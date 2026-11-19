Os dinossauros voltaram a despertar o interesse do público, mas, desta vez, fora do universo de Jurassic Park. Um suspense de ficção científica que transforma um bairro residencial em território de sobrevivência conquistou o primeiro lugar entre os filmes mais assistidos da HBO Max no mundo.

Trata-se de O Fim da Rua, produção estrelada por Anne Hathaway e Ewan McGregor, que encontrou no streaming uma nova oportunidade de alcançar o público depois de um desempenho comercial abaixo das expectativas nos cinemas.

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Produzido por J.J. Abrams e dirigido por David Robert Mitchell, conhecido pelo terror Corrente do Mal (2014), o longa chegou à plataforma em 13 de novembro e rapidamente ganhou destaque.

Segundo dados do FlixPatrol, a produção lidera tanto o ranking mundial de filmes da HBO Max quanto a classificação brasileira, mesmo com apenas dois dias contabilizados no levantamento nacional.

A história combina criaturas pré-históricas, conflitos familiares e uma atmosfera inspirada nas aventuras cinematográficas dos anos 1980. Com uma proposta diferente das tradicionais histórias de dinossauros, o filme coloca uma família comum diante de uma situação extraordinária, na qual a união se torna fundamental para continuar viva.

Dinossauros invadem bairro e transformam rotina de família

Ambientado nos anos 1980, O Fim da Rua acompanha Denise (Anne Hathaway) e Greg Platt (Ewan McGregor), um casal que atravessa uma crise no relacionamento enquanto tenta administrar a vida familiar com os dois filhos adolescentes, Audrey (Maisy Stella) e Brian (Christian Convery).

A rotina dos moradores de Oak Street é interrompida por um misterioso fenômeno cósmico que transporta toda a vizinhança para milhões de anos no passado. De repente, as casas, ruas e espaços conhecidos dão lugar a um ambiente selvagem, habitado por dinossauros que passam a ameaçar os moradores.

Isolados e sem compreender o que aconteceu, Denise, Greg e os filhos precisam encontrar uma maneira de sobreviver e descobrir como retornar ao próprio tempo. A situação também obriga o casal a enfrentar os problemas que já existiam antes da transformação do bairro.

A proposta se diferencia de outras produções do gênero por levar os animais pré-históricos diretamente para um ambiente suburbano. Em vez de parques temáticos ou instalações científicas, o perigo surge em meio a churrascos, garagens, casas e ruas residenciais.

A presença dos dinossauros também funciona como um elemento que transforma a dinâmica familiar. Enquanto tentam escapar das criaturas, os personagens precisam lidar com segredos, insatisfações e conflitos que interferem na convivência.

Filme mistura suspense e nostalgia dos anos 1980

A direção de David Robert Mitchell apresenta uma combinação de aventura familiar e suspense, com referências ao cinema de entretenimento produzido nas décadas de 1980 e 1990.

A inspiração para o projeto surgiu de uma situação cotidiana. Durante uma caminhada por um bairro residencial, o cineasta observou uma garagem e uma casa e começou a imaginar como seria encontrar um dinossauro naquele cenário. A imagem despertou a ideia de desenvolver uma história que aproximasse o fantástico da realidade suburbana.

O roteiro chegou às mãos de J.J. Abrams, que se interessou pelo conceito e decidiu participar como produtor. Conhecido por projetos de ficção científica, mistério e grandes franquias, como Star Wars e Star Trek, Abrams ajudou a levar a proposta para as telas.

O resultado resgata elementos das aventuras cinematográficas que marcaram gerações, especialmente na construção das relações familiares e na maneira como o extraordinário invade um cotidiano aparentemente tranquilo.

A trilha sonora de Michael Giacchino reforça essa atmosfera com composições sinfônicas que remetem ao trabalho de John Williams em produções de Steven Spielberg. A música acompanha a transformação da história, alternando momentos de aventura, tensão e emoção.

Criaturas pré-históricas ganham destaque na produção

Um dos principais atrativos do longa está na maneira como os dinossauros são apresentados. As criaturas aparecem integradas aos cenários residenciais, circulando por espaços que inicialmente parecem completamente comuns.

A direção de fotografia de Mike Gioulakis contribui para essa construção visual, utilizando movimentos de câmera, planos-sequência e enquadramentos que exploram a presença dos animais nos ambientes.

O design das criaturas também chama atenção por incorporar referências da paleontologia atual, embora o filme reúna espécies que não necessariamente coexistiram no mesmo período histórico. A proposta, nesse caso, privilegia a experiência de aventura e o espetáculo visual em vez de uma representação científica rigorosa.

Entre os momentos de destaque está a presença de uma titanoboa albina, que protagoniza uma das sequências de maior tensão da produção.

Apesar da atmosfera de aventura familiar, o longa apresenta cenas mais gráficas do que o público pode esperar de um filme tradicional do gênero. A combinação de suspense e criaturas gigantescas faz com que o perigo esteja presente mesmo nos ambientes mais conhecidos.

Filme ganha segunda chance após desempenho nos cinemas

Antes de alcançar o topo da HBO Max, O Fim da Rua teve uma trajetória comercial que ficou abaixo das expectativas associadas aos grandes lançamentos de Hollywood.

Com orçamento estimado em US$ 85 milhões (aproximadamente R$ 491 milhões), a produção arrecadou cerca de US$ 121,6 milhões (R$ 702 milhões) nas bilheterias mundiais.

Desse total, US$ 54,2 milhões (R$ 313 milhões) vieram dos Estados Unidos e Canadá, enquanto os mercados internacionais contribuíram com outros US$ 67,4 milhões (R$ 389 milhões).

Embora a arrecadação tenha superado o orçamento de produção, o resultado ficou distante dos números normalmente associados aos grandes blockbusters de dinossauros. A chegada ao streaming, porém, mudou o cenário para o longa.

Segundo o FlixPatrol, o filme ocupa a primeira posição mundial entre as produções cinematográficas da HBO Max e também lidera o ranking brasileiro. A classificação indica uma procura expressiva dos assinantes, embora a plataforma ainda não tenha divulgado números oficiais de visualizações.

A presença de Anne Hathaway e Ewan McGregor entre os protagonistas, somada à proposta de misturar dinossauros e conflitos familiares, ajuda a explicar o interesse despertado pela produção.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de filmes de aventura, ficção científica e histórias com criaturas pré-históricas. O Fim da Rua oferece uma experiência que combina ação, suspense, humor e emoção, utilizando a presença dos dinossauros para transformar uma situação cotidiana em uma jornada de sobrevivência.

A produção também se destaca pelo elenco, pela trilha sonora de Michael Giacchino e pela direção visual de David Robert Mitchell, que recupera elementos das aventuras familiares dos anos 1980 sem deixar de lado momentos de tensão.

Para os fãs de Jurassic Park e de histórias sobre dinossauros, o longa é uma alternativa interessante, principalmente pela maneira como leva as criaturas para um cenário residencial. Com a chegada à HBO Max, tornou-se uma opção para quem procura uma aventura diferente no catálogo do streaming.

Veja o trailer!