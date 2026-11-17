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A trajetória da cantora Rita Lee será celebrada nesta quinta-feira, 19, através do Festival Cinesom, na Saladearte Cinema do Museu, no Corredor da Vitória, em Salvador. A iniciativa acontece na véspera do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira, 20, e contará com a exibição de um documentário e uma apresentação musical.

A programação terá a exibição de “Rita Lee: Mania de Você” (2025), dirigido por Guido Goldberg. A trama parte de uma carta de despedida inédita escrita pela cantora para o marido, Roberto de Carvalho, e os três filhos pouco antes de sua morte em 2023. A partir desse registro íntimo, a narrativa reconstrói a trajetória pessoal e artística da "Rainha do Rock Brasileiro".

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Após a sessão, terá uma apresentação exclusiva de Lorena Martins no pátio do Cinema do Museu, em tributo à artista. Cantando enquanto toca bateria, percorrerá diferentes fases do repertório da artista.

Os ingressos estão à venda na bilheteria do Cinema do Museu, pelo site da Saladearte ou pelo WhatsApp (71) 99981-7560.