Por que o Doutor Destino terá o mesmo rosto de Tony Stark em Vingadores: Doutor Destino? A pergunta ganhou força desde que a Marvel anunciou o retorno de Robert Downey Jr. ao Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), desta vez como um dos maiores vilões dos quadrinhos. Agora, uma teoria criada por fãs sugere que os dois personagens podem ser, na verdade, a mesma pessoa em realidades diferentes.

A hipótese conecta a origem do vilão aos acontecimentos de Vingadores: Ultimato (2019) e aponta que uma viagem no tempo realizada pelo Homem de Ferro e pelo Capitão América (Chris Evans) pode ter provocado consequências inesperadas para a família Stark.

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Embora a Marvel ainda não tenha confirmado a verdadeira origem do personagem no novo filme, a teoria apresenta uma possível explicação para a semelhança entre os dois personagens interpretados por Downey Jr.

Por que Doutor Destino teria o rosto de Tony Stark?

A explicação começa em uma das cenas de Vingadores: Ultimato, quando Tony Stark e Steve Rogers viajam até 1970 para conseguir mais Partículas Pym, necessárias para concluir o chamado Assalto no Tempo.

Na sequência, os heróis conseguem recuperar os recursos armazenados em uma instalação da S.H.I.E.L.D. e retornam à própria realidade. Ao final do longa, o Capitão América volta ao passado para devolver as Joias do Infinito e o martelo Mjolnir, mas não é mostrado devolvendo as Partículas Pym roubadas.

Segundo a teoria, esse detalhe poderia ter alterado completamente o destino da família Stark em uma linha temporal alternativa.

Ao descobrir o desaparecimento das partículas, Hank Pym (Michael Douglas) poderia responsabilizar Howard Stark (John Slattery), pai de Tony, pelo roubo. Como os dois mantinham uma relação de rivalidade, a acusação de espionagem industrial provocaria um escândalo dentro da S.H.I.E.L.D.

A crise destruiria a reputação e o império financeiro dos Stark, obrigando Howard e Maria Stark (Hope Davis) a abandonar os Estados Unidos.

Como Tony Stark se tornaria o Doutor Destino?

Sem dinheiro e afastados da vida que conheciam, Howard e Maria encontrariam refúgio na Latvéria, país europeu associado ao Doutor Destino nos quadrinhos da Marvel.

É nesse momento que a teoria apresenta sua principal reviravolta. Mesmo vivendo em outra realidade, os pais de Tony sofreriam um acidente de carro, repetindo a tragédia que marcou a história do personagem no MCU.

A hipótese considera que a morte do casal seria um acontecimento inevitável, semelhante ao conceito de ponto absoluto apresentado em What If...?, série animada da Marvel.

Com a morte dos pais, Tony ainda bebê ficaria órfão na Latvéria. Ele seria encontrado por um casal chamado Ernie e Vincent Von Doom, que havia perdido recentemente o próprio filho. Adotado pela família, o menino passaria a se chamar Victor von Doom, crescendo sem conhecer sua verdadeira origem ou a fortuna dos Stark.

Dessa forma, o Doutor Destino teria exatamente o mesmo rosto de Tony porque seria uma versão alternativa do próprio Homem de Ferro, criada em circunstâncias completamente diferentes.

O que mudaria na história do Homem de Ferro?

Apesar de manter a inteligência extraordinária de Tony Stark, Victor von Doom teria uma infância marcada pela pobreza e pelo ressentimento, longe dos privilégios que permitiram ao Homem de Ferro desenvolver suas tecnologias.

Outra diferença estaria na influência de sua família adotiva. Segundo a teoria, a mãe de Victor seria uma bruxa, o que aproximaria o personagem das artes místicas.

Em vez de depender exclusivamente da tecnologia, como Tony Stark, essa versão combinaria conhecimentos científicos e magia negra para desenvolver suas habilidades e construir a armadura do Doutor Destino.

A transformação também explicaria a personalidade do vilão. Enquanto Tony utilizou sua genialidade para proteger o universo, Victor teria crescido alimentando sentimentos de revolta contra o mundo e contra os responsáveis pela destruição de sua família.

Marvel confirmou a ligação entre Tony Stark e Doutor Destino?

Até o momento, a Marvel não revelou por que o Doutor Destino interpretado por Robert Downey Jr. terá o mesmo rosto de Tony Stark. A possibilidade de os personagens serem versões alternativas da mesma pessoa permanece apenas uma teoria criada por fãs.

A hipótese, no entanto, aproveita uma questão deixada em aberto por Vingadores: Ultimato para estabelecer uma conexão entre o passado do MCU e o futuro da franquia.

Se a explicação for adotada, o retorno de Downey Jr. poderá representar uma inversão na trajetória de seu personagem mais conhecido: em uma realidade, Tony Stark se sacrifica para salvar o universo; em outra, acaba se tornando uma de suas maiores ameaças.

Vingadores: Doutor Destino tem estreia marcada para 17 de dezembro nos cinemas.

Veja o trailer!