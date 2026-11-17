Siga o A TARDE no Google

A frente fria que atingiu Salvador nos últimos dias segue provocando chuva na capital baiana nesta terça-feira, 17. Desde as primeiras horas do dia, a cidade registrou céu nublado e precipitações. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram pontos de alagamento em diferentes regiões no início da noite.

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), foram registradas 84 ocorrências relacionadas às chuvas. Entre os principais registros estão 35 solicitações por ameaça de desabamento e 18 por ameaça de deslizamento.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Pau da Lima concentrou o maior número de ocorrências, com 20 registros. Em seguida, aparecem Liberdade e Cajazeiras, com 13 cada. Já entre as solicitações por ameaça de desabamento, a Liberdade liderou, com nove registros, seguida por Subúrbio/Ilhas e Pau da Lima, com seis cada.

Confira as ocorrências registradas em Salvador

Segundo o balanço da Codesal, os registros foram distribuídos da seguinte forma:

Ameaça de desabamento: 35 ocorrências;

Ameaça de deslizamento: 18;

Avaliação da área: 10;

Infiltração: 7;

Deslizamento de terra: 5;

Avaliação de imóvel alagado: 4;

Alagamento de imóvel: 1;

Árvore ameaçando cair: 1;

Desabamento de muro: 1;

Desabamento parcial: 1;

Orientação técnica: 1.

Ocorrências por região