileno (Republicanos).
A base ficará dividida da seguinte forma:
- Rowenna (PT);
- Rosemberg (PT);
- Osni (PT);
- Angelo Almeida (PT);
- Vilma Reis (PT);
- Júlio Pinheiro (PT);
- Juvenilson (PT);
- Júnior Muniz (PT);
- Zé Raimundo (PT);
- Robinson (PT);
- Fátima Nunes (PT);
- Tagner (PT);
- Neusa Cadore (PT);
- Euclides Fernandes (PT);
- Roberto Carlos (PV);
- Eduardo Salles (PV);
- Marquinho Viana (PV);
- Zó (PCdoB);
- Bobô (PCdoB);
- Fabrício Falcão (PCdoB);
- Ivana Bastos (PSD);
- Denise Menezes (PSD);
- Alex da Piatã (PSD);
- Andrea Castro (PSD);
- Niltinho (PSD);
- Ricardo Rodrigues (PSD);
- Eduardo Alencar (PSD);
- Cláudia Oliveira (PSD);
- Ludmilla Fiscina (PSD);
- João de Furão (Avante);
- Silva Neto (Avante);
- Vitor Azevedo (Avante);
- Leo de Neco (Avante);
- Tancredo Isidório (Avante);
- Luciano Pinheiro (PDT);
- Marcinho Oliveira (PDT);
- Josafá Marinho (PDT);
- Cacau da Mata (PDT);
- Rogério Andrade (MDB);
- Carlinhos Sobral (MDB).
PL passa o União Brasil e domina oposição
Detentor da terceira maior bancada na Alba na próxima legislatura, o PL terá sete deputados estaduais, se tornando a sigla de oposição com mais cadeiras no legislativo.
Em 2022, o partido conseguiu quatro cadeiras, mas dois deputados se afastaram das atividades partidárias ainda nos primeiros meses de mandato, migrando para a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT).
O União Brasil, que teve ACM Neto candidato ao governo, fez cinco cadeiras, enquanto o PP, que forma uma federação com o União, fez três.
O deputado mais votado do bloco foi o bolsonarista Diego Castro, único remanescente da bancada atual do PL, com 160.305 votos.
Veja como será a bancada de oposição da Alba:
- Diego Castro (PL);
- Elinaldo (União Brasil);
- Pedro Tavares (União Brasil);
- Sandro Régis (União Brasil);
- Cinthya Marabá (PL);
- Samuel Júnior (PL);
- Igor (PL);
- Jânio Natal Júnior (PL);
- Hassan (PP);
- Júnior Nascimento (União Brasil);
- Dr. Pitágoras (PP);
- Angelo Coronel (Republicanos);
- Tiago Correia (PSDB);
- Paulo Câmara (PL);
- Penalva (PP);
- Jurailton (Republicanos);
- Luciano Simões (União Brasil);
- Soldado Prisco (PL);
- José de Arimateia (Republicanos);
- Jordávio (PSDB);
Independentes e indecisos
Segundo o levantamento feito pelo portal A TARDE, três nomes ainda estão indecisos ou podem atuar de maneira independente dentro da Alba.
Independente e indecisos
- Kleber Rosa (Psol);
- Neto Coelho (PDT);
- Thiago Gileno (Republicanos).