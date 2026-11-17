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A Bahia Filmes divulgou as listas definitivas de validação das inscrições de dois editais voltados ao fortalecimento do setor audiovisual baiano. Ao todo, 39 inscrições foram validadas após a análise dos recursos: 33 no LAB EDITAL – Seleção de Laboratórios de Qualificação do Setor Audiovisual e seis no Edital de Mapeamento da Capacidade Instalada dos Setores Audiovisual e de Animação e Games da Bahia.

Além da divulgação dos resultados, a companhia realiza, nos dias 17 e 18 de novembro, a etapa de pitches do Edital de Comercialização em Sala de Cinema. A programação reúne 18 projetos selecionados, que terão a oportunidade de apresentar suas propostas em busca de ampliar a circulação das produções baianas nas salas de cinema.

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As apresentações acontecem na sede da Bahia Filmes, localizada na Rua Conselheiro Saraiva, nº 29, Edifício Oscar Cordeiro, no bairro do Comércio, em Salvador. Os participantes poderão realizar os pitches presencialmente ou de forma on-line.

LAB EDITAL reúne 33 inscrições validadas

O LAB EDITAL é voltado à seleção de laboratórios de qualificação do setor audiovisual. A lista definitiva contempla 33 propostas, com iniciativas que abrangem diferentes áreas da cadeia produtiva, como desenvolvimento de roteiros, documentários, séries, jogos, animação, direção de arte e internacionalização de projetos.

Entre as propostas validadas estão o GD Bahia: Laboratório de Qualificação em Game Design no Interior Baiano, de João Eduardo Silva de Araújo; o LAB Memória em Movimento, de Débora Freire de Oliveira Barreto; e o Lab Drama, da Filmorama, voltado ao desenvolvimento do projeto de arte do roteiro de longa-metragem 'Reza Braba'.

Também aparecem iniciativas como o Black XP Prototype Game Lab, o AFRO-LAB BAHIA, o Nordeste LAB, o AGOGÔ LAB, o Caatinga LAB e o CINE CONEXÃO.

A relação inclui ainda o LAB7 — Laboratório de Desenvolvimento e Produção Audiovisual, a Usina do Drama, o DescentraLab, o PODA LAB e o LAB TERRITÓRIOS PATAXÓ, voltado ao audiovisual, às narrativas indígenas e à ancestralidade no Extremo Sul da Bahia.

Outras propostas contemplam a internacionalização de projetos audiovisuais, a formação de novos narradores, a produção de novelas verticais e o desenvolvimento de iniciativas LGBTQIAPN+.

Mapeamento valida seis inscrições

Já o Edital de Mapeamento da Capacidade Instalada dos Setores Audiovisual e de Animação e Games da Bahia teve seis inscrições validadas. A seleção está dividida entre duas categorias: Audiovisual e Animação e Games.

Na categoria Audiovisual, foram validadas as inscrições da produtora GETIN Aceleradora – Gestão Empresarial, Tecnologia e Inovação LTDA, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e de Carmen Lucia Castro Lima.

Na categoria Animação e Games, aparecem a Associação Singular, a GETIN Aceleradora e a UNEF – Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana LTDA.

Bahia Filmes amplia oportunidades para o audiovisual baiano

Criada por meio da Lei Estadual nº 14.877/2025, a Bahia Filmes é a primeira empresa pública estadual de audiovisual do Brasil. Constituída como sociedade de economia mista, a instituição tem como objetivo articular investimentos, promover negócios, fortalecer produções locais e ampliar a presença de obras baianas nos mercados nacional e internacional.

A atuação da companhia abrange diferentes etapas da cadeia audiovisual, incluindo captação de recursos, distribuição, formação profissional, promoção de obras e apoio ao desenvolvimento de empresas e projetos.

As oportunidades e os editais disponíveis podem ser consultados no Sistema Unificado do Audiovisual (SUAV).