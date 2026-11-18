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Quem será a nova Bond Girl? Lista reúne 19 estrelas de Hollywood
Atrizes aparecem entre as possíveis escolhas para contracenar com Robert Pattinson
A escolha de Robert Pattinson como o novo James Bond já começou a movimentar o universo do cinema.
Com a expectativa pela definição da próxima Bond Girl, a revista Variety divulgou, nesta terça-feira, 17, uma lista com 19 atrizes que poderiam contracenar com o britânico na nova fase da franquia 007. Entre os nomes estão Zendaya, Florence Pugh, Margot Robbie e Anya Taylor-Joy.
O próximo longa será dirigido por Denis Villeneuve, conhecido por trabalhos como A Chegada, Sicario: Terra de Ninguém e a franquia Duna. O roteiro ficará a cargo de Steven Knight, enquanto Amy Pascal e David Heyman assumem a produção.
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Quem já interpretou Bond Girls na franquia 007?
Ao longo de mais de seis décadas, a franquia James Bond apresentou personagens femininas que se tornaram marcantes na história do cinema. Algumas delas ajudaram a definir diferentes fases do agente secreto nas telonas.
Entre as primeiras estão Honey Ryder, interpretada por Ursula Andress em 007 Contra o Satânico Dr. No (1962), e Pussy Galore, vivida por Honor Blackman em 007 Contra Goldfinger (1964). Já Eva Green marcou a saga ao interpretar Vesper Lynd em 007 – Cassino Royale (2006).
Mais recentemente, Léa Seydoux também ganhou destaque ao viver Madeleine Swann em 007 Contra Spectre e 007 – Sem Tempo Para Morrer.
Agora, com Pattinson assumindo o icônico papel, a expectativa é descobrir quem dará vida à próxima personagem feminina de destaque da produção.
Conheça 19 atrizes cotadas para a nova Bond Girl
A seleção da Variety reúne artistas de diferentes gerações, incluindo nomes consolidados em Hollywood e estrelas que ganharam projeção nos últimos anos.
Algumas já trabalharam com Pattinson ou estarão ao lado dele em outros projetos, enquanto outras possuem experiência em grandes franquias, filmes de ação e produções de espionagem.
Confira os nomes apontados pela publicação:
Zendaya
A atriz aparece como uma das sugestões mais interessantes da lista, principalmente pela parceria que já construiu com Pattinson. Os dois dividiram as telas em três produções: The Drama, da A24, A Odisseia, de Christopher Nolan, e Duna: Parte Três, de Denis Villeneuve.
Para a Variety, a química entre os artistas poderia ser aproveitada em uma personagem do MI6 cuja lealdade a Bond nunca fosse completamente confiável. A publicação também destaca a experiência de Zendaya, vencedora de dois Emmys, e sua capacidade de manter o público em suspense.
Florence Pugh
Conhecida por interpretar Yelena Belova no Universo Cinematográfico da Marvel, Florence Pugh já demonstrou habilidade em cenas de ação e coreografias de luta. Para a publicação, a atriz seria uma escolha natural para viver uma Bond Girl capaz de enfrentar os inimigos do agente secreto de igual para igual.
Outro ponto favorável é que ela também estará em Duna: Parte Três, ao lado de Pattinson, o que permitiria aproveitar a química entre os dois.
Emily Blunt
A experiência da atriz em produções de ação e suspense é um dos principais argumentos a seu favor. Em Sicario: Terra de Ninguém, dirigido por Villeneuve, Emily interpretou uma agente do FBI envolvida em uma operação contra cartéis de drogas.
Ela também protagonizou No Limite do Amanhã e a franquia Um Lugar Silencioso. A Variety sugere que Blunt poderia interpretar uma veterana do MI6, que já acompanhou diferentes gerações de agentes 007.
Margot Robbie
Depois de interpretar personagens como Arlequina, em Esquadrão Suicida, e protagonizar Barbie, Margot Robbie seria uma escolha de peso para a franquia. A publicação imagina a atriz no papel de uma vilã da alta sociedade, com uma personalidade sedutora e perigosa.
Além disso, ela já demonstrou versatilidade em produções como O Lobo de Wall Street, Golpe Duplo e O Morro dos Ventos Uivantes.
Anya Taylor-Joy
Outra estrela de Duna: Parte Três, Anya Taylor-Joy também aparece entre as sugestões. A atriz já tem experiência em grandes produções de ação, especialmente depois de interpretar a protagonista de Furiosa: Uma Saga Mad Max.
A Variety ainda brinca com a possibilidade de um confronto de xadrez entre ela e Bond, em referência ao sucesso de Anya em O Gambito da Rainha.
Adria Arjona
A atriz porto-riquenha reúne experiência em produções de ação e suspense. Ela estará em Onslaught, de Adam Wingard, interpretará personagem misteriosa no novo filme do Superman, Man of Tomorrow e viverá uma agente do FBI em The Thomas Crown Affair, produção da Amazon MGM.
A Variety também destaca seu desempenho em Assassino Por Acaso, no qual demonstrou habilidade para seduzir e enganar ao mesmo tempo.
Gemma Chan
A britânica já faz parte do universo de Bond no videogame “007 First Light”, no qual interpreta a Dra. Selina Tan, uma acadêmica que trabalha no MI6.
Para a publicação, ela poderia ser uma nova versão de M ou até mesmo uma personagem nos moldes de Vesper Lynd. Entre seus trabalhos estão Podres de Ricos, Eternos e O Criador.
Marion Cotillard
Vencedora do Oscar, a francesa já demonstrou talento para interpretar personagens envolvidas em jogos de sedução e espionagem em Aliados, ao lado de Brad Pitt. Ela também integrou o elenco de A Origem, de Christopher Nolan.
Aos 51 anos, poderia representar uma mudança na tradição da franquia de escalar interesses amorosos mais jovens para Bond.
Chase Infiniti
A atriz ganhou destaque em Uma Batalha Após a Outra, contracenando com Leonardo DiCaprio, e recebeu indicações ao BAFTA e ao Globo de Ouro.
Ex-treinadora de kickboxing, ela também já revelou que estrelar um grande filme de ação é um sonho antigo. A publicação sugere que ela poderia interpretar uma agente novata do MI6 ou até mesmo alguém enviada para substituir Bond.
Lily James
Conhecida por Downton Abbey, Cinderela e Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo, a atriz também já participou de produções como Em Ritmo de Fuga, Yesterday e Garra de Ferro.
Segundo a Variety, interpretar uma Bond Girl poderia representar um importante salto em sua carreira cinematográfica.
Gugu Mbatha-Raw
A atriz britânica já teve contato com o universo da espionagem em participações na série Spooks. Também interpretou Ravonna Renslayer em Loki, da Marvel, e protagonizou o suspense Surface, da Apple TV+.
Para a publicação, sua combinação de elegância, inteligência e intensidade seria ideal para o universo de 007.
Isabela Merced
A atriz já passou por grandes franquias, como Transformers, Alien: Romulus e The Last of Us. Mais recentemente, interpretou a Mulher-Gavião em Superman e retornará ao universo da DC em Man of Tomorrow.
A Variety destaca sua experiência em produções de ação e sua ascensão em Hollywood.
Inde Navarrette
Depois de trabalhar em Superman & Lois e 13 Reasons Why, a atriz chamou atenção no terror Obsessão. Ela também conquistou o papel de Vampira na nova produção de X-Men, da Marvel.
Para a publicação, Inde poderia interpretar uma jovem agente de campo que teria uma importância semelhante à de Léa Seydoux na era de Daniel Craig.
Lupita Nyong’o
Vencedora do Oscar por 12 Anos de Escravidão, a atriz já interpretou uma agente secreta em Pantera Negra, na pele de Nakia, e uma ex-especialista em computação do MI6 em 355.
A Variety sugere que ela poderia viver uma aliada de Bond cuja verdadeira lealdade fosse difícil de identificar.
Margaret Qualley
A atriz chamou atenção durante uma apresentação no Oscar de 2025, em uma homenagem à franquia 007. Com experiência como dançarina, ela poderia protagonizar cenas de gala e dança ao lado do agente secreto.
Qualley também interpretará Adele Astaire na cinebiografia de Fred Astaire e estará no remake de Possession.
Anna Sawai
A estrela de Xógum: A Gloriosa Saga do Japão já demonstrou versatilidade em produções de ação como Ninja Assassino e Velozes & Furiosos 9.
Ela também foi escalada para interpretar Yoko Ono nos filmes sobre os Beatles dirigidos por Sam Mendes, responsável por 007 – Operação Skyfall e 007 Contra Spectre.
Hunter Schafer
Conhecida por Euphoria, a atriz também estará na série Blade Runner 2099. A Variety destaca que ela poderia fazer história como a primeira Bond Girl trans da franquia.
A publicação ainda imagina uma parceria entre Schafer e Pattinson, com direito a provocações bem-humoradas antes dos confrontos com os vilões.
Sydney Sweeney
A atriz é apontada como uma escolha que combina com o perfil tradicional de Bond Girl, mas também poderia explorar um lado mais voltado à ação.
Para interpretar uma boxeadora em Christy, ela treinou durante meses e ganhou cerca de 14 quilos. A publicação ainda menciona sua proximidade com Jeff Bezos, fundador da Amazon, como um possível fator de interesse para o estúdio.
Sophie Turner
A estrela de Game of Thrones poderia encontrar na franquia 007 uma oportunidade de ampliar sua carreira no cinema.
A atriz também passou por um treinamento intenso para interpretar Lara Croft na série Tomb Raider, do Prime Video. A Variety destaca que a ligação entre a produção e a Amazon MGM poderia facilitar sua entrada no universo de espionagem.
Até o momento, nenhuma atriz foi anunciada oficialmente para o posto de Bond Girl na nova produção.