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A escolha de Robert Pattinson como o novo James Bond já começou a movimentar o universo do cinema.

Com a expectativa pela definição da próxima Bond Girl, a revista Variety divulgou, nesta terça-feira, 17, uma lista com 19 atrizes que poderiam contracenar com o britânico na nova fase da franquia 007. Entre os nomes estão Zendaya, Florence Pugh, Margot Robbie e Anya Taylor-Joy.

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O próximo longa será dirigido por Denis Villeneuve, conhecido por trabalhos como A Chegada, Sicario: Terra de Ninguém e a franquia Duna. O roteiro ficará a cargo de Steven Knight, enquanto Amy Pascal e David Heyman assumem a produção.

Quem já interpretou Bond Girls na franquia 007?

Ao longo de mais de seis décadas, a franquia James Bond apresentou personagens femininas que se tornaram marcantes na história do cinema. Algumas delas ajudaram a definir diferentes fases do agente secreto nas telonas.

Entre as primeiras estão Honey Ryder, interpretada por Ursula Andress em 007 Contra o Satânico Dr. No (1962), e Pussy Galore, vivida por Honor Blackman em 007 Contra Goldfinger (1964). Já Eva Green marcou a saga ao interpretar Vesper Lynd em 007 – Cassino Royale (2006).

Mais recentemente, Léa Seydoux também ganhou destaque ao viver Madeleine Swann em 007 Contra Spectre e 007 – Sem Tempo Para Morrer.

Agora, com Pattinson assumindo o icônico papel, a expectativa é descobrir quem dará vida à próxima personagem feminina de destaque da produção.

Conheça 19 atrizes cotadas para a nova Bond Girl

A seleção da Variety reúne artistas de diferentes gerações, incluindo nomes consolidados em Hollywood e estrelas que ganharam projeção nos últimos anos.

Algumas já trabalharam com Pattinson ou estarão ao lado dele em outros projetos, enquanto outras possuem experiência em grandes franquias, filmes de ação e produções de espionagem.

Confira os nomes apontados pela publicação:

Zendaya

Atriz já construiu uma parceria com Pattinson - Foto: AFP

A atriz aparece como uma das sugestões mais interessantes da lista, principalmente pela parceria que já construiu com Pattinson. Os dois dividiram as telas em três produções: The Drama, da A24, A Odisseia, de Christopher Nolan, e Duna: Parte Três, de Denis Villeneuve.



Para a Variety, a química entre os artistas poderia ser aproveitada em uma personagem do MI6 cuja lealdade a Bond nunca fosse completamente confiável. A publicação também destaca a experiência de Zendaya, vencedora de dois Emmys, e sua capacidade de manter o público em suspense.

Florence Pugh

Atriz é conhecida por interpretar Yelena Belova - Foto: AFP

Conhecida por interpretar Yelena Belova no Universo Cinematográfico da Marvel, Florence Pugh já demonstrou habilidade em cenas de ação e coreografias de luta. Para a publicação, a atriz seria uma escolha natural para viver uma Bond Girl capaz de enfrentar os inimigos do agente secreto de igual para igual.



Outro ponto favorável é que ela também estará em Duna: Parte Três, ao lado de Pattinson, o que permitiria aproveitar a química entre os dois.

Emily Blunt

Experiência da atriz em produções de ação é um dos principais argumentos a seu favor - Foto: AFP

A experiência da atriz em produções de ação e suspense é um dos principais argumentos a seu favor. Em Sicario: Terra de Ninguém, dirigido por Villeneuve, Emily interpretou uma agente do FBI envolvida em uma operação contra cartéis de drogas.



Ela também protagonizou No Limite do Amanhã e a franquia Um Lugar Silencioso. A Variety sugere que Blunt poderia interpretar uma veterana do MI6, que já acompanhou diferentes gerações de agentes 007.

Margot Robbie

Margot Robbie seria uma escolha de peso para a franquia - Foto: AFP

Depois de interpretar personagens como Arlequina, em Esquadrão Suicida, e protagonizar Barbie, Margot Robbie seria uma escolha de peso para a franquia. A publicação imagina a atriz no papel de uma vilã da alta sociedade, com uma personalidade sedutora e perigosa.



Além disso, ela já demonstrou versatilidade em produções como O Lobo de Wall Street, Golpe Duplo e O Morro dos Ventos Uivantes.

Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy já tem experiência em grandes produções de ação - Foto: AFP

Outra estrela de Duna: Parte Três, Anya Taylor-Joy também aparece entre as sugestões. A atriz já tem experiência em grandes produções de ação, especialmente depois de interpretar a protagonista de Furiosa: Uma Saga Mad Max.

A Variety ainda brinca com a possibilidade de um confronto de xadrez entre ela e Bond, em referência ao sucesso de Anya em O Gambito da Rainha.

Adria Arjona

Adria Arjona reúne experiência em produções de ação e suspense - Foto: AFP

A atriz porto-riquenha reúne experiência em produções de ação e suspense. Ela estará em Onslaught, de Adam Wingard, interpretará personagem misteriosa no novo filme do Superman, Man of Tomorrow e viverá uma agente do FBI em The Thomas Crown Affair, produção da Amazon MGM.

A Variety também destaca seu desempenho em Assassino Por Acaso, no qual demonstrou habilidade para seduzir e enganar ao mesmo tempo.

Gemma Chan

Britânica já faz parte do universo de Bond no videogame “007 First Light” - Foto: AFP

A britânica já faz parte do universo de Bond no videogame “007 First Light”, no qual interpreta a Dra. Selina Tan, uma acadêmica que trabalha no MI6.

Para a publicação, ela poderia ser uma nova versão de M ou até mesmo uma personagem nos moldes de Vesper Lynd. Entre seus trabalhos estão Podres de Ricos, Eternos e O Criador.

Marion Cotillard

Francesa já demonstrou talento para interpretar personagens envolvidas em jogos de sedução - Foto: AFP

Vencedora do Oscar, a francesa já demonstrou talento para interpretar personagens envolvidas em jogos de sedução e espionagem em Aliados, ao lado de Brad Pitt. Ela também integrou o elenco de A Origem, de Christopher Nolan.

Aos 51 anos, poderia representar uma mudança na tradição da franquia de escalar interesses amorosos mais jovens para Bond.

Chase Infiniti

Chase Infiniti ganhou destaque em “Uma Batalha Após a Outra” - Foto: AFP

A atriz ganhou destaque em Uma Batalha Após a Outra, contracenando com Leonardo DiCaprio, e recebeu indicações ao BAFTA e ao Globo de Ouro.

Ex-treinadora de kickboxing, ela também já revelou que estrelar um grande filme de ação é um sonho antigo. A publicação sugere que ela poderia interpretar uma agente novata do MI6 ou até mesmo alguém enviada para substituir Bond.

Lily James

Lily James é conhecida por interpretar a Cinderela - Foto: AFP

Conhecida por Downton Abbey, Cinderela e Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo, a atriz também já participou de produções como Em Ritmo de Fuga, Yesterday e Garra de Ferro.

Segundo a Variety, interpretar uma Bond Girl poderia representar um importante salto em sua carreira cinematográfica.

Gugu Mbatha-Raw

Atriz britânica já teve contato com o universo da espionagem - Foto: AFP

A atriz britânica já teve contato com o universo da espionagem em participações na série Spooks. Também interpretou Ravonna Renslayer em Loki, da Marvel, e protagonizou o suspense Surface, da Apple TV+.

Para a publicação, sua combinação de elegância, inteligência e intensidade seria ideal para o universo de 007.

Isabela Merced

Isabela Merced já passou por grandes franquias - Foto: AFP

A atriz já passou por grandes franquias, como Transformers, Alien: Romulus e The Last of Us. Mais recentemente, interpretou a Mulher-Gavião em Superman e retornará ao universo da DC em Man of Tomorrow.

A Variety destaca sua experiência em produções de ação e sua ascensão em Hollywood.

Inde Navarrette

Atriz chamou atenção no terror Obsessão - Foto: AFP

Depois de trabalhar em Superman & Lois e 13 Reasons Why, a atriz chamou atenção no terror Obsessão. Ela também conquistou o papel de Vampira na nova produção de X-Men, da Marvel.

Para a publicação, Inde poderia interpretar uma jovem agente de campo que teria uma importância semelhante à de Léa Seydoux na era de Daniel Craig.

Lupita Nyong’o

Atriz já interpretou uma agente secreta em Pantera Negra - Foto: AFP

Vencedora do Oscar por 12 Anos de Escravidão, a atriz já interpretou uma agente secreta em Pantera Negra, na pele de Nakia, e uma ex-especialista em computação do MI6 em 355.

A Variety sugere que ela poderia viver uma aliada de Bond cuja verdadeira lealdade fosse difícil de identificar.

Margaret Qualley

Margaret Qualley chamou atenção durante uma apresentação no Oscar de 2025 - Foto: AFP

A atriz chamou atenção durante uma apresentação no Oscar de 2025, em uma homenagem à franquia 007. Com experiência como dançarina, ela poderia protagonizar cenas de gala e dança ao lado do agente secreto.

Qualley também interpretará Adele Astaire na cinebiografia de Fred Astaire e estará no remake de Possession.

Anna Sawai

Anna Sawai já demonstrou versatilidade em produções de ação - Foto: AFP

A estrela de Xógum: A Gloriosa Saga do Japão já demonstrou versatilidade em produções de ação como Ninja Assassino e Velozes & Furiosos 9.



Ela também foi escalada para interpretar Yoko Ono nos filmes sobre os Beatles dirigidos por Sam Mendes, responsável por 007 – Operação Skyfall e 007 Contra Spectre.

Hunter Schafer

Atriz também estará na série Blade Runner 2099 - Foto: AFP

Conhecida por Euphoria, a atriz também estará na série Blade Runner 2099. A Variety destaca que ela poderia fazer história como a primeira Bond Girl trans da franquia.

A publicação ainda imagina uma parceria entre Schafer e Pattinson, com direito a provocações bem-humoradas antes dos confrontos com os vilões.

Sydney Sweeney

Atriz é apontada como uma escolha que combina com o perfil tradicional de Bond Girl - Foto: AFP

A atriz é apontada como uma escolha que combina com o perfil tradicional de Bond Girl, mas também poderia explorar um lado mais voltado à ação.

Para interpretar uma boxeadora em Christy, ela treinou durante meses e ganhou cerca de 14 quilos. A publicação ainda menciona sua proximidade com Jeff Bezos, fundador da Amazon, como um possível fator de interesse para o estúdio.

Sophie Turner

Sophie Turner é uma das estrelas de Game of Thrones - Foto: AFP

A estrela de Game of Thrones poderia encontrar na franquia 007 uma oportunidade de ampliar sua carreira no cinema.

A atriz também passou por um treinamento intenso para interpretar Lara Croft na série Tomb Raider, do Prime Video. A Variety destaca que a ligação entre a produção e a Amazon MGM poderia facilitar sua entrada no universo de espionagem.

Até o momento, nenhuma atriz foi anunciada oficialmente para o posto de Bond Girl na nova produção.