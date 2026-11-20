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Uma empresa de táxi aéreo ligada ao deputado estadual eleito Rogério Franco (PL) recebeu R$ 206,8 mil do diretório estadual do partido em São Paulo para custear viagens do presidente da sigla, Valdemar Costa Neto.

As informações são da coluna de Vinícius Passarelli, do portal Metrópoles.

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Segundo registros enviados à Justiça Eleitoral, foram feitos seis repasses à SPAir Serviço Aéreo entre março e agosto deste ano, com valores que variaram de R$ 19 mil a R$ 34 mil.

Nos documentos, Valdemar aparece como passageiro. Cada deslocamento custou, em média, entre R$ 7 mil e R$ 11 mil.

A maioria das viagens partiu de Mogi das Cruzes, reduto político de Valdemar, com destino a endereços na capital paulista. Uma delas, em 23 de março, teve como destino o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo.

De acordo com a Junta Comercial de São Paulo, a SPAir tem em seu quadro societário outra empresa de nome semelhante, da qual Rogério Franco é sócio. As duas estão registradas no mesmo endereço, em Barueri, na Grande São Paulo.

O que dizem os citados?

Em nota, Valdemar afirmou que pagou os deslocamentos com recursos próprios. Após ser informado sobre os registros de pagamentos feitos pelo PL à empresa, disse que o dinheiro veio de uma “conta de doações” e não era público.

A assessoria de Rogério Franco afirmou que a SPAir atua regularmente no mercado de táxi aéreo, atende diferentes clientes e segue as normas do setor. Também disse que os valores cobrados são compatíveis com os serviços prestados e as condições de mercado.