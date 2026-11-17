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Com validade até 28 de dezembro, o abono salarial ainda tem R$ 304,8 milhões disponíveis para saque. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 276.831 trabalhadores ainda não realizaram a retirada do valor na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil.

Até 9 de novembro, foram pagos 26.588.717 benefícios, que totalizam R$ 33,1 bilhões. O número corresponde a uma taxa de cobertura de 98,97% do total de pagamentos previstos.

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Durante o calendário de 2026, foram emitidas 26.865.548 milhões de ordens de pagamento, referentes ao ano-base 2024 e às revisões dos cinco anos anteriores.

Quem tem direito a receber o abono salarial?

Tem direito ao abono salarial o trabalhador que atende aos seguintes critérios:

Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, contados a partir da data do primeiro vínculo com empregador contribuinte;

Ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766,00 no ano-base 2024;

Ter exercido atividade remunerada por, no mínimo, 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base;

Ter os dados informados corretamente pelo empregador no eSocial.

Para os trabalhadores que solicitaram a revisão do Abono Salarial por meio de recurso administrativo, os pagamentos serão emitidos no dia 15 de cada mês ou no primeiro dia útil subsequente.

As informações sobre os recursos estarão disponíveis para consulta a partir do dia 5 de cada mês, no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e no portal Gov.br.

Como receber o valor através da Caixa Econômica?

O pagamento do Abono Salarial pela Caixa será realizado prioritariamente por crédito em conta-corrente, poupança ou Conta Digital, quando o trabalhador possuir uma dessas modalidades.

Também poderá ser feito pelo aplicativo CAIXA Tem, por meio de conta Poupança Social Digital aberta automaticamente pela instituição.

Para os trabalhadores que não possuem conta na Caixa, o saque poderá ser realizado nas agências, casas lotéricas, terminais de autoatendimento, correspondentes CAIXA Aqui e demais canais disponibilizados pelo banco.

Como receber o valor através do Banco do Brasil?

No Banco do Brasil, o pagamento será realizado prioritariamente por crédito em conta bancária. Para quem não é correntista, as opções são transferência via TED, PIX ou atendimento presencial nas agências, caso não possua chave PIX.