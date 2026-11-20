O Dia da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira, 20, é uma data historicamente marcada pela luta por direitos e pela busca por mudanças. A ocasião também convida à reflexão sobre o papel de diferentes áreas da sociedade na desconstrução de preconceitos. Entre elas, o cinema se destaca como uma importante ferramenta de promoção da igualdade racial e de valorização da representatividade negra.

Há 26 anos, o cineasta Jeferson De, ao lado de Noel Carvalho e outros realizadores, como Ari Cândido, Billy Castilho, Daniel Santiago, Lilian Solá Santiago, Luiz Paulo Lima e Rogério de Moura, apresentava o Dogma Feijoada. Lançado durante o 11º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, em 2000, o manifesto reivindicava novas formas de debater as questões raciais e a representação da população negra no cinema brasileiro.

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A iniciativa surgiu em um contexto no qual cineastas negros buscavam mais espaço na indústria cinematográfica, tanto na direção quanto na criação de narrativas que ultrapassassem os estereótipos raciais. O documento estabelecia sete diretrizes:

O filme tem de ser dirigido por realizador negro brasileiro;

O protagonista deve ser negro;

A temática do filme tem de estar relacionada com a cultura negra brasileira;

O filme tem de ter um cronograma viável;

Personagens estereotipados negros (ou não) estão proibidos;

O roteiro deverá privilegiar o negro comum brasileiro;

Super-heróis ou bandidos deverão ser evitados.

Para Luiz Paulo Lima, um dos realizadores que assinaram o manifesto, a mobilização surgiu da necessidade de compreender a ausência de pessoas negras no audiovisual. Na época, ele realizou um levantamento sobre a presença de diretores e diretoras negros e identificou um problema sistêmico no setor.

“Uma primeira motivação foi a não presença negra dentro desses segmentos. [...] A gente viu que existe um problema sistêmico, não é nem conjuntural, mas é sistêmico, de ausências negras como protagonistas do fazer audiovisual, de participar diretamente, produzir o audiovisual, dirigir o audiovisual”, explicou.

O cenário também era marcado pela desigualdade nas condições de produção. Segundo Luiz, enquanto grandes produtores brancos encontravam facilidades para desenvolver seus projetos, cineastas negros enfrentavam dificuldades para conquistar oportunidades. A necessidade de discutir essas diferenças estava entre as questões que motivaram o grupo a reivindicar mudanças.

A escolha do nome também carregava um significado. Segundo Noel Carvalho, outro realizador que assinou o manifesto, o termo foi escolhido por Ari Cândido e fazia referência ao movimento Dogma 95, criado na Dinamarca. A palavra “Feijoada”, por sua vez, remetia à mistura de influências culturais presentes no prato, como as portuguesas, africanas e indígenas.

A combinação dos termos expressava a ambivalência que o grupo pretendia transmitir: apesar dos sete mandamentos, a proposta não era seguir uma doutrina rígida, mas apresentar um manifesto brasileiro e democrático.

Ainda segundo Noel, o grupo buscava dar visibilidade às produções que já estavam sendo desenvolvidas por jovens cineastas negros. Naquele momento, a discussão também estava ligada ao ambiente universitário, onde os realizadores debatiam o que era e o que deveria ser o cinema negro no Brasil.

“O que a gente via naquele momento é que não havia negros. E nós éramos os negros da vez, porque nós estávamos fazendo filmes, escrevendo e dirigindo filmes. Então, lançar o manifesto era também uma forma de dar voz a essa nova gente que estava chegando no cinema ali nos anos 90”, complementou.

O contexto histórico

O documentário A Negação do Brasil, de Joel Zito Araújo - Foto: Divulgação

Para o historiador Gabriel Abreu, o surgimento do manifesto precisa ser compreendido a partir de dois processos que aconteciam simultaneamente no Brasil, mas não avançavam na mesma velocidade: a retomada da produção cinematográfica nacional e as reivindicações políticas do movimento negro, que ainda enfrentavam obstáculos impostos pelo racismo estrutural.

Entre o final da década de 1990 e o início dos anos 2000, o cinema brasileiro passou por um período de recuperação, com o lançamento de produções que se tornaram referências, como Central do Brasil, Cidade de Deus, Madame Satã, Lavoura Arcaica e Baile Perfumado. Apesar do crescimento da produção nacional, esse movimento não foi acompanhado, na mesma proporção, pela ampliação da participação negra nos diferentes espaços do setor.

Historicamente, a população negra foi frequentemente retratada por meio de personagens associados à escravidão, à subalternidade, à sexualização e à criminalidade, sem espaço para representações mais complexas. Para Gabriel, a retomada da produção cinematográfica não significava necessariamente um avanço na diversidade das histórias contadas.

“Porque de nada adianta você ter um cinema que está crescendo, que está se desenvolvendo técnica e tecnologicamente, mas que não representa um povo brasileiro real, que demonstra o tempo todo um Brasil romantizado dentro do imaginário das elites brancas”, afirmou.

Um exemplo dessa discussão é o documentário premiado A Negação do Brasil, de Joel Zito Araújo, que aborda a presença de atores e personagens negros na televisão brasileira e os estereótipos aos quais eram associados, principalmente nas telenovelas.

Esse cenário também estava relacionado às transformações políticas do país. Após o fim da ditadura militar e a promulgação da Constituição Federal de 1988, diferentes movimentos sociais passaram a participar das discussões sobre a construção de uma nova ideia de cidadania. O movimento negro estava entre os grupos que reivindicavam direitos e maior participação na sociedade.

Noel Carvalho - Foto: Divulgação

Na Bahia, a cultura negra já ocupava um espaço importante na sociedade. Iniciativas como o Ilê Aiyê, o Olodum, os afoxés e o Bando de Teatro Olodum contribuíam para fortalecer essa presença e valorizar a identidade afro-brasileira.

Foi nesse contexto que surgiu o Dogma Feijoada, como parte de uma trajetória de mobilização política e cultural na qual as reivindicações por igualdade e reconhecimento também ganhavam força no campo artístico.

Como explicou o próprio Luiz Paulo Lima: “Se você não entender o seu passado, você não vai entender o seu presente. [...] É fundamental a gente entender o passado, não como alguma coisa que passou, mas uma coisa que ficou”, finalizou.

A repercussão e o legado do manifesto

O cineasta Jeferson De - Foto: Divulgação | Vantoen Pereira Jr.

Mais de duas décadas depois, o cenário do audiovisual passou por diversas transformações. A chegada das plataformas de streaming e o crescimento de formatos como as séries modificaram a maneira como os projetos são desenvolvidos e chegam ao público.

Para Luiz Paulo Lima, essas mudanças exigiriam uma atualização do Dogma Feijoada caso o manifesto fosse elaborado atualmente, considerando a indústria do entretenimento e as diferentes linguagens do audiovisual contemporâneo.

Apesar disso, ele considera que o primeiro princípio do documento continua necessário: a presença de um realizador negro na direção. “Eu acho que o item 1 é o que garante a existência de todos os outros”, afirma.

O cineasta também observa avanços na participação de profissionais negros em diferentes áreas técnicas, mas ressalta que a questão ainda não está resolvida. Para Noel Carvalho, o manifesto permanece como um marco histórico e político, que evidenciou a importância de diretores e produtores negros na construção do cinema brasileiro.

O lançamento provocou discussões no meio cinematográfico e chamou a atenção da imprensa. Luiz Paulo Lima avalia que a recepção foi positiva, principalmente por levar as reivindicações do grupo a pessoas negras de diferentes regiões do país que desejavam ingressar no audiovisual.

O cineasta também lembra que a discussão sobre equidade nas produções brasileiras já havia sido levantada por outros movimentos do cinema nacional, mas ainda não tinha sido resolvida.

“A gente achava até então que o Cinema Novo tinha solucionado todos esses problemas, sabe? Da equidade das relações sociais dentro das produções, enfim, mas não resolveu”, afirmou.