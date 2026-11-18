O crescimento da chamada “República do Dendê” no próximo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue sendo articulado por lideranças do PT na Bahia. Conforme informações obtidas pelo portal A TARDE, o novo nome colocado na mesa do presidente é o do secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), Felipe Freitas.

Lideranças que participam da interlocução com o Planalto confidenciaram à reportagem que Freitas foi indicado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) diretamente ao presidente Lula durante conversa no Palácio do Planalto. Na conversa, o gestor baiano teria destacado a "capacidade de entregas e de diálogo" do secretário.

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A eventual chegada do secretário baiano à Esplanada dos Ministérios é discutida para duas pastas: o Ministério da Justiça e Segurança Pública — atualmente comandado por outro baiano, Wellington César Lima e Silva — e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), liderado por Janine Mello, sucessora de Macaé Evaristo (PT), que se elegeu deputada estadual em Minas Gerais.

Nome já havia sido cotado em 2024

À reportagem, um dirigente do PT na Bahia lembrou que Felipe Freitas já havia sido indicado pela legenda para o MDHC em 2024, após a demissão de Silvio Almeida. Naquela ocasião, porém, Lula deu preferência à escolha de uma mulher para comandar a pasta, optando pela nomeação de Macaé Evaristo.

O MDHC é considerado um ministério da cota política do Partido dos Trabalhadores, enquanto o Ministério da Justiça é visto como uma cadeira de perfil mais técnico e de escolha pessoal do presidente Lula. Apesar dessa divisão, o nome de Freitas tem ganhado mais força nos bastidores justamente como opção para suceder Wellington César Lima e Silva.

No entanto, vale ressaltar que ainda não há indicativo sobre qual seria a preferência de Lula para o cargo.

Foco nas entregas da SJDH

Procurado pelo portal A TARDE nesta quarta-feira, 18, Felipe Freitas negou ter tratado do assunto com o governador Jerônimo Rodrigues e destacou que sua prioridade atual é concluir o planejamento da secretaria estadual neste fim de ano.

“Não há nenhuma conversa comigo sobre indicação no governo do estado ou no governo federal. Eu estou firme no meu trabalho aqui na SJDH, concentrado em concluir as entregas prometidas para este ano”, declarou o secretário.

Mais baianos no tabuleiro da Esplanada

Nesta terça-feira, 17, o A TARDE revelou em primeira mão que o senador Jaques Wagner (PT) articulou a indicação de Éden Valadares — ex-presidente do PT-BA — para o comando da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom).

Atualmente secretário nacional de Comunicação do PT, Valadares possui longa trajetória política ao lado de Jaques Wagner, tendo atuado com o senador tanto na Casa Civil quanto no Senado Federal.

Além de Valadares, Rui Costa é cotado para um possível “superministério” da Infraestrutura, mas pode permanecer em seu mandato no Senado, pelo menos, durante os primeiros anos do governo Lula.

Mais nomes no jogo

Outros seis nomes da Bahia também estão cotados para ocupar cargos na Esplanada dos Ministérios no quarto mandato de Lula.

Integram a lista: