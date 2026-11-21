O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste sábado, 21, que não haverá aumento da idade mínima para aposentadoria durante seu quarto mandato.

“Eu quero dizer que nesse mandato não haverá aumento de idade para as pessoas", disse o petista durante uma transmissão ao vivo com o deputado federal André Janones (Rede-MG).

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"O que nós precisamos é cuidar de uma fiscalização correta para que a gente evite que abuso com dinheiro da previdência, é só isso que vamos fazer”, completou.

O presidente afirmou que a equipe do governo vai se concentrar no combate a fraudes nos benefícios previdenciários, que, segundo ele, elevam os gastos da Previdência Social.

Governo pretende manter revisão de cadastros

Lula também mencionou a revisão de cadastros da Previdência e do Bolsa Família, conhecida como “pente-fino”. A medida foi utilizada durante o terceiro mandato do presidente.

Segundo o governo, a revisão permitiu ampliar o valor do Bolsa Família, que passou de R$ 600 para R$ 691 — reajuste de 15%.

Presidente defende planejamento entre gerações

Durante a transmissão, Lula afirmou que cada geração deve se preparar para garantir a aposentadoria das seguintes, diante do aumento da expectativa de vida no país.

“Eu acho que, a cada geração, a gente tem que preparar a aposentadoria para a geração seguinte, porque a gente está vivendo mais. Eu acho que, se a gente puder, a cada geração, preparar aposentadoria, é bom”, afirmou.

O presidente também disse que o governo manterá a política de valorização do salário mínimo, com ganhos reais além da reposição da inflação. A medida tem impacto sobre aposentadorias e outros benefícios sociais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que são vinculados ao valor do salário mínimo.

Lula rebate críticas ao pacote fiscal: “Não vou tirar dos pobres"

O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a defender neste sábado, 21, o pacote fiscal apresentado pelo governo federal neste mês. A proposta já foi aprovada pelo Senado e deve ser votada pela Câmara dos Deputados na próxima semana.

As medidas têm recebido críticas do mercado financeiro e de aliados do próprio governo, que apontam riscos de redução de recursos para áreas sociais.

"Fico triste porque os meus companheiros se preocupam com uma coisa que a gente não vai fazer. Se preocuparam com corte no dinheiro da educação, que não vai ter. Também se preocuparam com o corte no dinheiro da saúde, que não vai ter. Também não terá corte no salário mínimo. (...) Não haverá nenhuma hipótese de eu tirar um centavo dos pobres para controlar o orçamento", garantiu.