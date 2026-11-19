Mais de 127 mil eleitores baianos anularam o voto para governador ao digitar o número 22 nas urnas eletrônicas durante o primeiro turno das eleições de 2026. A sequência númerica corresponde ao Partido Liberal (PL), que integrou a coligação do ex-candidato ao Governo do Estado ACM Neto (União Brasil) e não lançou candidatura própria ao Executivo estadual.

Ao todo, foram 127.232 registros de eleitores que teclaram 22 na disputa pelo Palácio de Ondina, no último dia 4 de outubro. Entre os votos nulos, a sequência ficou atrás apenas do 00 — tradicionalmente utilizado para a anulação deliberada do voto —, que foi digitado 194.839 vezes.

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O levantamento exclusivo foi realizado nesta quarta-feira, 18, pelo portal A TARDE a partir dos Registros Digitais do Voto (RDVs), arquivos públicos disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os dez números mais utilizados

A análise dos registros da votação estadual identificou 94 sequências numéricas distintas entre os votos nulos. Entre as dez mais frequentes, oito correspondiam a números de partidos políticos registrados no TSE em 2026, enquanto duas não possuíam associação com nenhuma legenda.

Entre os números partidários, o Republicanos apareceu na terceira colocação geral, com 25.319 registros associados ao número 10. Na sequência, figuraram o PSD, com 20.369 ocorrências do número 55, e o PDT, com 20.245 registros do número 12.

O levantamento também identificou 17.630 votos digitados com o número 11, do Progressistas (PP), e 11.494 com o número 70, do Avante.

Confira o ranking das 10 sequências mais digitadas nos votos nulos:

00 (sem partido) – 194.839

22 (PL) – 127.232

10 (Republicanos) – 25.319

55 (PSD) – 20.369

12 (PDT) – 20.245

11 (PP) – 17.630

70 (Avante) – 11.494

45 (PSDB) – 10.649

14 (Missão) – 6.903

78 (sem partido) – 6.519

O resultado mudaria?

Apesar da quantidade expressiva de registros associados ao número do PL na disputa estadual, o desfecho da eleição baiana não seria alterado. O governador reeleito Jerônimo Rodrigues (PT) venceu a disputa ainda no primeiro turno com uma vantagem superior a 1 milhão de votos sobre ACM Neto.

Considerando as dez sequências numéricas mais utilizadas, caso os votos anulados com os números dos partidos que apoiaram o ex-prefeito de Salvador fossem somados como válidos para o candidato do União Brasil, ele chegaria a 3.806.057 votos — um acréscimo de 180.830 votos.

Em contrapartida, Jerônimo Rodrigues alcançou 4.626.509 votos sem a adição dos votos anulados em legendas de sua base aliada. Caso fossem somados os registros das siglas governistas presentes no top 10, o petista chegaria a 4.678.617 votos, um incremento de 52.108 votos.

Na simulação para ACM Neto, foram contabilizados os números de PL, Republicanos, PP e PSDB. Já para Jerônimo, entraram na conta PSD, PDT e Avante. O partido Missão não declarou apoio a nenhum dos postulantes na Bahia e, por isso, ficou fora do cálculo de ambos os grupos.

Número histórico também provocou votos nulos

A incidência de votos nulos vinculados a números de legendas que não lançaram candidato próprio ao cargo não é novidade na Bahia. Nas eleições de 2022, a mudança partidária de ACM Neto já havia levantado questionamentos sobre a adaptação do eleitorado ao seu novo número na urna.

Naquele pleito, o ex-prefeito de Salvador disputou pela primeira vez o Governo da Bahia utilizando o número 44, do União Brasil — legenda criada a partir da fusão entre o Democratas (DEM) e o Partido Social Liberal (PSL).

Até então, ACM Neto havia construído toda a sua trajetória eleitoral com o número 25, associado ao antigo DEM e, anteriormente, ao Partido da Frente Liberal (PFL), marca histórica de lideranças como os ex-governadores Antonio Carlos Magalhães e César Borges.

Quatro anos depois, o número 25 voltou a aparecer entre as sequências digitadas nos votos nulos para governador da Bahia, mas em patamar bem menor. Em 2026, foram identificados 1.937 registros — uma queda de aproximadamente 45,8% em relação aos 3.573 contabilizados em 2022.

Atualmente, o número 25 pertence ao Partido Renovação Democrática (PRD), criado em 2023 após a fusão entre o Patriota e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).

Como funciona o voto nulo?

Na eleição para governador, o eleitor precisa digitar dois algarismos correspondentes à identificação do candidato escolhido. Quando a combinação informada não corresponde a nenhuma candidatura registrada para aquele cargo, o terminal exibe o aviso de “número errado” e permite que o eleitor confirme a anulação do voto.

Os votos nulos não são transferidos a nenhum candidato ou partido político e também não entram no cálculo dos votos válidos utilizados para definir o resultado oficial do pleito.

Os dados analisados pela reportagem foram extraídos dos Registros Digitais do Voto, que armazenam individualmente as sequências digitadas em cada urna sem estabelecer qualquer vínculo com a identidade do eleitor.

Por preservarem integralmente o sigilo constitucional do voto, os arquivos não permitem determinar se os eleitores digitaram esses números por engano, por desconhecimento da legenda do candidato ou como forma deliberada de protesto.