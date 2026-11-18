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Famílias que tiveram as casas e condições de vida afetadas pelas fortes chuvas que atingem a Bahia poderão receber um auxílio financeiro emergencial do governo estadual, caso seja aprovado um projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) na terça-feira, 17.

A proposta é de autoria do deputado estadual Diego Castro (PL), que também cobrou providências do governador Jerônimo Rodrigues (PT) diante dos estragos provocados pelos temporais em diferentes municípios nesta semana.

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Ao defender a iniciativa, o parlamentar citou cidades como Santo Estêvão, Rafael Jambeiro e Poções, que enfrentam problemas em decorrência das chuvas.

Ele também mencionou Guanambi, onde foram registrados alagamentos, deslizamentos de terra e falta de energia elétrica.

“Muitas cidades, neste momento difícil, estão sofrendo. Santo Estêvão é um exemplo, uma cidade que está sofrendo com as fortes chuvas. Choveu granizo neste final de semana. Rafael Jambeiro, Poções, Guanambi, que em um momento não muito distante também sofreu com isso, e diversas outras cidades”, afirmou.

O deputado estadual Diego Castro (PL) - Foto: Cássio Moreira | Ag. A TARDE

Apesar de apresentar a proposta, Diego Castro ainda não detalhou o valor do benefício nem os critérios que seriam utilizados para definir quais famílias teriam direito ao pagamento.

Propostas para enfrentar os efeitos das chuvas

Além da assistência emergencial às famílias atingidas, o deputado bolsonarista também defendeu medidas para prevenir os impactos de eventos climáticos extremos.

Como exemplo, mencionou o Projeto de Lei nº 25.027/2025, de sua autoria, que propõe a criação de uma política estadual de prevenção a catástrofes naturais.

A iniciativa busca estabelecer medidas para reduzir os danos provocados por eventos climáticos e ampliar a capacidade de resposta do poder público.

Segundo Diego Castro, ações preventivas poderiam diminuir os prejuízos causados pelos temporais e evitar que mais famílias fossem afetadas.

Temporal deixa 19 municípios da Bahia em situação de emergência

O temporal que atingiu a Bahia nos últimos dias deixou 19 municípios em situação de emergência até segunda-feira, 16, segundo balanço divulgado pelo governo do Estado.

Entre as cidades afetadas está Malhada, no sudoeste baiano, onde uma família precisou ser resgatada de barco após ficar presa no telhado de uma casa.

A cidade registrou mais de 200 milímetros de chuva em menos de 12 horas. O volume provocou alagamentos e interrompeu estradas, deixando moradores isolados, principalmente no distrito de Canabrava.

Confira abaixo as cidades em situação de emergência:

Antônio Cardoso;

Eunápolis;

Ilhéus;

Itambé;

Itanhém;

Jussiape;

Lajedão;

Malhada;

Medeiros Neto;

Pindobaçu;

Porto Seguro;

Prado;

Queimadas;

Ribeirão do Largo;

Rio Real;

Santa Maria da Vitória;

Santo Estêvão;

Serrinha;

Vereda.

Previsão do tempo

A previsão de continuidade das chuvas levou a Sala de Situação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) a renovar o aviso meteorológico para os 417 municípios da Bahia.

Emitido na tarde de terça-feira, 17, o comunicado tem validade de 24 horas e mantém os estados de Atenção e Alerta até esta quarta-feira.

A previsão indica chuva em todas as regiões do estado, com possibilidade de precipitações de intensidade moderada a forte e acumulados expressivos em algumas localidades.

O cenário é semelhante ao registrado nos últimos dias, principalmente em áreas que já tiveram grandes volumes de chuva.

A continuidade das precipitações pode provocar alagamentos em áreas urbanas, enxurradas pontuais e elevação rápida do nível de córregos e pequenos rios.