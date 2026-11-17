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Moradores do bairro do Calabetão, em Salvador, realizaram um protesto na noite desta terça-feira, 17, após terem as casas invadidas pela água durante as fortes chuvas que atingem a capital baiana. A manifestação acontece na BR-324, na entrada do Calabetão, onde os manifestantes bloquearam a pista com fogo.

Segundo os moradores, uma obra realizada na região teria comprometido o sistema de drenagem pluvial, dificultando o escoamento da água da chuva e contribuindo para os alagamentos nas residências.

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Revoltados com a situação, os manifestantes decidiram interditar a rodovia para chamar a atenção das autoridades e cobrar providências.

Moradores cobram solução

A principal reivindicação é a adoção de medidas para solucionar os problemas de drenagem e evitar novos alagamentos, especialmente diante da continuidade das chuvas em Salvador.

Até o momento, não há confirmação de que a obra mencionada pelos moradores seja responsável pelos alagamentos. Também não foram divulgadas informações sobre a quantidade de imóveis atingidos.

Matéria em atualização