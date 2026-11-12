Alcolumbre reage à polêmica sobre licitação milionária de iPhones no Senado

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O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), reagiu na quarta-feira, 11, às críticas à licitação que prevê o fornecimento de 425 celulares a senadores e servidores da Casa, incluindo 95 iPhones 18 Pro.

Estimada em R$ 6 milhões, a contratação gerou questionamentos de parte da população e de parlamentares.

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Durante uma sessão no Senado, Alcolumbre foi questionado pelo senador Cleitinho (Republicanos), governador eleito de Minas Gerais, sobre os gastos previstos com os aparelhos e a contratação de serviços de telefonia.

Ao comentar a licitação, Cleitinho defendeu que os parlamentares abram mão dos celulares porque têm condições financeiras para comprar com o próprio salário.

“Todos os servidores aqui têm condição de comprar esses iPhones. Por isso eu sou a favor de abrir mão disso, tudo que for a favor do povo eu estou do lado. Eu abriria mão, comprei do meu salário”, afirmou.

Em resposta, Alcolumbre contestou a forma como a contratação foi apresentada e disse que não se trata de uma compra de celulares, mas de um contrato de comodato.

“Todos os órgãos do Estado brasileiro fazem comodato de celulares. No momento adequado vou me pronunciar, mas não é compra de iPhone, já que todos os órgãos fazem isso para aparelhos que tenham os sistemas necessários”, disse.

O presidente do Senado também afirmou que os parlamentares que não quiserem utilizar os aparelhos poderão devolvê-los.

“Quem não desejar ter o comodato do iPhone, estão aptos a devolver”, afirmou.

Confira o momento:

Como funciona o contrato de celulares do Senado

Os aparelhos serão fornecidos em regime de comodato, ou seja, ficarão disponíveis para uso temporário durante a vigência do contrato, mas continuarão pertencendo à instituição.

De acordo com a licitação, o custo mensal previsto para cada iPhone 18 Pro será de R$ 582,74. O mesmo modelo é anunciado por R$ 13.499 no site oficial da Apple.

O novo pregão substituirá uma contratação semelhante, realizada em 2022, que previu o fornecimento de 93 iPhones 13 Pro e 290 celulares intermediários das marcas Samsung e Motorola.

Além de ampliar a quantidade de aparelhos, o novo contrato prevê mudanças nos serviços de telefonia.

A franquia de dados móveis dos celulares de categoria superior passará de 50 GB para 100 GB por mês. Já nos modelos intermediários, o pacote aumentará de 20 GB para 50 GB.

O contrato poderá ser renovado por até dez anos, enquanto os aparelhos deverão ser substituídos a cada dois anos.

O edital estabelece ainda que o novo celular da categoria high end deverá ser o melhor aparelho disponível nessa faixa.

A previsão é que os novos aparelhos sejam disponibilizados a partir de 1º de fevereiro de 2027, quando começa a próxima legislatura do Senado.