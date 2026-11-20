Salvador é um dos principais palcos da luta negra no Brasil. Da resistência à escravização ao enfrentamento dos resquícios da colonialidade, a capital baiana carrega, em suas ruas, praças e bairros, marcas de uma história construída por luta, organização e afirmação de identidade.

Alguns desses espaços já são conhecidos e reconhecidos como símbolos dessa trajetória. Outros, porém, passam quase despercebidos na paisagem da cidade.

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Não é difícil cruzar diariamente com um desses lugares sem imaginar o que aconteceu ali. Às vezes, a história está escondida em uma praça movimentada, em uma construção antiga ou até mesmo em um endereço que pouca gente pensaria em incluir em um roteiro pela capital.

Embora esses espaços não recebam a mesma atenção, guardam capítulos importantes da resistência da população negra e ajudam a compreender a Salvador de hoje.

Para contar essas histórias vamos sair do tradicional roteiro turístico do Centro Histórico da cidade.

Da Liberdade ao Subúrbio Ferroviário, passando pelo Curuzu e pelo antigo território do Quilombo do Cabula, Salvador reúne lugares que contam histórias de revoltas, aquilombamentos, organização comunitária, resistência religiosa e afirmação da identidade negra.

Um nome, duas histórias: a memória negra de Tancredo Neves

Um dos bairros mais populares da cidade, Tancredo Neves, guarda uma história de luta pelos territórios de resistência negra em Salvador. Isso porque o próprio nome do bairro guarda uma disputa pela memória: de um lado, a homenagem a um líder político nacional; do outro, a tentativa de preservar a história de um africano escravizado que, segundo a memória oral da comunidade, se tornou uma liderança negra e deu origem à identidade do território.

Salvador além do Pelourinho: 5 lugares de resistência negra - Foto: Reprodução

Para contar essa história, precisamos voltar ao século XIX, quando Gbeiru, um africano escravizado na antiga Fazenda Campo Seco, teria conquistado terras na região e acolhido outros negros, formando um território de resistência.

Em 1985, o bairro passou a se chamar Tancredo Neves, mas a mobilização de moradores pelo resgate da memória africana levou à recuperação do nome Beiru, incorporado à denominação oficial em 2017. Hoje, embora Tancredo Neves seja o nome mais utilizado, a história de Beiru permanece como símbolo da resistência negra no território.

Campo da Pólvora: onde a Revolta dos Malês deixou suas marcas

Quem passa diariamente pelo Campo da Pólvora, entre a movimentação do metrô e a circulação intensa de pessoas pelo entorno, talvez não imagine que aquele espaço guarda um dos capítulos mais importantes da resistência negra na Bahia.

Foi ali que parte da história da Revolta dos Malês, levante organizado por africanos muçulmanos escravizados e libertos em janeiro de 1835, deixou marcas profundas. A insurreição foi uma das maiores manifestações de resistência à escravidão urbana no Brasil e mobilizou centenas de africanos que lutavam contra a opressão e pela liberdade.

O local também carrega uma memória dolorosa: após a repressão ao levante, participantes da revolta foram condenados e executados na região.

Espaços de Salvador preservam histórias de luta, resistência e memória da população negra - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Quase dois séculos depois, o Campo da Pólvora segue sendo um dos pontos de circulação mais movimentados de Salvador, mas sua importância histórica nem sempre é percebida por quem atravessa a praça ou entra na estação de metrô.

Por trás da paisagem cotidiana, existe um território marcado pela luta de homens e mulheres que desafiaram a ordem escravista.

Muito além do Carnaval: o Curuzu como território de afirmação negra

Quem passa pelo Curuzu, na Liberdade, encontra muito mais do que um dos endereços mais conhecidos do Carnaval de Salvador. É ali que fica a Senzala do Barro Preto, sede do Ilê Aiyê, primeiro bloco afro do Brasil, fundado em 1974.

Nascido em meio à luta contra o racismo e à busca pelo reconhecimento da identidade negra, o bloco transformou a música, a dança e a ancestralidade africana em instrumentos de afirmação política e cultural. Desde sua criação, o Ilê rompeu barreiras ao colocar a beleza, a história e o orgulho de ser negro no centro da festa.

Mas a importância do espaço não se limita aos dias de Carnaval. A Senzala do Barro Preto é também um território de educação, formação cultural e valorização da população negra.

Espaços de Salvador preservam histórias de luta, resistência e memória da população negra - Foto: Reprodução

Ali, a resistência ganha ritmo, cor e voz, mostrando que a luta antirracista também se constrói por meio da cultura e da preservação da memória. Para quem atravessa o Curuzu sem conhecer essa história, o endereço pode parecer apenas mais um ponto do bairro, mas guarda um dos capítulos mais importantes do movimento negro contemporâneo na Bahia.

Um símbolo da luta contra o racismo no coração da Liberdade

Quem circula pela Liberdade talvez já tenha passado pelo busto de Nelson Mandela sem conhecer a dimensão simbólica daquele monumento. Instalado em uma das regiões mais importantes da história e da cultura negra de Salvador, o busto homenageia o líder sul-africano que dedicou a vida ao combate ao apartheid, regime de segregação racial que marcou a história da África do Sul.

Espaços de Salvador preservam histórias de luta, resistência e memória da população negra - Foto: Reprodução

Sua trajetória de resistência, luta por igualdade e defesa da liberdade ultrapassou as fronteiras de seu país e se tornou referência para movimentos negros em todo o mundo.

A homenagem ganha um significado especial na Liberdade, bairro reconhecido pela forte presença da população negra e pela atuação de organizações culturais e movimentos de afirmação racial.

Mais do que lembrar uma liderança internacional, o monumento aproxima a luta de Mandela das histórias de resistência construídas em Salvador. Para quem passa pelo local no ritmo da rotina, pode ser apenas um busto em meio à paisagem urbana, mas ele representa uma memória que conecta diferentes povos na luta contra o racismo.

Maria Felipa: uma memória que resiste ao apagamento e se materializa na Liberdade

A Casa Maria Felipa é um espaço que mantém viva a memória de uma das personagens mais importantes da luta pela Independência da Bahia.

Maria Felipa de Oliveira, mulher negra, marisqueira e trabalhadora da Ilha de Itaparica, entrou para a história por sua participação na resistência contra as tropas portuguesas durante as lutas de 1822 e 1823.

Espaços de Salvador preservam histórias de luta, resistência e memória da população negra - Foto: Reprodução

Sua trajetória, transmitida por registros históricos e pela memória popular, representa a participação de mulheres negras na construção da liberdade no Brasil.

Ao levar o nome dessa personagem, a Casa Maria Felipa também ajuda a aproximar essa história do cotidiano de Salvador. A homenagem chama atenção para figuras que, por muito tempo, ficaram à margem das narrativas oficiais sobre a Independência.

Em uma cidade marcada pela presença e pela resistência da população negra, preservar a memória de Maria Felipa é também reconhecer o protagonismo de mulheres negras na história da Bahia.