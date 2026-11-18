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Deputado federal com a maior votação da história do país, Nikolas Ferreira (MG) subiu o tom contra o PL, seu próprio partido e casa do bolsonarismo, e ameaçou deixar a sigla pela qual foi reeleito em outubro deste ano.

Em entrevista à rádio 98 News, Nikolas afirmou que, caso o PL decida apoiar a reeleição de Hugo Motta (Republicanos-PB) para a presidência da Câmara dos Deputados, sua permanência dentro do partido ficará "insustentável".

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"O PL decidir apoiar Hugo Motta deixaria insustentável minha permanência no partido", afirmou o deputado federal, na última segunda-feira, 16.

Futuro de Nikolas Ferreira é indefinido

Apontado por aliados do bolsonarismo como um dos principais deputados do bloco, Nikolas Ferreira tem sido ventilado em outros partidos, caso deixe o PL.

Uma das alternativas seria o Partido NOVO, legenda de direita que faz parte do bloco de alianças do PL.

Sua mudança de legenda, no entanto, precisaria de um aval do PL, uma vez que mandatos legislativos, exceto Senado, são proporcionais e pertencem aos partidos, com mudanças permitidas apenas em casos excepcionais, como mudanças estatutárias ou janelas de transferência partidária.