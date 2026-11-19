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O futuro de Robert Pattinson como Batman pode estar ameaçado após sua possível escalação como o novo James Bond. De acordo com informações publicadas pelo The Wrap, os sucessivos adiamentos de Batman: Parte 2 podem ter permitido que o ator se desvinculasse de seu contrato com a franquia da DC, abrindo espaço para assumir o papel do icônico agente secreto da franquia 007.

Inicialmente anunciado para 2025, o segundo filme do Cavaleiro das Trevas passou por mudanças no cronograma e agora está previsto para chegar aos cinemas em 18 de fevereiro de 2028. Segundo o veículo, o intervalo entre as produções pode ter colocado Pattinson na disputa para se tornar o novo rosto de James Bond.

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Com isso, Batman: Parte 2 corre o risco de ser a última participação do ator como Bruce Wayne, embora não exista confirmação oficial de sua saída da franquia.

Adiamentos de Batman podem mudar futuro do ator

Além dos problemas com o calendário, a sequência também enfrenta mudanças nos bastidores. O diretor Matt Reeves precisou se afastar temporariamente do comando da produção por questões pessoais, levando à contratação de Steven Soderbergh para assumir as filmagens durante sua ausência.

Apesar da alteração, Reeves e Soderbergh devem trabalhar em conjunto e manter comunicação durante o processo. O cineasta responsável pelo primeiro longa pretende retomar suas funções na pós-produção, quando estiver pronto para retornar.

O cenário também acontece em meio às incertezas sobre o futuro do universo da DC nos cinemas, especialmente diante das mudanças na estrutura de comando do estúdio.

O que esperar de Batman: Parte 2?

Na sequência, Robert Pattinson retorna ao papel de Bruce Wayne, que continua sua jornada como vigilante de Gotham City. A história acompanha o personagem após dois anos combatendo o crime nas ruas, período em que ele se tornou uma figura associada à vingança para a população.

Com poucos aliados confiáveis, o herói deverá enfrentar novamente os lados mais sombrios da cidade.

O elenco também conta com Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright como Jim Gordon, Colin Farrell como Oz Cobb, conhecido como Pinguim, Jayme Lawson como Bella Réal e Gil Perez-Abraham como o oficial Martinez.

Matt Reeves permanece associado ao projeto como diretor, apesar do afastamento temporário dos trabalhos.

Quando o próximo Batman estreia nos cinemas?

Apesar das mudanças nos bastidores e das especulações sobre o futuro de Robert Pattinson na franquia, Batman: Parte 2 continua previsto para chegar aos cinemas em 18 de fevereiro de 2028.

Enquanto isso, o primeiro filme da saga, lançado em 2022, está disponível no catálogo da HBO Max.