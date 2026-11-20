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O deputado federal André Janones (Rede-MG) reagiu à perda de seguidores do canal do WhatsApp, “Exército do Lula”, administrado por ele. Em publicação nas redes sociais na quinta-feira, 19, o parlamentar minimizou a saída de integrantes e prometeu ampliar o número de inscritos para compensar a debandada.

“Perder? Deixa eles brincarem! Eu tô só observando, daqui a pouco vocês vão ver a força do povo unido! Vamos meter mais dois soldados para cada um que sair! Aguardem! Quem viver, verá!”, escreveu Janones.

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@diogojorn Perder ? Deixa eles brincarem ! Eu to só observando , daqui a pouco vocês vão ver a força do povo unido! Vamos meter mais dois soldados para cada um que sair ! Aguardem! Quem viver , verá! 🔥 — André Janones (@AndreJanonesMG) November 19, 2026

Reação à perda de seguidores

A declaração foi uma resposta a uma publicação na rede social X, antigo Twitter, que afirmou que, apesar da redução no número de seguidores, o canal continuaria sendo um “canhão digital”.

O “Exército do Lula” chegou a ultrapassar 10,5 milhões de seguidores durante o segundo turno das eleições presidenciais. Até a tarde desta sexta-feira, 20, porém, o número havia caído para pouco mais de 9,5 milhões.

Queda em meio a críticas ao ajuste fiscal

A perda de inscritos já era registrada desde o fim da eleição, mas ganhou força em meio às divergências dentro da esquerda sobre o pacote de ajuste fiscal apresentado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Janones atribuiu a redução a um suposto boicote e afirmou que pretende mobilizar apoiadores para recuperar os integrantes. No último dia 14, o deputado já havia anunciado uma campanha para trazer de volta 1 milhão de seguidores ao canal.

“Cada tentativa de boicote deles, a gente vai por mais 1 milhão de pessoas no canal”, afirmou na ocasião.

André Janones ataca esquerda após críticas ao ajuste fiscal de Lula

O deputado federal André Janones (Rede-MG) provocou uma onda de críticas nas redes sociais no sábado, 14, após atacar integrantes da esquerda que questionaram as medidas de ajuste fiscal apresentadas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O parlamentar classificou militantes como "covardes" e acusou setores do próprio campo político de priorizarem o engajamento nas redes sociais em vez do compromisso com o país.

A reação ocorreu após a aprovação, pelo Senado Federal, na quinta-feira, 12, do texto principal de uma proposta de ajuste fiscal elaborada pela equipe econômica do governo.

As medidas podem ter impacto de até R$ 60 bilhões em 2027 e passaram a ser alvo de críticas de segmentos da esquerda, que apontam contradições entre a iniciativa e os compromissos assumidos por Lula durante a campanha eleitoral.