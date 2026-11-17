NOVO SECOM
Baiano, Éden Valadares é indicado para assumir Comunicação de Lula
Jaques Wagner articula chegada de baiano à Secom para suceder Sidônio Palmeira
O senador Jaques Wagner (PT) tem se movimentado nos bastidores para indicar o substituto do ministro Sidônio Palmeira no comando da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom).
Segundo informações obtidas pelo portal A TARDE, o nome defendido pelo ex-líder do governo no Senado é o de Éden Valadares, atual secretário nacional de Comunicação do PT.
Conforme confidenciado por lideranças da legenda, a avaliação de Wagner é a de que Valadares desempenhou papel estratégico dentro do Partido dos Trabalhadores, sobretudo na articulação comunicacional que impulsionou a virada de Luiz Inácio Lula da Silva na disputa presidencial deste ano.
Éden já foi indicado por Jaques Wagner para a Secretaria de Comunicação do presidente. Ele integrou o núcleo da campanha de Lula e teve grande relevância na comunicação do partido nas eleições em que o presidente saiu vitorioso avaliou uma fonte ouvida pela reportagem
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Ligação histórica com Jaques Wagner
Antes de assumir a Comunicação nacional do PT, Éden Valadares presidiu o diretório estadual da sigla na Bahia entre 2020 e 2025 — posto ao qual também chegou com articulação direta de Jaques Wagner.
O ex-presidente do PT baiano já havia trabalhado ao lado do senador quando Wagner comandou a Casa Civil no governo de Dilma Rousseff. Na ocasião, Valadares atuou como assessor e chefe de gabinete na pasta e, posteriormente, acompanhou o parlamentar como assessor no Senado Federal.
Baianos cotados para o 4º mandato
No último dia 3 de novembro, o A TARDE revelou que sete nomes da Bahia estavam cotados para ocupar cargos na Esplanada dos Ministérios no quarto mandato de Lula. Além de Éden Valadares, integram a lista:
- Wagner Moura, ator;
- Maria Marighella, deputada federal eleita e ex-presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte);
- Antônio Brito, deputado federal reeleito (PSD);
- Alice Portugal, deputada federal reeleita (PCdoB);
- Lídice da Mata, deputada federal (PSB) que não conquistou a reeleição;
- Marcelo Werner, atual secretário da Segurança Pública da Bahia.
O ex-ministro da Casa Civil Rui Costa (PT) também aparece nas articulações como cotado para assumir um eventual “superministério” da Infraestrutura. No entanto, conforme apurado pelo A TARDE, o petista demonstra preferência por exercer o mandato de senador ao menos nos primeiros anos do novo governo Lula.