Nem toda boa série precisa estar entre os lançamentos mais comentados da Netflix para merecer espaço na sua próxima maratona. Nesta terça-feira, 17, uma produção britânica de apenas oito episódios surge como uma ótima escolha para quem procura uma história envolvente, com mistérios, disputas políticas e revelações capazes de mudar completamente a percepção dos personagens.

Com 79% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, a minissérie Black Earth Rising (Terra Negra em Ascensão) é uma das produções que merecem ser redescobertas no catálogo.

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Lançada em 2018, a obra é estrelada por Michaela Coel, conhecida também por sua participação em Black Mirror, e combina drama psicológico, suspense investigativo e acontecimentos históricos.

Ao longo de oito capítulos, com aproximadamente uma hora de duração cada, a trama aborda as consequências do genocídio de Ruanda, ocorrido em 1994, e questiona os limites da justiça diante de crimes de guerra.

Minissérie da Netflix mistura investigação criminal e drama histórico

A história acompanha Kate Ashby (Michaela Coel), sobrevivente do genocídio de Ruanda que foi resgatada ainda criança e adotada por Eve Ashby (Harriet Walter), uma renomada promotora britânica especializada em Direito Penal Internacional.

Já adulta, Kate trabalha como investigadora jurídica para Michael Ennis (John Goodman), no Reino Unido. Sua rotina muda quando Eve decide levar ao tribunal um general ruandês acusado de crimes de guerra. O homem, que inicialmente era considerado um herói por ter contribuído para o fim do genocídio, passa a ser alvo de uma disputa judicial que desencadeia uma série de acontecimentos violentos.

O assassinato do general e a morte de Eve colocam Kate diante de uma realidade que ela não consegue compreender completamente. Sem lembranças claras da própria infância, a protagonista passa a questionar sua identidade e o passado que sempre tentou deixar para trás.

Ao lado de Michael, ela se envolve em investigações sobre os desdobramentos do genocídio, entre acusações de crimes de guerra, disputas internacionais e interesses políticos. Conforme os casos avançam, a personagem percebe que a busca por justiça também significa enfrentar as próprias feridas.

Produção aborda genocídio de Ruanda e responsabilidade internacional

Um dos aspectos mais importantes da minissérie é a maneira como a investigação fictícia se conecta a um acontecimento histórico real. Em 1994, durante aproximadamente 100 dias, cerca de 800 mil pessoas, principalmente da população tutsi, foram assassinadas por extremistas hutus em Ruanda.

O conflito foi resultado de décadas de tensões políticas e étnicas, agravadas durante o período colonial e pela disputa pelo poder no país. A produção não se limita a apresentar as consequências da violência: também questiona a atuação de governos estrangeiros, instituições internacionais e organizações religiosas diante da tragédia.

Criada, escrita e dirigida por Hugo Blick, a minissérie aborda as relações entre colonialismo, interesses econômicos e disputas políticas que contribuíram para o massacre e continuaram influenciando Ruanda após o fim do genocídio.

A narrativa também apresenta questionamentos sobre a atuação da França, da Bélgica e da Organização das Nações Unidas (ONU), além de explorar as contradições de líderes que, em determinados momentos da história, foram considerados heróis e posteriormente acusados de cometer atrocidades.

Michaela Coel entrega atuação de destaque na produção

A força dramática da história passa principalmente pela interpretação de Michaela Coel. Conhecida por trabalhos de comédia e por sua participação em Black Mirror, a atriz apresenta uma personagem marcada por traumas, inseguranças e conflitos de identidade.

Kate é uma mulher que tenta construir uma vida longe das lembranças do genocídio, mas acaba obrigada a confrontar acontecimentos que desconhece completamente. A investigação criminal funciona, nesse sentido, como um caminho para reconstruir sua própria história.

Minissérie é uma boa pedida para quem busca boas produções fora do radar - Foto: Des Willie | Divulgação

John Goodman também se destaca como Michael Ennis, advogado que acompanha a protagonista durante os casos. O elenco ainda conta com Harriet Walter e Lucian Msamati, em interpretações que ajudam a construir as diferentes perspectivas políticas e humanas da narrativa.

Outro recurso utilizado por Hugo Blick é a animação em preto e branco para representar lembranças e acontecimentos traumáticos. A escolha estética reforça o peso das memórias e diferencia os momentos de reconstrução do passado da investigação conduzida no presente.

Vale a pena?

Para quem procura uma produção fora do circuito mais óbvio da Netflix ou é fã de suspenses de guerra, Black Earth Rising é uma escolha que merece atenção. A minissérie combina assassinatos, conspirações, disputas diplomáticas e investigações criminais com uma discussão mais ampla sobre memória, identidade e responsabilidade histórica.

Apesar de apresentar algumas subtramas excessivas e momentos em que o volume de informações políticas pode tornar a narrativa mais complexa, a produção compensa com atuações consistentes e uma abordagem corajosa de um tema frequentemente negligenciado pelo entretenimento.

Mais do que reconstruir os acontecimentos de uma tragédia, a história provoca reflexões sobre como interesses políticos podem interferir na busca por justiça e sobre a dificuldade de separar heróis e vilões em conflitos marcados por tantas contradições.

Com oito episódios e uma trama que combina entretenimento e contexto histórico, é uma preciosidade pouco lembrada do catálogo da Netflix para quem deseja encontrar uma história diferente nesta terça-feira (17/11).

Veja o trailer!