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Em homenagem ao Dia do Cinema Nacional, celebrado nesta segunda-feira, 16, o público poderá assistir a produções brasileiras por um preço promocional. A iniciativa prevê ingressos a R$ 10 para sessões de filmes brasileiros em cinemas participantes de todo o país.

A programação reúne filmes de diferentes gêneros. Entre eles está "100 Dias", de Carlos Saldanha, que retrata a histórica travessia de Amyr Klink pelo Atlântico Sul. Também fazem parte da lista "As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você", drama sobre uma jovem que enfrenta o luto após a morte da melhor amiga, e as comédias "Os Farofeiros 3", "Se Eu Fosse Você 3", "Minha Melhor Amiga", "Era Uma Vez Minha 1ª Vez" e "Um Tio Quase Perfeito 3".

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A seleção inclui ainda "Feito Pipa", escolhido pelo Brasil para disputar uma vaga no Oscar, "Galinha Pintadinha: O Filme", voltado ao público infantil, dentre outros.



A ação é realizada em unidades participantes da rede Cinemark, que dedicará a programação do dia exclusivamente a produções brasileiras. Os ingressos custarão R$ 10, sujeitos à disponibilidade de sessões e assentos.