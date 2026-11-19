Começa amanhã, e segue até a terça-feira, 24, a 13ª edição da Mostra de Cinema de Gostoso, festival que, desde 2013, apresenta uma vasta seleção de longas e curtas-metragens oriundos de todas as regiões do Brasil em sessões que acontecem um local que se tornou a marca do evento já tradicional do calendário audiovisual brasileiro: a Praia do Maceió, em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte.

Idealizado pelo produtores e cineastas Eugênio Puppo e Matheus Sundfeld, o evento, a cada ano, supera os desafios que a escolha inusitada para a localização da sala de cinema ao ar livre gera.

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“Imagina chegar em uma praia vazia e montar duas salas de cinema, uma ao ar livre com projeção 4K, som 7.1, e com 700 cadeiras espreguiçadeiras e o público que aparece em um número de duas mil pessoas por noite. Além disso, tem a tenda geodésica, que é a Sala Petrobras, onde temos 110 lugares. Uma sala climatizada também com projeção 4K e som 7.1. São quase 200 pessoas trabalhando durante 30 dias para montar tudo", explica Eugênio em entrevista ao jornal A TARDE.

“E tudo isso com vento, com sol, com o mar na frente, com areia. Teve um ano que tinha um vento fortíssimo que rasgou a tela. Tivemos que costurar. Graças a Deus deu certo, porque foi um rasgo pequeno”, relembra o produtor e um dos curadores da mostra.

Eugênio conheceu São Miguel do Gostoso em uma viagem feita para lá há 25 anos. Depois de vários retornos, percebeu ter encontrado seu lugar. Cineasta já com diversos trabalhos no currículo à época, resolveu gravar um documentário sobre a cidade e sua comunidade.

“Na minha primeira vez aqui, não tinha internet, não tinha nada. E eu vi uma vila de pescadores muito pacata. De repente, comecei a vir em todos os anos, e mais de uma vez por ano. Havia achado o meu lugar. Mas aí, em 2005, percebi que as coisas estavam começando a mudar. Os pescadores estavam perdendo o terreno na beira da praia, vendendo a preço de banana para estrangeiros. Havia certo início de invasão de estrangeiros querendo dominar o território e tal. Eu pensei: 'Olha, alguma coisa está mudando aqui. Eu quero registrar depoimentos de pessoas mais velhas e, também, mais jovens, da cidade para remontar essa história antes que ela se perca'. E comecei a fazer isso”, pontua.

Próximo à comunidade

Foram quatro anos gravando com uma câmera Mini DV. Essas visitas geraram um material bruto de mais de 40 horas que foram transcritos dando origem a um roteiro de documentário.

“Vim com uma equipe de 10 pessoas, ficamos 47 dias e gravamos aqui. Esse filme (São Miguel de Gostoso, 2011) acabou sendo exibido no (festival) É Tudo Verdade e passou em Portugal, também. Aí, um dia, o devolvemos para as pessoas daqui. Fizemos uma exibição na Praia da Xepa, que não é a mesma onde fazemos a mostra, e lá exibimos o filme para a comunidade”, relembra Eugênio, destacando que o momento emocionante de contato com a comunidade local que se identificava na projeção serviu como fagulha para uma ideia.

“Foram duas mil pessoas na praia chorando, se abraçando, rindo e se vendo na tela. E nesse momento, Matheus e eu, muito emocionados, falamos: 'Vamos fazer uma mostra de cinema aqui, mas, além disso, vamos promover uma série de cursos para jovens’”, recorda-se Eugênio ao falar da ocasião, em 2011, que originou a proposta do festival que teria sua primeira edição dois anos depois.

A proposta de realizar a mostra possuindo um viés não somente de vitrine para o cinema brasileiro, mas, também, priorizando um retorno para a comunidade de São Miguel do Gostoso acabou se consolidando em algumas frentes.

“Na pesquisa e nas filmagens do longa, percebemos que os jovens estavam muito à deriva. Faziam cursos do Pronatec, do Sebrae, chegavam aqui e recebiam meio salário mínimo, não tinham um incentivo para continuar trabalhando e prosperar. Então, fizemos esse projeto que tem uma série de cursos de formação técnica e audiovisual. Essas atividades são nos meses antes da mostra, que acontece sempre no final de novembro. Já formamos mais de 150 jovens, que já fizeram 32 curtas-metragens", disse.

"Esses curtas são exibidos aqui, e eles, também, trabalham na edificação, na produção da mostra. Isso mudou a vida deles. Hoje, eles trabalham, ganham o seu dinheiro, sustentam suas famílias. Também fazem projetos aqui para prefeitura, para pousadas, para restaurantes", comemora Eugênio.

Curadoria atenta

Com um total de 45 filmes selecionados a partir de um montante de 1340 inscritos entre curtas e longas metragens, a curadoria do evento foi cuidadosa em abranger obras oriundas de todas as regiões do Brasil.

“Temos uma comissão com cinco. Eu, Matheus e três mulheres incríveis: a Janaína Oliveira, a Carine Fiúza e a Mariana Souza. É uma discussão acalorada e que dividimos todos os filmes e discutimos muito tudo, pensando como vai ser essa programação levando em conta a realidade local, mas, também, expandindo para um projeto nacional, afinal, estamos no Rio Grande do Norte e somos uma mostra nacional”, explica Eugênio.

Co-curador da mostra e produtor, Matheus Sundfeld complementa. “O processo se iniciou por volta de julho e se estendeu até meados de outubro. A Mostra de Gostoso acontece sempre em novembro, nesse final de calendário dos festivais do Brasil".

"E a gente acaba apresentando um balanço das produções que foram já exibidas ao longo desse ano e, também, algumas inéditas que vão estrear aqui em Gostoso. Temos essa regionalização e um processo de escolha de filmes de várias regiões do país”, pontua Matheus, destacando, também, a importância de uma proximidade da obra com todas as pessoas presentes, seja o público externo ou da própria comunidade de São Miguel do Gostoso.

“Um dos princípios norteadores da curadoria para além da descentralização e, claro, da seleção de diretores e diretoras buscando essa diversidade narrativa e de temas, é o diálogo com o público daqui. Principalmente na sala de cinema ao ar livre, que são sessões abertas ali para toda a comunidade. Então, são famílias inteiras que vão assistir aos filmes de diversas idades e faixas etárias”, frisa Matheus.

“A curadoria leva muito em consideração como os filmes vão dialogar com a comunidade daqui. Porém sem serem filmes, digamos, comerciais ou que de imediato já vão criar um diálogo. Trazemos muitos filmes que fazem as pessoas refletirem, mesmo. E pensarem questões que são caras à sociedade, hoje, de representatividade aqui no país”, complementa.

Dentre as obras selecionadas para as exibições deste ano, destaca-se Elza, documentário de Eryk Rocha sobre a cantora Elza Soares.

“É um filme com muito material de arquivo e realmente incrível com a Elza, praticamente sozinha, narrando a sua própria história. Foram dez anos que o Eryk passou filmando a Elza. Um processo longo. E é um filme com uma montagem incrível. Acho que vai ser uma sessão bastante especial que vai ter a presença do Eryk apresentando, e em uma mesa sobre cinema documentário”, comemora Matheus.

Na sessão de abertura, uma oportunidade para o público conferir o marcante Vicentina Pede Desculpas, filme de Gabriel Martin, em sua última sessão no cinema antes da estreia na Netflix, que acontece amanhã.

“Vai ser uma emoção muito grande exibi-lo na tela ao ar livre. É um filme que trata muito do humano. Dessa mãe que vai lidando com o luto da perda desse filho. Acreditamos que vai criar um diálogo muito grande com a comunidade nessa sessão de abertura”, afirma Matheus, destacando esse simbolismo da sessão pouco antes do longa ficar disponível nas TVs.

“Vai ser interessante porque vai fechar esse ciclo nas salas físicas para depois ele passar para a plataforma de streaming. Vai ser muito simbólica essa exibição, diferente de assistir em casa, sozinho. Momentos antes de isso acontecer, ele vai ser exibido em uma sala aberta, popular, para mais de duas mil pessoas, à beira-mar. Então, muito bacana isso acontecer no mesmo dia, momentos antes da estreia na plataforma. É muito simbólico, realmente”, finaliza Matheus.

Mostra de Cinema de Gostoso

Quando: a partir de amanhã até terça-feira (24)

a partir de amanhã até terça-feira (24) Onde: São Miguel do Gostoso - RN

São Miguel do Gostoso - RN Programação: @mostradecinemadegostoso

*O jornalista viajou a convite do festival