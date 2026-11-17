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O senador Jaques Wagner (PT) tem se movimentado nos bastidores para indicar o substituto do ministro Sidônio Palmeira no comando da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom).

Segundo informações obtidas pelo portal A TARDE, o nome defendido pelo ex-líder do governo no Senado é o de Éden Valadares, atual secretário nacional de Comunicação do PT.

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Conforme confidenciado por lideranças da legenda, a avaliação de Wagner é a de que Valadares desempenhou papel estratégico dentro do Partido dos Trabalhadores, sobretudo na articulação comunicacional que impulsionou a virada de Luiz Inácio Lula da Silva na disputa presidencial deste ano.

Éden já foi indicado por Jaques Wagner para a Secretaria de Comunicação do presidente. Ele integrou o núcleo da campanha de Lula e teve grande relevância na comunicação do partido nas eleições em que o presidente saiu vitorioso avaliou uma fonte ouvida pela reportagem

Ligação histórica com Jaques Wagner

Antes de assumir a Comunicação nacional do PT, Éden Valadares presidiu o diretório estadual da sigla na Bahia entre 2020 e 2025 — posto ao qual também chegou com articulação direta de Jaques Wagner.

O ex-presidente do PT baiano já havia trabalhado ao lado do senador quando Wagner comandou a Casa Civil no governo de Dilma Rousseff. Na ocasião, Valadares atuou como assessor e chefe de gabinete na pasta e, posteriormente, acompanhou o parlamentar como assessor no Senado Federal.

Jaques Wagner e Éden Valadares já trabalharam juntos - Foto: Assessoria | Divulgação

Baianos cotados para o 4º mandato

No último dia 3 de novembro, o A TARDE revelou que sete nomes da Bahia estavam cotados para ocupar cargos na Esplanada dos Ministérios no quarto mandato de Lula. Além de Éden Valadares, integram a lista:

Wagner Moura, ator;

Maria Marighella, deputada federal eleita e ex-presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte);

Antônio Brito, deputado federal reeleito (PSD);

Alice Portugal, deputada federal reeleita (PCdoB);

Lídice da Mata, deputada federal (PSB) que não conquistou a reeleição;

Marcelo Werner, atual secretário da Segurança Pública da Bahia.

O ex-ministro da Casa Civil Rui Costa (PT) também aparece nas articulações como cotado para assumir um eventual “superministério” da Infraestrutura. No entanto, conforme apurado pelo A TARDE, o petista demonstra preferência por exercer o mandato de senador ao menos nos primeiros anos do novo governo Lula.