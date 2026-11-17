Nem sempre é preciso começar uma série longa para encontrar uma história capaz de prender a atenção. Para quem quer aproveitar o tempo livre, fugir do tédio e descobrir uma novidade que já está dando o que falar, a Netflix tem uma produção que merece entrar na lista.

Lançada em 2026, O Corpo conquistou espaço entre os títulos mais assistidos da plataforma e atualmente ocupa a segunda posição do TOP 10 de séries em alta no Brasil.

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Com apenas oito episódios e pouco mais de sete horas de duração total, a produção é uma opção para quem procura uma maratona envolvente, com mistério, acontecimentos sobrenaturais e reviravoltas.

O sucesso também aparece nos números do Rotten Tomatoes: a série registra 97% de aprovação do público e 87% da crítica especializada.

Série da Netflix conquista público poucos dias após a estreia

O desempenho de O Corpo foi rápido. Lançada em 11 de novembro, a produção precisou de apenas três dias para alcançar o primeiro lugar entre as séries mais populares da Netflix no mundo, segundo levantamento do FlixPatrol divulgado em 14 de novembro.

A repercussão também chegou ao Brasil. No domingo, 15 de novembro, a série já aparecia na segunda posição do TOP 10 da plataforma, atrás apenas de A Imperatriz. Antes de alcançar a liderança mundial, a novidade também havia entrado na lista das dez produções mais assistidas em 86 países.

No Rotten Tomatoes, a recepção acompanha o desempenho nos rankings. Com mais de mil avaliações do público, a produção alcançou 97% de aprovação. Entre os críticos, o índice é de 87%, com base em 23 análises. Nos primeiros dias, a série chegou a registrar 100% de aprovação especializada, considerando apenas as seis avaliações iniciais.

Terror sobrenatural e mistério movimentam a trama

Criada por Quinn Shephard, conhecida por trabalhos como Debaixo da Ponte: O Assassinato de Reena Virk, a série acompanha um grupo de estudantes de uma escola católica que participa de um ritual de iniciação para integrar uma equipe de dança. A cerimônia, porém, termina de maneira desastrosa e desencadeia uma sequência de acontecimentos inexplicáveis.

Depois do episódio, as adolescentes começam a ter visões aparentemente proféticas. O fenômeno desperta medo, curiosidade e diferentes interpretações entre os moradores da cidade, dando início a uma onda de histeria coletiva.

Entre as personagens centrais está Lisbeth, interpretada por Geena Meszaros. Desesperada para conquistar popularidade e fazer parte do grupo mais influente da escola, ela acaba envolvida em uma história que transforma a rotina das estudantes em um pesadelo.

Série mistura religião, sexualidade e humor ácido

Um dos aspectos mais curiosos de O Corpo está na combinação de gêneros. A produção aproxima o terror sobrenatural do drama adolescente, do romance e da comédia provocativa, usando o ambiente de uma escola católica para discutir religião, culpa, sexualidade e pertencimento.

A crítica às instituições religiosas aparece entre os principais elementos da narrativa, especialmente na maneira como determinadas crenças influenciam o comportamento das jovens. O contraste entre a educação religiosa das personagens, seus desejos e as experiências sobrenaturais também abre espaço para situações absurdas e momentos de humor ácido.

A série ainda investe em uma identidade visual marcada por referências à cultura adolescente dos anos 2000. Trilha sonora, figurinos chamativos e coreografias provocantes ajudam a construir uma atmosfera exagerada, que dialoga com filmes adolescentes e produções de terror das décadas de 1990 e 2000.

No elenco, Geena Meszaros e Sarah Boustany se destacam como Lisbeth e Elise. A história também desenvolve relacionamentos entre mulheres e conflitos amorosos, incorporando as descobertas afetivas das personagens ao ambiente de repressão e regras rígidas em que vivem.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de tramas de suspense e mistério que misturam elementos sobrenaturais, terror e conflitos adolescentes. Com oito episódios, O Corpo oferece uma maratona de pouco mais de sete horas, ideal para quem procura uma produção curta e diferente para assistir durante a semana.

Apesar de algumas decisões pouco convincentes das personagens e de situações em que a ausência dos adultos chama atenção, a série encontra seus melhores momentos na combinação de humor provocativo, crítica religiosa e acontecimentos perturbadores.

É uma opção para quem gosta de histórias que não se prendem a um único gênero e está em busca de uma novidade que já conquistou o público da Netflix.

Veja o trailer!