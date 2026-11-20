A história negra neste país e na Bahia é contada por linhas tortas, que foram - ou sofreram tentativas de ser - apagadas, rasuradas e até reescritas. Porém, espaços como a Sociedade Protetora dos Desvalidos (SPD), primeira sociedade civil negra em funcionamento contínuo do Brasil, a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e o Cemitério dos Africanos mostram outra versão dessa história. Quando olhadas dos lugares certos, essas linhas tortas formam parágrafos, textos, livros e bibliotecas sobre memória e resistência.

A SPD, localizada no Pelourinho, por exemplo, foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) como parte da Rede de Lugares de História e Memória relacionados à Escravidão e ao Tráfico de Pessoas Escravizadas, no último dia 23. Mas quem passa pelo Centro Histórico, ou mais especificamente no Largo do Cruzeiro de São Francisco, pode não reconhecer o casarão azul, que é sede da organização nascida em 1832, ainda como Irmandade de Nossa Senhora da Soledade Amparo dos Desvalidos.

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A presidente da instituição, Ligia Margarida Gomes de Jesus, conta que o termo "Irmandade" foi uma estratégia de resistência dos 19 homens negros que compuseram o grupo originalmente para driblar os algozes coloniais.

"Acredito que a palavra irmandade foi uma estratégia, porque não era permitido que homens negros se reunissem se não fosse assim e o estatuto não fala de ações religiosas", explica. Essa seria apenas uma das ações da organização, que de forma precursora também desenvolveu iniciativas de assistência social.

Quando um dos membros do grupo ficava doente, a instituição ajudava com um auxílio-doença, quando um dos associados falecia, era realizado o pagamento de pensão para os familiares, além de ajuda no sepultamento; existia também um sistema próprio de crédito por meio da penhora. Além disso, a organização também atuava na alfabetização dos negros da época. Outra ação de resistência foi a compra de imóveis, que serviram e servem de renda e sustento da SPD até hoje.

Há uma discussão histórica sobre a atuação da organização diante do sistema escravista. Ligia aponta que a compra das cartas de alforria dos negros escravizados foi uma das primeiras ações do grupo e os que eram libertos também passavam a atuar neste sentido. Já o historiador e professor visitante na Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Lucas Ribeiro, indica que a SPD, enquanto organização, não atuava tão diretamente no combate pela abolição. "Eles lutaram pela população negra, pela liberdade, mas não podiam ousar tanto e emplacar um projeto abolicionista", explica.

Ainda assim, há registros da participação de membros da instituição em sociedades abolicionistas e nos encontros promovidos por esses grupos, informa o historiador. Ele descreve a "política da respeitabilidade" como estratégia de resistência do grupo para sobreviver ao regime escravista imperial. A ideia era que eles deveriam ser respeitados por ser um grupo rigoroso na aceitação de sócios, composto de homens trabalhadores de ofício, que sabiam ler e escrever e que eram reconhecidos por todos como bons sujeitos.

Ainda hoje, a SPD segue presente com cerca de 150 associados. A organização atua com ações de formação para população quilombola, em periferias e com mulheres vítimas de violência.

Apagamento

A ação da SPD para garantir sepultamentos dignos à população negra se insere em um contexto no qual, durante o regime escravocrata, pessoas negras não tinham esse direito e seus corpos eram descartados em valas e locais clandestinos. A descoberta do Cemitério dos Africanos, localizado no estacionamento da Pupileira, na Santa Casa de Misericórdia, em Salvador, aconteceu no ano passado e é mais uma linha da história negra baiana que tentou ser apagada e permaneceu oculta por quase 200 anos.

A arquiteta e urbanista, Silvana Olivieri, que encontrou o espaço durante sua pesquisa de doutorado na Universidade Federal da Bahia (Ufba), descreve o episódio como "um caso emblemático de apagamento histórico no Brasil". O local é o primeiro cemitério público de Salvador e funcionou por cerca de 150 anos, até ser desativado em 1844, conforme a pesquisadora. Malês, mártires da Revolta dos Búzios e outros que insurgiram contra o sistema colonial escravista podem estar enterrados na área.

"Ainda há muito a se descobrir, mas já é uma rara oportunidade de se confrontar o legado do colonialismo e da escravização e reivindicar justiça e reparação histórica", afirma Silvana. Outras pesquisas serão feitas no local e neste momento estão acontecendo audiências públicas para discutir reparação e o que será feito com o lugar. A arquiteta lembra como exemplo o valor que é dado aos Cemitérios dos Pretos Novos no Rio de Janeiro, Cemitério dos Aflitos de São Paulo e o Cemitério Africano de Nova Iorque.

Fé e resistência

Em um cenário da proibição da reunião de homens negros em contextos que não sejam de organizações religiosas, surge a Irmandade dos Homens Pretos em 1685, antes mesmo do nascimento da própria igreja. Em meio à escravidão, a exclusão da população negra de exercer sua religiosidade e até de adentrar espaços católicos, surge a ideia de ter uma igreja própria para a população negra, diz o presidente/prior da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, William Justo.

Apenas em 1704, a irmandade consegue autorização para construir o templo e a obra dura cerca de 80 anos, "porque os negros escravizados só podiam trabalhar para erguer a igreja em seus momentos de liberdade", explica o prior. As proibições da época e o processo de construção do templo contam uma história de memória e resistência de um povo que mesmo submetido à escravidão encontrou maneiras de preservar suas referências e estabeleceu diálogos entre a fé católica e as religiões de matriz africana.

Hoje, isso ainda é simbolizado em missas na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos que incorporam elementos afro-brasileiros como instrumentos musicais e a própria musicalidade africana - consolidando assim uma identidade afrocatólica, diz William. O fenômeno atrai fiéis, pesquisadores e visitantes de todo país, mas é muito mais que um fenômeno turístico, indica o presidente do templo. "Vai muito além disso, porque é fé, é uma afirmação de identidade, de testemunho, da capacidade de nós, enquanto resistência continuarmos celebrando até hoje da nossa forma e do nosso jeito", comenta William Justo.

Mistérios negros

A história que muitas vezes não é contada nas escolas ou é contada ainda por linhas tortas, está espalhada pela capital baiana em espaços de memória e resistência. Locais como a sede da Sociedade Protetora dos Desvalidos (SPD), o Cemitério dos Africanos e a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos formam a história de um povo, mas pontos como a Igreja dos Quinze Mistérios também fazem parte dessa narrativa.

A Igreja dos Quinze Mistérios, no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, foi o primeiro ponto de encontro da SPD e recebeu reuniões para articulação da Revolta dos Malês. Este templo histórico e religioso está completamente abandonado há mais de 20 anos e sem previsão de restauro. Assim, são entortadas as linhas da história negra na Bahia. A preservação desses espaços é uma forma de combater o mito da democracia racial, que contribuiu para negar o racismo e apagar as consequências da escravidão na sociedade brasileira, indica o coordenador do Instituto Reparação, Ailton Ferreira.