Cerca de 15 mil latas de maconha lançadas ao mar, praias tomadas pela curiosidade e uma corrida inesperada em busca da carga. O que parece roteiro de ficção aconteceu no Brasil em 1987 e se tornou um dos episódios mais inusitados da história recente do país.

Quase quatro décadas depois, o caso ganha uma versão cinematográfica em Verão da Lata, comédia policial dirigida por Santiago Dellape que estreia na quinta-feira, 3 de dezembro, nos cinemas.

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Estrelado por Babu Santana, Samantha Schmütz, Humberto Martins e Alane Dias, o longa transforma o episódio conhecido como Verão da Lata em uma narrativa que mistura investigação policial, humor e personagens envolvidos em uma situação completamente fora do comum.

Em entrevista exclusiva ao Cineinsite A TARDE, o diretor e parte do elenco falaram sobre a construção do filme, a relação com o acontecimento histórico e a importância de revisitar histórias brasileiras no cinema.

A produção parte de um acontecimento real: em 1987, o navio Solana Star, que transportava cerca de 22 toneladas de maconha, foi interceptado pela Polícia Federal em alto-mar, na altura do Guarujá.

Para eliminar as provas, a tripulação lançou a carga ao mar, acreditando que as latas afundariam. No entanto, as correntes marítimas espalharam o material pelo litoral brasileiro, principalmente entre Rio de Janeiro e São Paulo. O episódio ganhou repercussão nacional, especialmente no Rio de Janeiro, onde se transformou em uma espécie de lenda urbana e até expressão popular.

História real inspirou projeto que levou dez anos para sair do papel

Para Santiago Dellape, a principal atração da história está justamente no caráter absurdo do acontecimento. O diretor conta que já ouvia falar do episódio havia muito tempo e se interessava pela dimensão quase lendária que ele adquiriu no imaginário popular.

"Eu acho que é uma história muito pitoresca, meio absurda: essa premissa de umas latas chegando, uma lata de maconha chegando à praia e provocando caos. Eu brinco sempre que é uma coisa que só poderia estar acontecendo no Brasil. O roteirista brasileiro realmente tem uma criatividade muito grande", afirmou.

O cineasta também destacou que a repercussão ultrapassou as fronteiras do Rio de Janeiro. Embora a maior concentração de latas tenha ocorrido na Costa Verde e em regiões do Rio e de São Paulo, houve registros em locais distantes, como a Praia do Cassino, no Rio Grande do Sul, e a Paraíba.

Foi uma história que impactou o Brasil inteiro e é muito representativa do final da década de 1980, desse período de redemocratização que o Brasil está vivendo, dessa abertura política. E está vivendo isso em todas as instâncias da vida cotidiana, não só na política, mas nos costumes, na música, na cultura pop, na televisão. Santiago Dellape - Diretor

A ideia de transformar o episódio em filme surgiu por volta de 2015. Na época, Dellape ainda não tinha idade para acompanhar o acontecimento, mas a história permaneceu presente ao longo de sua vida.

"Eu não tinha idade para desfrutar do Verão da Lata, de toda a intensidade dele. Eu era criança, mas, como isso veio me acompanhando ao longo da vida toda, em algum momento ali, por volta de 2015, tive a ideia e falei: 'Bom, esse filme precisa ser feito'. E, desde então, venho tentando fazer", contou.

"Lá se vão dez anos, e é um filme que carrega toda essa responsabilidade, vamos dizer assim, de toda essa comunidade canábica que está acreditando no filme", completou.

Babu Santana destaca humor e construção do personagem

No filme, Babu Santana interpreta Brasa, policial federal que precisa investigar o desaparecimento das latas ao lado de Sandra, personagem de Samantha Schmütz. Os dois têm personalidades bastante diferentes, mas precisam trabalhar juntos para solucionar o caso.

Para o ator, o convite também representou uma oportunidade de ampliar sua trajetória profissional e trabalhar com um cineasta de outra região do país.

"O Santiago é um cara fora da curva. Eu sempre quis ampliar meu trabalho, sempre quis coisas diferentes. O Santiago era um cineasta de Brasília. Eu estava indo muito bem aqui no Rio, em São Paulo, na Bahia, e queria ampliar", afirmou.

Babu lembrou ainda do contato com realizadores de outras regiões, como Cláudio Assis, de Pernambuco, com quem teve contato em Amarelo Manga. Para ele, conhecer produções fora do eixo Rio-São Paulo é importante para ampliar as possibilidades de trabalho no audiovisual brasileiro.

"E, de repente, surge um cara de Brasília. Falei: 'Pô, é uma praça que tem tudo para crescer'. Então, vislumbrando o futuro, o investimento futuro na minha carreira, recebi o convite com muito prazer", contou.

A história também despertou o interesse do ator por sua relação pessoal com o episódio. Quando criança, Babu acompanhou a repercussão do Verão da Lata sem compreender completamente o que estava acontecendo.

"É uma história que eu vivenciei enquanto criança e fui entendendo, fui crescendo e entendendo o que era o tal Verão da Lata, porque lembro que o Verão da Lata virou adjetivo de qualidade", recordou.

"E, para uma criança, aquilo era muita informação. Os adultos tentavam esconder, assim: 'Porra, será que eu vou encontrar essa lata também?'. 'Não, não vai encontrar, não!'. 'Por que a gente não pode encontrar uma lata? A gente também quer encontrar uma lata'. E a gente sem saber o que era", acrescentou.

Na construção de Brasa, o ator também buscou referências no universo da palhaçaria. Segundo ele, o personagem carrega características de alguém que, apesar das dificuldades, encontra maneiras de seguir em frente.

"Quando fiz uma oficina de palhaçaria, uma das coisas que a gente falava é que o palhaço é aquele cara que consegue rir da própria desgraça. E o Brasa... Acho que o Brasa não ri da própria desgraça, ele acaba se resolvendo ali, mas acho que, na composição do Brasa, tem muito desse lado interno do palhaço, que é esse cara que, apesar de tudo, resiste e segue", explicou.

Produção parte de um acontecimento real - Foto: Divulgação

Filme aposta em imagens de arquivo para recriar os anos 1980

Um dos principais desafios da produção foi reconstruir visualmente o Brasil de 1987. Para isso, a equipe apostou em imagens de arquivo e reportagens da época, que aparecem ao longo da narrativa e ajudam a aproximar a ficção do acontecimento histórico.

Dellape explicou que a decisão também esteve relacionada às limitações de produção para reproduzir determinados espaços e paisagens daquele período.

"A gente fez poucos planos assim no filme. Tem a fachada da BI, que serve como a fachada da Polícia Federal, e a fachada do Tribunal de Justiça, que é como se fosse a Capitania dos Portos. Mas, fora essas duas fachadas, todo o resto da reconstituição de época a gente fez através de imagens de arquivo", revelou.

A estratégia, no entanto, não foi apenas uma solução econômica. Para o diretor, o material jornalístico também reforça a dimensão inacreditável do acontecimento e ajuda a mostrar que o episódio realmente aconteceu.

"Era uma solução mais econômica, mas também dialogava melhor com a linguagem, com a estética que a gente queria imprimir no filme, que era justamente trazer esse material jornalístico para provar para as pessoas que não acreditam que o Verão da Lata aconteceu que, de fato, sim, aconteceu. Não é um delírio coletivo, não é viagem de doidão", afirmou.

A ideia de distribuir as reportagens pelo longa partiu da montadora Maria Rezende. Inicialmente, o material seria apresentado no encerramento, mas a quantidade de registros e depoimentos levou a equipe a buscar outra solução. "No final do longa, vinha um curta de quase dez minutos com todas aquelas reportagens e aqueles depoimentos surreais", contou Dellape.

"E a gente falou: 'Cara, a gente não tem como perder isso, a gente não tem como reduzir isso para um minuto, por exemplo. O que a gente vai fazer?'. Vamos botar e embaralhar isso no meio do filme", lembrou.

Para o cineasta, a escolha ajudou a definir a identidade visual da produção. "Acho que deu uma estética, uma cara bem doidona para o filme. O filme deixou de ser um filme careta e passou a ser um filme de doidão", brincou.

Alane Dias estreia no cinema com personagem dos anos 1980

Outra novidade do elenco é Alane Dias, ex-BBB, que faz sua estreia nas telonas como Marina, jovem caiçara que encontra as latas ao lado do irmão Chico, interpretado por Igor Jansen. Na trama, os dois enxergam no acontecimento uma oportunidade de transformar a realidade do vilarejo onde vivem.

A atriz contou que começou a preparação para o papel enquanto ainda estava se formando na faculdade. Para compreender melhor o contexto histórico, conversou com pessoas que viveram aquele período e mergulhou em referências culturais da década.

Fui chamada para fazer o teste quando estava me formando na faculdade. Então, gravei o teste em sala com os meus amigos de classe e conversei com algumas pessoas que também tinham vivido esse período, agora que moro no Rio. E isso tudo contribuiu muito para entender essa atmosfera. Alane Dias

A preparação também envolveu o contato com músicas, roupas e expressões características dos anos 1980. Segundo Alane, as reportagens e os relatos de quem acompanhou o episódio ajudaram a compreender a dimensão do acontecimento.

"Não só com as pessoas, mas com a preparação do filme também, com as músicas, com a moda específica daquele período, com as gírias. Tudo contribuiu para que a gente conseguisse se transportar", afirmou.

Preparação envolveu o contato com músicas, roupas e expressões características dos anos 1980 - Foto: Divulgação

Igor Jansen, que interpreta Chico, também precisou conhecer a história antes de começar a trabalhar no filme. O ator contou que não tinha familiaridade com o episódio e buscou informações diretamente com pessoas que viveram aquele período.



"Eu me teletransportei conversando com o povo, conversando com as pessoas, porque não conhecia a história do Verão da Lata. E, quando recebi o convite para fazer, pensei em tudo, menos no que é o Verão da Lata. Imaginei tudo o que fosse possível, menos a história real", contou.

Precisei fazer um laboratório conversando com as pessoas que viveram essa época de forma muito intensa. São muito engraçados os relatos que a gente recebe das pessoas falando se tiveram contato, se não tiveram contato, porque tiveram contato, porque não tiveram contato. Igor Jansen - Ator

Elenco relaciona história à redemocratização e à cultura brasileira

Além da comédia policial, Verão da Lata também revisita um momento de transformações sociais e culturais no Brasil. Ambientado no período posterior ao fim da ditadura militar, o longa apresenta personagens jovens que tentam mudar a realidade da comunidade onde vivem.

Para Alane, a trajetória de Marina e Chico dialoga com o espírito de transformação daquele período e com questões que permanecem atuais.

"Esse nosso espírito, enquanto jovens que querem fazer a mudança, reflete muito esse período em que o Brasil estava voltando para esse processo de redemocratização e os jovens entendendo muito o poder das suas vozes", afirmou.

A atriz também relacionou a mobilização dos personagens à participação política da sociedade.

Vimos que, nessas eleições agora, toda a movimentação, tanto na internet quanto nas ruas, fez a diferença. E isso, para que a gente se torne uma sociedade cada vez mais politizada, que cobra as nossas autoridades, independentemente do que a gente escolher, é muito importante. Alane Dias - Atriz

Igor concordou com a colega e destacou a importância de revisitar a história brasileira por meio do audiovisual. Para ele, produções como essa também ajudam a valorizar o cinema, o teatro e as políticas de incentivo à cultura.

"Hoje, além de a termos a necessidade de mostrar para o mundo e também para nós, brasileiros, o quão importante é o nosso audiovisual, o nosso cinema, o nosso teatro, as nossas leis de incentivo, é importante revisitar esse lugar para que a gente nunca se esqueça da nossa história", declarou.

O ator também ressaltou que o país possui uma grande quantidade de histórias ainda pouco conhecidas pelo público.

"O nosso país é continental e tem uma imensidão de histórias que ainda não foram contadas", afirmou. "Tem muita história para contar e que a gente precisa valorizar e enaltecer".

Alane também defendeu a valorização das produções nacionais e o fortalecimento do hábito de frequentar as salas de cinema. "Essa cultura que faz com que as pessoas se apaixonem mais pelas nossas próprias histórias é muito importante. Não só para a gente, mas para quem é de fora", comentou.

Filme chega aos cinemas com história surpreendente

Com estreia marcada para quinta-feira, 3 de dezembro, Verão da Lata chega às salas de cinema em meio ao interesse por produções nacionais. Para Santiago Dellape, o momento representa uma oportunidade de conquistar o público com uma história marcada pelo humor e pela brasilidade.

"É um filme que retrata com muito humor e ironia esses eventos lendários de 1987, que só poderiam ter acontecido no Brasil e que marcaram toda uma geração. Então, é diversão garantida para toda a família", afirmou o diretor.

Babu Santana também deixou um recado especial para o público baiano, reforçando o convite para prestigiar a produção nas telonas. "Aê, Bahia! Bahia! Muito obrigado por tudo! Não marque touca, não esqueça. Então, encosta aquele bem gostosinho e vai para o cinema assistir ao Verão da Lata", declarou.

Veja o trailer!