O futuro dos heróis da Marvel pode ser bem mais sombrio do que os fãs imaginam. Com a chegada de Vingadores: Doutor Destino, a expectativa é que o confronto com Victor Von Doom provoque consequências irreversíveis para o Universo Cinematográfico Marvel (MCU), incluindo a morte de personagens importantes.

Uma das teorias que circulam entre os fãs aponta que a estratégia do estúdio pode abrir espaço para uma nova geração de heróis, enquanto parte dos nomes clássicos da franquia ficará pelo caminho.

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A possibilidade ganha força quando considerada a trama de Vingadores: Guerras Secretas, sequência prevista para dar continuidade aos acontecimentos do próximo filme.

Inspirada na saga dos quadrinhos publicada em 2015, a história pode apresentar o Mundo Bélico, uma realidade construída por Doutor Destino a partir de fragmentos dos universos destruídos durante o colapso do Multiverso.



Nesse cenário, personagens que morrerem em Doutor Destino poderiam retornar em versões alternativas, sem lembranças de suas vidas anteriores e completamente leais ao vilão.

A hipótese levanta uma questão importante: quais heróis conseguiriam escapar da destruição e preservar a memória do mundo que existia antes da interferência de Doom?

Quais heróis podem sobreviver a Vingadores: Doutor Destino?

Nos quadrinhos, um grupo reduzido de personagens consegue escapar do colapso das realidades ao entrar em uma espécie de bote salva-vidas construído pelo Quarteto Fantástico. Diferentemente daqueles que reaparecem no Mundo Bélico, os sobreviventes mantêm as lembranças dos acontecimentos que levaram ao fim do Multiverso.

Entre os nomes presentes nesse grupo estão Reed Richards e Miles Morales, o Homem-Aranha de outro universo. A participação do segundo nos próximos filmes, porém, é considerada pouco provável, já que o personagem ainda não foi integrado ao MCU.

Reed Richards, por outro lado, aparece como uma das apostas para sobreviver aos acontecimentos. Além de ser um dos principais integrantes do Quarteto Fantástico, o cientista possui uma rivalidade histórica com Victor Von Doom, que deve ocupar uma posição central nos próximos filmes. Um confronto entre os dois seria um dos caminhos possíveis para a continuidade da história.

Outro nome frequentemente apontado nas teorias é o Homem-Aranha de Tom Holland. Mesmo sem expectativa de grande destaque em Vingadores: Doutor Destino, o personagem poderia ganhar mais espaço em Guerras Secretas, caso consiga escapar da destruição do Multiverso.

Jovens Vingadores podem representar o futuro do MCU

A possível sobrevivência dos Jovens Vingadores também aparece entre as especulações sobre os próximos passos da Marvel. Cassie Lang, Kate Bishop e Kamala Khan são alguns dos nomes que poderiam integrar essa nova formação de heróis.

A hipótese teria uma importância estratégica para o estúdio: enquanto personagens clássicos poderiam ser retirados da franquia, uma equipe mais jovem abriria caminho para novas histórias e para a continuidade do MCU com atores que assumiriam o protagonismo nos próximos anos.

Ainda assim, não há confirmação sobre quais personagens sobreviverão ou como a Marvel pretende conduzir a transição entre as diferentes gerações de heróis. As possibilidades permanecem no campo das teorias, mas a relação entre Doutor Destino e Guerras Secretas indica que os acontecimentos do primeiro longa devem determinar o futuro da franquia.

Stormbreaker pode ter papel importante nos planos de Doutor Destino

Além das possíveis mortes e mudanças na formação dos Vingadores, outro elemento apresentado no material de divulgação do filme chamou a atenção dos fãs: o poder da Stormbreaker, arma de Thor, diante de Victor Von Doom.

Em uma cena do trailer de Vingadores: Doutor Destino, o antagonista consegue interromper um ataque do Deus do Trovão segurando a arma com apenas dois dedos. O gesto demonstra a dimensão do poder de Doom e levanta questionamentos sobre sua capacidade de neutralizar artefatos mágicos.

A cena pode indicar o uso de algum tipo de feitiço para conter a força da Stormbreaker, mas não significa necessariamente que a arma tenha perdido sua importância. Além de ser uma das armas mais poderosas de Thor, ela também permite invocar a Bifrost, ponte que conecta Asgard aos Nove Reinos e possibilita viagens entre diferentes regiões e dimensões.

Em Thor: Amor e Trovão, a Stormbreaker também foi utilizada por Gorr para abrir um caminho até a Eternidade, entidade cósmica apresentada no filme. Embora a Bifrost não seja estabelecida como um meio de transporte entre universos, a capacidade da arma de abrir portais para dimensões antes inacessíveis pode ser relevante para os acontecimentos de Doutor Destino.

Assim, tanto o vilão quanto os heróis poderiam encontrar na Stormbreaker um elemento importante para seus planos. Por enquanto, entretanto, não há confirmação sobre como o artefato será utilizado na trama.

Diretores descartam teoria sobre origem do Doutor Destino

Outro mistério envolvendo o próximo filme da Marvel diz respeito à origem de seu principal antagonista. Interpretado por Robert Downey Jr., o personagem Victor Von Doom chegou a ser associado a uma possível variante de Tony Stark, teoria que ganhou força entre os fãs após o anúncio do ator no papel.

Em entrevista à revista Empire, os diretores Anthony e Joe Russo esclareceram que Doutor Destino não é uma variante de Tony Stark, contrariando uma das especulações mais populares sobre o personagem. Os cineastas também confirmaram parte da história de origem do vilão, sem revelar todos os detalhes de sua trajetória.

A chegada de Doom representa um novo momento para o MCU, especialmente após os acontecimentos de Vingadores: Ultimato e a introdução de diferentes artefatos mágicos e elementos ligados ao Multiverso. A expectativa é que esses recursos tenham importância tanto nos planos do antagonista quanto nas tentativas dos heróis de impedir seus objetivos.

Vingadores: Doutor Destino estreia em 17 de dezembro nos cinemas brasileiros e será um dos principais capítulos da conclusão da Saga do Multiverso, preparando o terreno para Vingadores: Guerras Secretas.

Veja o trailer!