A nova série de Harry Potter, prevista para estrear no Natal de 2026 na HBO, promete apresentar histórias e detalhes que ficaram de fora das adaptações cinematográficas.

Diferentemente dos oito filmes protagonizados por Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, a produção terá mais tempo para explorar o universo criado por J.K. Rowling, incluindo personagens secundários, momentos da infância de Harry e a rotina dentro de Hogwarts.

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Com uma temporada dedicada a cada um dos sete livros, a produção pretende ampliar a narrativa para além da perspectiva do protagonista. Entre as novidades já apresentadas estão cenas inéditas da vida de Harry antes de descobrir que era bruxo, uma abordagem diferente de Draco Malfoy e a presença de Pirraça, personagem que não chegou às telas nos filmes.

Série terá cenas que os filmes deixaram de fora

Uma das principais diferenças está na infância de Harry Potter. Nas primeiras prévias da série, o personagem aparece enfrentando Duda e os colegas do primo na escola trouxa, situação que recebeu menos destaque na adaptação cinematográfica de 2001.

Outro momento recuperado é a tentativa de Petúnia Dursley de cortar o cabelo do sobrinho. No livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, a personagem utiliza uma tesoura para tentar controlar os fios rebeldes do menino, mas Harry acorda no dia seguinte com o cabelo exatamente como antes.

A produção também apresenta uma passagem inédita entre Harry e Hagrid no metrô de Londres. Durante o trajeto, o gigante compartilha lembranças sobre Tiago e Lílian Potter, oferecendo ao protagonista informações sobre os pais que ele nunca recebeu dos Dursley.

Draco Malfoy terá história além da rivalidade com Harry

Outra mudança importante envolve a perspectiva da narrativa. Como os livros são contados principalmente pelo ponto de vista de Harry, muitos personagens aparecem apenas em situações relacionadas ao protagonista.

Na série, a proposta é mostrar acontecimentos que ocorrem fora do alcance do bruxo, permitindo conhecer melhor as histórias de outros estudantes e professores.

Lox Pratt, responsável por interpretar Draco Malfoy, comentou essa possibilidade em entrevista à revista 1883. Segundo o ator, o público poderá acompanhar momentos da vida familiar do personagem que não foram explorados nas adaptações anteriores.

"Você vê Draco em casa", explicou o ator em entrevista à revista 1883, ao comentar a possibilidade de o público conhecer melhor o personagem e sua família. O intérprete também destacou que a nova produção pretende apresentar outras camadas do jovem bruxo, conhecido nos filmes pela rivalidade com Harry.

"Fiquei grato por termos liberdade para explorar esses personagens. Porque nos filmes, Draco é meio bidimensional; ele é o vilão arrogante. Sinto que há muito mais por trás disso – é preciso entender o porquê", explicou.

Personagens esquecidos pelos filmes estarão na série

Uma das novidades confirmadas é a presença de Pirraça, o poltergeist de Hogwarts que aparece nos livros, mas ficou de fora dos oito filmes. Francesca Gardiner e Mark Mylod chegaram a comentar que poderão "se divertir com Pirraça pelos corredores".

A produção também abre espaço para desenvolver personagens e histórias que não tiveram representação nas adaptações cinematográficas, como Winky, a elfa doméstica; Carlinhos Weasley; Ludo Bagman; Andrômeda Tonks; e Frank e Alice Longbottom, pais de Neville.

O formato televisivo permitirá ainda acompanhar situações fora do campo de visão de Harry, incluindo momentos entre professores e personagens de outras famílias do mundo bruxo.

Hogwarts terá cenários e detalhes inéditos

O castelo também ganhará uma abordagem mais ampla. A equipe pretende apresentar espaços que não tiveram destaque nos filmes, como a sala dos professores e outras áreas da escola.

Mark Mylod explicou que a intenção é construir Hogwarts como um lugar real, com diferentes referências arquitetônicas e características que transmitam a passagem do tempo.

"Haverá elementos da arquitetura georgiana, tentativas de naturalismo. Porque, é claro, temos o privilégio de contar histórias de formato longo", revelou Mylod.

Outra diferença está no período histórico. Enquanto os filmes adotaram uma estética mais associada aos anos 2000, a série situa os acontecimentos de A Pedra Filosofal em 1991. A escolha deverá aparecer principalmente nos ambientes trouxas, nas roupas e nos objetos utilizados pelos personagens.

Os uniformes também ganharam novos detalhes, incluindo alterações nos brasões de Hogwarts e nos símbolos das quatro casas: Grifinória, Sonserina, Corvinal e Lufa-Lufa.

Nova série de Harry Potter terá outro elenco

Além das mudanças na história, a produção contará com novos intérpretes para os personagens conhecidos pelo público.

Dominic McLaughlin será Harry Potter, Arabella Stanton interpretará Hermione Granger e Alastair Stout dará vida a Ron Weasley. Nos filmes, os papéis foram interpretados por Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint.

O elenco adulto também reúne John Lithgow como Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severo Snape e Nick Frost como Hagrid.

Outros nomes confirmados são Lox Pratt como Draco Malfoy, Johnny Flynn como Lucius Malfoy, Katherine Parkinson como Molly Weasley, Bel Powley como Petúnia Dursley e Daniel Rigby como Válter Dursley.

Mark Mylod e Francesca Gardiner também destacaram o cuidado em respeitar as idades dos personagens descritas nos livros. Como exemplo, citaram Snape, que tinha apenas 31 anos em 1991, período em que se passam os acontecimentos do primeiro volume.

Quando estreia a série de Harry Potter?

A primeira temporada de Harry Potter tem estreia prevista para o Natal de 2026, 25 de dezembro, na HBO e na HBO Max. A produção começará com a adaptação de Harry Potter e a Pedra Filosofal, com oito episódios e aproximadamente oito horas de duração.

A proposta é adaptar os sete livros de J.K. Rowling em temporadas próprias, oferecendo espaço para histórias, personagens e detalhes que não chegaram às versões cinematográficas.

Veja o trailer da série!