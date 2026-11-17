TEMPORAL
Salvador registra quase 100 ocorrências em dia de fortes chuvas
Defesa Civil recebeu 35 solicitações por ameaça de desabamento
A frente fria que atingiu Salvador nos últimos dias segue provocando chuva na capital baiana nesta terça-feira, 17. Desde as primeiras horas do dia, a cidade registrou céu nublado e precipitações. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram pontos de alagamento em diferentes regiões no início da noite.
De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), foram registradas 84 ocorrências relacionadas às chuvas. Entre os principais registros estão 35 solicitações por ameaça de desabamento e 18 por ameaça de deslizamento.
Pau da Lima concentrou o maior número de ocorrências, com 20 registros. Em seguida, aparecem Liberdade e Cajazeiras, com 13 cada. Já entre as solicitações por ameaça de desabamento, a Liberdade liderou, com nove registros, seguida por Subúrbio/Ilhas e Pau da Lima, com seis cada.
Confira as ocorrências registradas em Salvador
Segundo o balanço da Codesal, os registros foram distribuídos da seguinte forma:
- Ameaça de desabamento: 35 ocorrências;
- Ameaça de deslizamento: 18;
- Avaliação da área: 10;
- Infiltração: 7;
- Deslizamento de terra: 5;
- Avaliação de imóvel alagado: 4;
- Alagamento de imóvel: 1;
- Árvore ameaçando cair: 1;
- Desabamento de muro: 1;
- Desabamento parcial: 1;
- Orientação técnica: 1.
Ocorrências por região
- Pau da Lima: 20 registros;
- Liberdade: 13;
- Cajazeiras: 13;
- Subúrbio/Ilhas: 9;
- Itapuã/Ipitanga: 9;
- Cabula/Tancredo Neves: 7;
- Centro/Brotas: 4;
- Valéria: 4;
- Barra/Pituba: 3;
- Cidade Baixa: 2.