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O cantor e compositor marfinense Seydou Koné, conhecido mundialmente como Alpha Blondy, receberá a concessão do Título de Cidadão da Cidade de Salvador. Aprovada pelo vereador Professor Hamilton Assis (PSOL), a homenagem reconhece a contribuição do artista para a cultura afro-diaspórica.

Formalizada no Projeto de Resolução nº 89/2026, a medida destaca a relação histórica e cultural entre o cantor e Salvador, construída a partir de sua aproximação com a música afro-brasileira e, especialmente, com o movimento cultural do Olodum.

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“Conceder esse título é reconhecer alguém que ajudou a fortalecer a nossa identidade negra, a nossa cultura e a nossa conexão com o continente africano”, afirmou o Professor Hamilton Assis.

Quando acontecerá a entrega do título?

O Título de Cidadão de Salvador deve ser entregue a Alpha Blondy nos próximos dias, na sede do Olodum, no Pelourinho. A data e o horário ainda não foram divulgados.

Mais informações serão disponibilizadas por meio das redes sociais do vereador Professor Hamilton Assis e do Olodum.

“Fazer essa entrega no mês de novembro, como parte do calendário da consciência negra, e fazer isso na sede do Olodum tem um significado enorme", destaca o vereador.

Qual a relação de Alpha Blondy com a Bahia?

A relação de Alpha Blondy com Salvador atravessa mais de três décadas de história. O cantor chegou à capital em 1995, quando iniciou sua sua primeira turnê sul-americana e se apresentou ao lado de artistas como Olodum, Edson Gomes e Nadegueto.

Já em 2013, o cantor gravou no Pelourinho, ao lado do Olodum, o videoclipe da música “Bahia”, lançada no álbum Jah Victory. Enquanto em 2018, voltou a se apresentar em Salvador, no Festival de Verão, com participação especial do Olodum.

A relação ganhou ainda mais força em dezembro de 2024, quando Alpha Blondy foi nomeado Embaixador da Escola Olodum, durante visita ao Pelourinho.