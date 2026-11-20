Siga o A TARDE no Google

O deputado federal Leo Prates (Republicanos) chamou o também deputado André Janones (Rede-MG), ligado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de “nosso general” durante uma cerimônia em celebração à redução da jornada de trabalho e à implantação da escala 5x2, realizada na quinta-feira, 19.

A declaração foi feita durante um discurso em que Prates agradeceu a atuação de Janones e do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) na mobilização pela mudança na jornada de trabalho. O parlamentar baiano foi relator do projeto de lei que trata da redução da jornada na Câmara dos Deputados.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na sequência, o deputado se dirigiu a Janones e repetiu a expressão que chamou a atenção nas redes sociais, fazendo referência ao canal do Whatsapp “Exército do Lula”, que teve papel decisivo no segundo turno das eleições.

“Eu quero dizer que nesse momento eu tô explodindo de felicidade, porque a gente vai ter mais tempo para as famílias. [...] Você, Janones, que é o nosso general”, declarou, em agradecimento à mobilização do parlamentar mineiro.

Veja o vídeo:

Voto declarado?

Outro fator que chamou a atenção é o fato de que Leo Prates, até o momento, não tinha declarado em quem votou no segundo turno presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro.

Na Bahia, o deputado integra o grupo liderado por ACM Neto, que anunciou apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial deste ano.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), também apoiou Flávio Bolsonaro no segundo turno contra Lula.

Bruno Reis minimiza aproximação com Janones

Questionado sobre o vídeo durante a entrega da requalificação do Largo da Madragoa, na Ribeira, nesta sexta-feira, 20, o prefeito Bruno Reis minimizou os elogios de Léo Prates a André Janones.

O gestor afirmou que não vê problemas nas manifestações de reconhecimento ou nas parcerias políticas estabelecidas pelo aliado, mesmo quando envolvem parlamentares de campos políticos diferentes.

“Cada um pode usar os termos, fazer os elogios, as parcerias que acharem que são melhor para o desempenho do seu mandato, para sua atuação política, sem qualquer problema”, declarou Bruno Reis.

Apesar das diferenças de alinhamento na eleição presidencial, Bruno Reis evitou tratar o episódio como um sinal de rompimento político de Léo Prates com o grupo de ACM Neto.

ACM Neto em 2028

Durante a mesma agenda, Bruno Reis também comentou sobre as eleições municipais de 2028 e admitiu a possibilidade de ACM Neto voltar a disputar a Prefeitura de Salvador. Segundo o prefeito, o ex-gestor terá o apoio do grupo político caso manifeste interesse em concorrer novamente ao cargo.

“Se ACM Neto tiver vontade e desejar ser o candidato, será o nosso candidato, é unanimidade do nosso grupo”, afirmou.