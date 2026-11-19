Quinze anos depois de apresentar ao público o universo distópico de Panem, a franquia Jogos Vorazes retorna aos cinemas com mais uma história ambientada antes dos acontecimentos protagonizados por Katniss Everdeen.



Em Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita, que estreia nesta quinta-feira, 19, a atenção se volta para o passado de Haymitch Abernathy, personagem que ficou conhecido pela interpretação de Woody Harrelson nos filmes originais.

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A proposta é mostrar os acontecimentos que transformaram um jovem aparentemente cheio de vida no mentor sarcástico, amargurado e alcoólatra que os fãs aprenderam a conhecer. O resultado, entretanto, está longe de alcançar o impacto que a premissa promete.

Dirigido novamente por Francis Lawrence, responsável pela franquia desde Em Chamas, o longa tem méritos visuais, um elenco de nomes conhecidos e momentos capazes de despertar a nostalgia dos espectadores mais familiarizados com a saga. Ainda assim, encontra dificuldades para construir uma identidade própria.

Com 2h38 de duração, a produção apresenta uma narrativa que demora a engrenar, personagens que mereciam mais espaço e uma quantidade considerável de situações que parecem existir principalmente para estabelecer conexões com os filmes anteriores.



A sensação é de que Amanhecer na Colheita sabe exatamente o que precisa entregar aos fãs, mas nem sempre encontra a melhor maneira de fazer isso. Entre referências, participações de personagens conhecidos e tentativas de aprofundar a mitologia de Panem, o filme acaba deixando em segundo plano justamente aquilo que deveria ser seu maior atrativo: a trajetória de Haymitch e a brutalidade dos Jogos Vorazes.

Uma história conhecida com um novo protagonista

A trama se passa 24 anos antes dos acontecimentos do primeiro Jogos Vorazes e acompanha Haymitch Abernathy (Joseph Zada) aos 16 anos, quando ainda vive no Distrito 12 ao lado da família e mantém um relacionamento com Lenore Dove (Whitney Peak). A tranquilidade, entretanto, está prestes a acabar. Seu aniversário coincide com a Colheita, cerimônia responsável por selecionar os jovens que serão enviados à Capital para participar dos Jogos Vorazes.

A edição acompanhada pelo público é especialmente cruel. Trata-se do Segundo Massacre Quaternário, realizado a cada 25 anos, quando as regras da competição recebem uma alteração extraordinária. Desta vez, o número de tributos é dobrado: em vez de dois representantes de cada distrito, quatro adolescentes são enviados para a arena, totalizando 48 participantes.

Depois de uma sequência de acontecimentos que o coloca em confronto com os Pacificadores, Haymitch acaba selecionado para representar o Distrito 12. Ao lado de Maysilee Donner (Mckenna Grace), Wyatt Callow (Ben Wang) e Louella McCoy (Molly McCann), ele precisa encontrar uma maneira de sobreviver a uma competição na qual as chances já estão contra os participantes.

A partir daí, o protagonista passa a chamar a atenção do presidente Snow (Ralph Fiennes), que não pretende permitir que sua crescente postura de resistência comprometa a autoridade da Capital. Enquanto tenta sobreviver, Haymitch também se aproxima de personagens envolvidos em articulações que podem ameaçar o funcionamento dos Jogos.

A premissa tem potencial, principalmente porque permite acompanhar uma fase pouco explorada de um personagem importante para a história original. O problema é que o filme carrega uma limitação bastante evidente: o público já sabe qual será o destino de Haymitch.

É verdade que conhecer o desfecho de uma história não significa necessariamente perder o interesse por ela. Existem inúmeros filmes e séries que conseguem construir tensão mesmo quando o resultado final é conhecido. O problema de Amanhecer na Colheita é não conseguir compensar essa previsibilidade com surpresas narrativas, personagens suficientemente interessantes ou situações que tornem a jornada verdadeiramente imprevisível.

Desde os primeiros minutos, existe uma consciência constante de que estamos assistindo à formação de alguém que já conhecemos. As referências ao comportamento que Haymitch apresentará na vida adulta aparecem repetidamente, assim como as conexões com acontecimentos e personagens da franquia original.

Em vez de deixar essas descobertas acontecerem naturalmente, o roteiro frequentemente parece preocupado em garantir que o espectador perceba cada referência. O resultado é uma experiência que pode ser especialmente agradável para quem acompanha a saga há anos, mas que encontra dificuldades para se sustentar como uma história independente.

Um espetáculo visual que se destaca

Se existe um aspecto em que o novo filme consegue se diferenciar de boa parte dos grandes lançamentos recentes, é justamente na construção visual. A fotografia é um dos pontos positivos da produção. Em um período em que muitos blockbusters parecem apostar constantemente em imagens acinzentadas, ambientes escuros e paletas de cores pouco variadas, Amanhecer na Colheita apresenta uma identidade visual mais vibrante.

A Capital continua sendo um espetáculo de extravagância, com figurinos exagerados, cenários elaborados e uma estética que reforça a artificialidade daquele universo. Já a arena apresenta uma natureza colorida e aparentemente convidativa, mas que esconde diferentes ameaças aos participantes.

O contraste funciona especialmente bem porque a beleza dos ambientes não elimina a sensação de perigo. Pelo contrário, existe algo inquietante na maneira como o filme utiliza paisagens exuberantes para ambientar uma competição em que crianças e adolescentes são obrigados a lutar pela própria sobrevivência.

A direção de fotografia de Jo Willems e o trabalho de direção de arte ajudam a estabelecer essa identidade. O resultado é visualmente interessante e oferece uma experiência que se distancia da aparência excessivamente uniforme de muitas produções contemporâneas.

Amanhecer na Colheita não compensa a previsibilidade da história - Foto: Divulgação

A escolha também dialoga com a própria natureza da Capital, que transforma tudo em espetáculo. Enquanto os habitantes dos distritos enfrentam a pobreza e a opressão, a elite vive cercada de cores, extravagâncias e entretenimento. A diferença entre esses dois mundos continua sendo um dos elementos mais interessantes da franquia.



O problema é que a beleza da arena nem sempre é acompanhada por sequências de ação igualmente interessantes. Embora existam momentos de tensão e algumas ameaças criativas, o filme parece pouco disposto a explorar todas as possibilidades do cenário.

O problema de suavizar a violência dos Jogos

Talvez a maior decepção de Amanhecer na Colheita esteja justamente na maneira como a violência é apresentada. A franquia sempre teve uma relação particular com a brutalidade. Afinal, sua premissa é construída em torno de um governo autoritário que transforma crianças e adolescentes em participantes de uma competição televisionada na qual apenas um pode sobreviver.

Não se trata apenas de uma aventura de sobrevivência, mas de uma crítica à espetacularização da violência, à desigualdade social e à maneira como o sofrimento humano pode ser transformado em entretenimento.

Por isso, é difícil compreender algumas das escolhas feitas pelo novo longa. Mesmo diante de uma edição dos Jogos que dobra o número de tributos e, consequentemente, amplia a quantidade de vidas colocadas em risco, a produção parece hesitar em mostrar as consequências mais brutais da competição.

Diversas mortes acontecem fora de quadro, enquanto outras são apresentadas de maneira rápida, sem que o espectador tenha tempo suficiente para compreender a dimensão do que acabou de acontecer. A violência é constantemente amenizada, e isso acaba retirando parte do peso emocional que deveria acompanhar a trajetória dos personagens.

Foto: Divulgação

Existe uma interpretação de que mostrar violência explícita poderia aproximar o público da própria Capital, colocando os espectadores na posição de quem assiste aos Jogos como entretenimento. É um argumento interessante, especialmente considerando a crítica que Suzanne Collins construiu em sua obra.



No entanto, não concordo que evitar a violência seja necessariamente a melhor maneira de transmitir essa mensagem. Afinal, como o público pode compreender a dimensão da barbárie cometida contra aquelas crianças se o próprio filme evita mostrar suas consequências?

Não é necessário transformar cada morte em uma sequência gráfica ou apostar em violência gratuita para provocar desconforto. Existe uma diferença entre explorar o sofrimento de maneira sensacionalista e mostrar a brutalidade de um sistema que deliberadamente transforma adolescentes em vítimas de um espetáculo.

O problema é que, ao suavizar constantemente os acontecimentos, Amanhecer na Colheita acaba enfraquecendo aquilo que deveria ser o centro de sua narrativa. Os Jogos precisam ser assustadores. Precisam transmitir a sensação de que qualquer personagem pode morrer e de que a sobrevivência tem um custo real.

Quando mortes importantes acontecem rapidamente ou sequer são mostradas, o impacto diminui. E, quando os participantes desaparecem sem que o roteiro tenha construído uma relação significativa entre eles e o público, a perda se torna ainda menos expressiva. É uma contradição especialmente incômoda em uma história que deveria representar uma das edições mais cruéis da competição.

Elenco de peso com pouco espaço para brilhar

Outro aspecto que prejudica o resultado é o desequilíbrio entre o elenco principal e os coadjuvantes. Amanhecer na Colheita reúne nomes de peso, como Ralph Fiennes, Elle Fanning, Kieran Culkin, Jesse Plemons e Glenn Close. São atores com trajetórias consolidadas e capacidade de acrescentar diferentes camadas a personagens que já fazem parte do imaginário dos fãs.

O problema é que muitos deles parecem desperdiçados em participações que poderiam ser muito mais interessantes.

Ralph Fiennes assume o papel de Coriolanus Snow, anteriormente interpretado por Donald Sutherland na trilogia original e por Tom Blyth em A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Mesmo com pouco tempo de tela, o ator consegue transmitir a frieza e a ameaça necessárias ao personagem. Sua presença é um dos elementos mais interessantes do núcleo político, embora o roteiro pudesse explorar melhor sua relação com Haymitch.

A presença de Ralph Fiennes é um dos elementos mais interessantes do longa - Foto: Divulgação

Jesse Plemons também se destaca como Plutarch Heavensbee, personagem que ganha novas dimensões nesta história. Sua interpretação apresenta uma complexidade interessante, principalmente pela posição ambígua que ocupa dentro da estrutura de poder da Capital. Existe uma tensão constante em torno de suas verdadeiras intenções, e o ator consegue trabalhar essa dualidade com naturalidade.



Elle Fanning, por sua vez, assume a versão mais jovem de Effie Trinket, personagem que ficou marcada pela interpretação de Elizabeth Banks. A atriz apresenta momentos divertidos e uma excentricidade que combina com o universo da franquia, mas sua participação é limitada.

Kieran Culkin também tem a oportunidade de interpretar Caesar Flickerman, o apresentador responsável por transformar os Jogos em um grande programa de entretenimento. A escolha do ator é interessante, mas sua interpretação frequentemente exagera nos trejeitos e na caricatura, tornando o personagem menos convincente.

Glenn Close é outro nome que chama atenção como Drusilla Sickle, responsável por acompanhar os tributos do Distrito 12. A atriz parece se divertir com a personalidade extravagante e cruel da personagem, oferecendo momentos que ajudam a reforçar o absurdo da elite de Panem. O elenco ainda conta com Maya Hawke, Lili Taylor, Kelvin Harrison Jr. e Billy Porter, entre outros nomes que poderiam render histórias próprias dentro daquele universo.

É justamente aí que aparece uma das maiores oportunidades desperdiçadas pelo filme. Em diversos momentos, a sensação é de que os personagens coadjuvantes são muito mais interessantes do que aqueles que conduzem a narrativa.

Existe uma vontade genuína de conhecer mais sobre os bastidores da Capital, as articulações políticas, a produção dos Jogos e as histórias individuais de figuras que, no futuro, terão papéis importantes na franquia. Alguns desses personagens possuem personalidades, trajetórias e possibilidades dramáticas que parecem muito mais promissoras do que o espaço que recebem.

Fica aquele gosto de quero mais. Em determinados momentos, é quase inevitável pensar que seria muito mais interessante assistir a um filme sobre os bastidores desses personagens do que acompanhar novamente uma história de sobrevivência que a franquia já contou diversas vezes.

Joseph Zada não alcança o carisma de Woody Harrelson

Se o elenco de apoio apresenta nomes capazes de despertar interesse, o mesmo não pode ser dito sobre a força do protagonista.

Joseph Zada assume uma responsabilidade considerável ao interpretar a versão adolescente de Haymitch. Afinal, Woody Harrelson construiu uma das interpretações mais marcantes da franquia, transformando o mentor de Katniss em um personagem cheio de personalidade, humor ácido, contradições e vulnerabilidade.

A escolha de Zada é importante porque o filme depende quase inteiramente da capacidade do ator de fazer o público se conectar com uma versão ainda desconhecida daquele personagem. Entretanto, a interpretação não consegue alcançar o mesmo carisma.

O problema não é simplesmente a ausência de uma imitação perfeita de Harrelson. Seria até mais interessante que o jovem ator encontrasse uma identidade própria para Haymitch, apresentando características que ajudassem a compreender como aquele adolescente se transformaria no homem que conhecemos.

Mas falta força à atuação. Em momentos que exigem maior intensidade emocional, Zada frequentemente parece exagerar nas expressões e nas reações, tornando algumas cenas menos naturais do que deveriam ser.

A diferença fica ainda mais evidente quando o protagonista divide espaço com atores mais experientes. Enquanto Fiennes, Plemons e Close conseguem imprimir personalidade às suas participações, Zada nem sempre apresenta a mesma segurança para sustentar o centro da narrativa.

Foto: Divulgação

Mckenna Grace também não convence completamente como Maysilee Donner. A personagem poderia ser uma das figuras mais interessantes da história, principalmente pela relação que desenvolve com Haymitch e por sua postura diante da opressão da Capital. Entretanto, a interpretação frequentemente recorre a uma caricatura que dificulta a construção de uma personalidade mais convincente.



A diferença de qualidade entre alguns dos protagonistas e os coadjuvantes é evidente e, em determinados momentos, chega a incomodar. É uma situação especialmente frustrante porque o filme possui um elenco jovem com potencial, mas não consegue aproveitar todas as possibilidades oferecidas por seus personagens.

Uma narrativa que insiste em explicar o que já está claro

Além dos problemas de atuação e da violência suavizada, o roteiro também apresenta dificuldades para manter a narrativa interessante. Escrito por Billy Ray e Michael Lesslie, o longa parece desconfiar da capacidade do público de compreender algumas informações.

Em vez de permitir que determinadas situações sejam desenvolvidas visualmente ou descobertas pelos próprios espectadores, os personagens frequentemente repetem explicações e reforçam acontecimentos que já ficaram claros.

A exposição excessiva torna alguns diálogos cansativos. Informações sobre as estratégias de Snow, o funcionamento da Capital e os planos que envolvem os Jogos são retomadas diversas vezes, como se o filme precisasse garantir que ninguém perdesse qualquer detalhe.

Essa característica também aparece nas referências à franquia original. Algumas conexões são interessantes e ajudam a ampliar o universo de Panem, mas outras parecem inseridas apenas para provocar reconhecimento imediato nos fãs.

O problema é que a insistência nessas referências impede que a história desenvolva uma personalidade própria. Em vez de confiar na força de sua narrativa, o longa frequentemente se apoia no conhecimento prévio do espectador.

Isso também prejudica quem não acompanhou todos os filmes anteriores. Embora a história apresente acontecimentos inéditos, existe uma quantidade considerável de informações que dependem do conhecimento da franquia. Algumas situações são explicadas repetidamente, enquanto outras parecem pressupor que o público já conhece os personagens e suas trajetórias futuras.

Foto: Divulgação

A duração de 158 minutos também não ajuda. Embora existam momentos interessantes ao longo da produção, a narrativa poderia ser mais enxuta e aproveitar melhor o tempo disponível para desenvolver os participantes da competição.



A primeira parte demora a chegar aos Jogos propriamente ditos, enquanto a segunda não consegue aproveitar completamente as possibilidades da arena. É uma estrutura que acaba deixando a impressão de que o filme dedica tempo demais a determinadas explicações e tempo de menos ao desenvolvimento de seus personagens.

Vale o ingresso? Um retorno morno a Panem

Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita é uma produção que tem qualidades, mas não consegue transformar seu potencial em uma experiência marcante. A fotografia bonita, a direção de arte colorida e a presença de bons atores no elenco de apoio são pontos positivos que ajudam a sustentar o interesse, principalmente para quem já possui uma relação afetiva com a franquia.

Também existe mérito em revisitar a história de Haymitch e apresentar acontecimentos que ajudam a compreender sua personalidade e seu passado. O filme oferece novas informações sobre um personagem querido e amplia aspectos da mitologia de Panem que os fãs certamente terão interesse em conhecer.

Entretanto, o excesso de referências, as atuações irregulares, a repetição de informações e a dificuldade de criar tensão diante de um desfecho previamente conhecido impedem que a produção alcance o impacto esperado.

O maior problema está na maneira como o filme trata os próprios Jogos. Ao evitar mortes mais significativas, suavizar a violência e deixar acontecimentos importantes fora de quadro, a produção diminui o peso de uma competição que deveria ser o elemento mais perturbador de toda a história. É difícil se envolver completamente com uma disputa pela sobrevivência quando o roteiro não parece disposto a mostrar todas as consequências dessa violência.

Ainda assim, o longa pode ser uma boa pedida para quem gosta da franquia, sente saudade dos personagens e tem curiosidade sobre o passado de Haymitch. As conexões com os filmes anteriores e a possibilidade de reencontrar figuras conhecidas oferecem momentos de satisfação para os espectadores mais dedicados.

Mas, para além da nostalgia, faltou algo que justificasse verdadeiramente esse retorno. Amanhecer na Colheita não apresenta novidades suficientes para renovar a franquia e tampouco consegue transformar sua história em uma experiência emocionalmente tão forte quanto sua premissa permitiria.

No fim, fica a sensação de uma oportunidade parcialmente desperdiçada: um universo interessante, um elenco repleto de bons atores e uma história que tinha tudo para ser devastadora, mas que acaba presa às próprias limitações. É um filme regular, com qualidades visuais e alguns bons momentos, mas que dificilmente será lembrado como um dos grandes capítulos de Jogos Vorazes.

Nota: 2,5/5

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