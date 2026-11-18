Chegar à metade da semana é um bom motivo para encontrar uma produção que não exija semanas de dedicação para entregar uma história completa.

Para quem gosta de investigações criminais, personagens misteriosos e reviravoltas políticas, a Netflix esconde uma minissérie britânica que pode ser a escolha certa para esta quarta-feira, 18.

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Com apenas quatro episódios de aproximadamente 55 minutos, Collateral transforma a morte de um entregador de pizza em um caso que ameaça expor problemas muito maiores da sociedade britânica.

Lançada em 2018, a produção é estrelada por Carey Mulligan e tem 79% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. O que começa como uma investigação policial aparentemente simples ganha dimensões inesperadas, envolvendo imigração, terrorismo, disputas partidárias, relações pessoais e falhas nas instituições responsáveis pela segurança pública.



Assassinato de entregador desencadeia investigação na Netflix

A trama começa quando Abdullah Asif, um entregador de pizza sírio, é assassinado a tiros ao deixar uma encomenda no sul de Londres. O crime parece inicialmente uma ocorrência isolada, mas a detetive Kip Glaspie (Carey Mulligan) desconfia de que existe algo mais complexo por trás da morte.

Determinada a descobrir a motivação do assassinato, a policial começa a investigar as pessoas que tiveram contato com a vítima. As primeiras pistas levam a uma rede de personagens que, aparentemente, não possuem qualquer ligação entre si, mas acabam envolvidos no mesmo acontecimento.

Entre eles estão David Mars (John Simm), um político britânico que enfrenta conflitos pessoais e partidários; Jane Oliver (Nicola Walker), uma vigária que esconde informações importantes sobre uma testemunha; e Karen Mars (Billie Piper), ex-mulher do parlamentar e uma das pessoas próximas ao local do crime.

À medida que Kip avança nas investigações, o caso ganha contornos de uma conspiração que envolve até mesmo setores do aparato militar e de segurança britânico.

Minissérie mistura suspense policial e críticas políticas

Criada e roteirizada por David Hare, a produção vai além da estrutura tradicional dos dramas policiais. O assassinato funciona como ponto de partida para discutir questões sociais e políticas da Inglaterra contemporânea, incluindo xenofobia, imigração, homossexualidade, machismo, abuso de poder e disputas institucionais.

Um dos personagens centrais dessa discussão é Abdullah, um refugiado sírio cuja morte expõe a vulnerabilidade de pessoas que vivem à margem da sociedade. A investigação também revela como interesses políticos e relações pessoais podem interferir na busca pela verdade.

A história ainda acompanha Sandrine Shaw (Jeany Spark), uma capitã do Exército britânico que possui uma ligação importante com o assassinato e enfrenta os próprios traumas. Sua trajetória acrescenta outra camada à narrativa, especialmente ao abordar a violência contra mulheres e as dificuldades enfrentadas dentro da hierarquia militar.

Com diferentes núcleos narrativos, Collateral constrói um retrato de uma sociedade marcada por contradições, na qual instituições como governo, polícia, Igreja e serviços de inteligência também precisam responder por suas próprias falhas.

Carey Mulligan é o destaque da produção britânica

A investigação ganha força principalmente pela atuação de Carey Mulligan como Kip Glaspie. Conhecida por trabalhos no cinema, a atriz interpreta uma detetive observadora e determinada, que conduz o caso sem recorrer aos estereótipos mais comuns das protagonistas de séries policiais.

A personagem também está grávida durante a investigação, mas essa condição não é tratada como uma limitação profissional ou como seu principal traço de personalidade. Sua inteligência e capacidade de perceber detalhes são os elementos que conduzem o desenvolvimento do caso.

O elenco conta ainda com John Simm, Billie Piper, Nicola Walker, Ben Miles e Saskia Reeves. A variedade de personagens permite que a minissérie explore diferentes perspectivas sobre o crime e os conflitos que atravessam a sociedade britânica.

Na direção, S.J. Clarkson conduz os quatro episódios, enquanto David Hare assina a criação e o roteiro. O formato enxuto ajuda a manter a investigação concentrada, embora algumas histórias paralelas tenham desenvolvimento mais limitado.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem procura algo fora do padrão das séries policiais mais convencionais e gosta de tramas de suspense e investigação. Collateral combina o mistério de um assassinato com conspirações, conflitos políticos e discussões sociais, sem abandonar o desenvolvimento de seus personagens.

A produção tem algumas irregularidades no ritmo e apresenta subtramas que poderiam ser mais aprofundadas. Ainda assim, a interpretação de Carey Mulligan e a investigação central sustentam o interesse ao longo dos episódios.

Com quatro capítulos de aproximadamente 55 minutos, é uma opção para quem deseja começar e terminar uma minissérie no mesmo dia, sem abrir mão de uma narrativa densa e cheia de conexões inesperadas.