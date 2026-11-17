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Victoria Pedretti, conhecida por seus trabalhos em A Maldição da Residência Hill e Você, pode interpretar uma das personagens mais populares dos X-Men nos cinemas.

Segundo informações divulgadas pelo insider James Mack, a atriz é uma forte candidata para viver Mística no novo filme da equipe, dirigido por Jake Schreier. A possível escalação ainda não foi confirmada oficialmente pela Marvel.

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A novidade movimentou as redes sociais e recebeu reações majoritariamente positivas dos fãs. Até então, Hunter Schafer, de Euphoria e Blade Runner 2099, era frequentemente apontada como favorita para assumir o papel de Raven Darkhölme no reboot.

Caso seja confirmada, a participação representará o maior papel da carreira de Pedretti até o momento e poderá reforçar a presença da Irmandade de Mutantes na nova produção do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

Quem é a possível nova Mística?

A atriz ganhou projeção internacional com produções de suspense e terror. Entre seus trabalhos de destaque estão as séries A Maldição da Residência Hill, A Maldição da Mansão Bly e Você, além do filme Era uma Vez em… Hollywood, dirigido por Quentin Tarantino.

Victoria Pedretti já estrelou a série de sucesso da Netflix, 'Você' - Foto: Divulgação

A possível escolha também chama atenção pela proximidade de idade entre Pedretti e Inde Navarrette, intérprete de Vampira no novo longa. A atriz tem apenas seis anos a mais que a colega.

No entanto, a aparência imutável de Mística nos quadrinhos faz com que essa diferença não represente necessariamente uma questão para a escalação.



Mística pode indicar presença da Irmandade de Mutantes

Nos quadrinhos, Raven Darkhölme é uma mutante metamorfa capaz de assumir a aparência de qualquer pessoa. Sua primeira aparição aconteceu em ‘Ms. Marvel’ nº 16, publicado em 1978.

Integrante da Irmandade de Mutantes, a personagem utiliza suas habilidades para se infiltrar em organizações e manipular acontecimentos. Apesar de frequentemente ser retratada como vilã, Mística possui alianças instáveis e uma trajetória marcada por ambiguidades morais, chegando, em determinadas ocasiões, a atuar ao lado dos próprios X-Men.

A personagem também é mãe adotiva de Vampira e mantém uma relação complexa com Destino. A possível escalação fortalece as especulações sobre a participação da Irmandade de Mutantes na nova produção. Outra especulação envolve a presença de Noturno no filme.

Veja quem está no elenco do novo X-Men

O reboot será dirigido por Jake Schreier, responsável por Thunderbolts*, e já conta com nomes conhecidos de produções recentes de Hollywood.

Entre os atores anunciados estão:

Kit Connor (‘Heartstopper’) como Ciclope;

Sadie Sink (‘Stranger Things’) como Jean Grey;

Inde Navarrette (‘Obsession’) como Vampira;

Asa Germann (‘Gen V’) como Anjo;

Ben Wang (‘Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita’), em papel ainda não detalhado;

Maya Boyd (‘& Juliet’) como Tempestade;

Christopher Abbott (‘Catch-22’) como Professor Charles Xavier;

Samara Weaving (‘Casamento Sangrento’) como Emma Frost;

Adam Driver (‘Star Wars: O Despertar da Força’) como Nathaniel Milbury, identidade associada ao Sr. Sinistro nos quadrinhos.

Também existem rumores sobre a introdução de Apocalipse como o grande vilão da próxima saga do MCU. Até o momento, essa possibilidade não foi confirmada.

Quando estreia o novo X-Men?

O novo filme dos X-Men tem lançamento previsto exclusivamente nos cinemas em 5 de maio de 2028. A produção integra os planos da Marvel Studios para expandir o universo dos mutantes nas telonas.