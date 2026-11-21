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O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste sábado, 21, que telefonou para os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, para pedir que se reunissem e buscassem uma solução para os conflitos armados no mundo.

Segundo o petista, durante as conversas, ele sugeriu que os três tomassem uma cerveja, um conhaque ou um whisky juntos para tentar chegar a um acordo.

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“Eu liguei para os três e falei a mesma coisa: pelo amor de Deus, vocês têm muito poder, se reúnam, tomem uma cerveja juntos, um conhaque, um whisky, qualquer coisa, mas conversem e parem com a violência”, contou Lula.

A declaração foi feita durante uma transmissão ao vivo ao lado do deputado federal André Janones (Rede-MG).

Lula afirmou ainda que conversou por mais de uma hora e meia com cada um dos líderes.

Segundo ele, a intenção era chamar a atenção dos três países, que têm poder de veto no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), para a responsabilidade de atuar na busca pela paz.

Encontro entre os líderes

Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping se reuniram na última quinta-feira, 19, em Shenzhen, na China.

O encontro ocorreu à margem da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) e marcou a primeira reunião trilateral presencial entre os líderes dos Estados Unidos, da Rússia e da China.

Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping - Foto: Casa Branca/ Daniel Torok

Após a reunião, os três países divulgaram uma declaração conjunta na qual se comprometeram a dialogar sobre a redução de riscos nucleares e a prevenção da proliferação de armas atômicas.

Ao comentar o resultado, Lula comemorou o encontro e a iniciativa.

“Se foi o meu telefonema ou não, não sei. Precisamos encontrar uma saída para o fim dos conflitos”, concluiu.