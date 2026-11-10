Alba aprova 17 projetos após acordo entre governo e oposição

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A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou 17 proposições de autoria parlamentar durante sessão realizada na tarde desta terça-feira, 10. A votação foi viabilizada por um acordo entre os líderes Rosemberg Pinto (PT), representante da maioria, e Tiago Correia (PSDB), líder da oposição.

As matérias aprovadas incluem 14 projetos de lei que reconhecem entidades como de utilidade pública estadual e três projetos de resolução que concedem a Comenda 2 de Julho, a principal honraria do Legislativo baiano.

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Durante a sessão, a presidente da Casa, deputada Ivana Bastos (PSD), anunciou os nomes dos autores das proposições incluídas na pauta. Conforme o entendimento firmado entre as lideranças, somente seriam votados projetos de parlamentares presentes no plenário.

Entidades recebem reconhecimento de utilidade pública

Entre os projetos aprovados estão duas propostas do deputado Angelo Almeida (PT), que reconhecem como de utilidade pública a Associação Cultural Calhandra, de Salvador, e a Associação de Bonsucesso, localizada em Ibiassucê.

O deputado Euclides Fernandes (PT) também teve aprovado um projeto que concede o mesmo reconhecimento à Associação Beneficente Nosso Acalanto (Abna), de Salvador.

Já Felipe Duarte (Avante) conseguiu a aprovação de propostas destinadas à Associação Ilêasé Danadana, de Caetité, e à Associação Casa da Cultura de Guanambi.

Três entidades foram contempladas por projetos apresentados por Jurailton Santos (Republicanos): o Centro de Educação e Empreendimento Social, de Salvador; a Associação dos Piloteiros Náuticos, de Itacaré; e a Associação dos Moradores, Pescadores e Marisqueiros do Quilombo Porto de Trás, também de Itacaré.

A deputada Kátia Oliveira (União Brasil) teve aprovadas propostas de reconhecimento da Associação Resgate, de Guanambi, e da Associação Cristã de Amparo Social, de Salvador.

Luciano Araújo (Avante) apresentou projetos destinados à Associação Comunitária de Caldeirão Prima, de Pé de Serra, e à União dos Guardas Municipais de Jacobina.

Também foram aprovadas propostas de Osni Cardoso (PT), em benefício da Associação de Jovens de Bandiaçu, de Conceição do Coité, e de Rogério Andrade (MDB), que reconhece a Sociedade Espírita Rafael Lírio, de Santo Antônio de Jesus.

As 14 proposições tiveram parecer favorável do deputado Robinson Almeida (PT), que destacou a competência da Assembleia para legislar sobre o assunto e a adequação das matérias às normas constitucionais e legais.

O reconhecimento de utilidade pública permite que as entidades atendam a requisitos para firmar convênios e parcerias com o poder público estadual.

Assembleia aprova três comendas 2 de Julho

A pedido do líder da oposição, Tiago Correia, a presidente Ivana Bastos também incluiu na votação três projetos de resolução apresentados por parlamentares cujos mandatos terminam nesta legislatura.

Duas propostas foram apresentadas pelo deputado Robinho (União Brasil), para conceder a Comenda 2 de Julho a Raimundo Fernando Fontes Santos e Júlio Brito Alves.

A terceira, de autoria de Felipe Duarte, concede a honraria a Jorge Ney Barretto Mello. Os três projetos tiveram parecer favorável do deputado Luciano Ribeiro (União Brasil), que atestou a legalidade das iniciativas.

CCJ aprova projetos sobre educação, saúde e concursos

Além das votações em plenário, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Alba aprovou seis projetos de lei de autoria parlamentar durante reunião realizada pela manhã.

Entre as matérias está o PL nº 25.947/2025, apresentado por Felipe Duarte, que propõe a inclusão do ensino de artes marciais e técnicas de defesa pessoal no currículo dos estudantes da rede pública estadual.

A proposta recebeu parecer favorável do deputado Hassan (PP), mas enfrentou divergência do deputado Vitor Bonfim (PSB), que apresentou voto contrário, lido pela deputada Neusa Cadore (PT). O projeto foi aprovado por três votos favoráveis e dois contrários.

Também avançou o PL nº 24.744/2023, de Euclides Fernandes, que trata da responsabilidade pela realização da prova de vida pela Superintendência de Previdência do Estado da Bahia (Suprev). A matéria foi aprovada por unanimidade.

Dois projetos apresentados pelo deputado Bobô (PCdoB) receberam aval da comissão. O primeiro, PL nº 24.184/2021, estabelece diretrizes para uma campanha permanente de combate ao racismo nas escolas e em eventos esportivos e culturais.

O segundo, PL nº 25.385/2024, prevê autorização de tratamento fora de domicílio (TFD) para pacientes com fibromialgia. A proposta teve parecer favorável à constitucionalidade apresentado por Hassan.

Isenção em concursos

A CCJ também aprovou o PL nº 24.948/2023, de autoria da deputada Ludmila Fiscina (PSD), que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos e processos seletivos realizados pela administração pública. A matéria teve parecer favorável do deputado Vitor Bonfim.

Outra proposta aprovada foi o PL nº 25.401/2024, apresentado por Robinson Almeida, que autoriza a transferência temporária da sede do governo estadual para o município de Santo Amaro no dia 14 de julho. O projeto recebeu parecer favorável da deputada Neusa Cadore.