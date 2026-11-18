Siga o A TARDE no Google

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) elevou o nível operacional da capital baiana de observação para atenção nesta quarta-feira, 18, após o registro de elevados volumes de chuva e diante da previsão de continuidade das precipitações.

A mudança vale para todo o município, que apresenta risco de alagamentos e deslizamentos de terra. Seis localidades exigem atenção especial: Valéria, Águas Claras, Cajazeiras VII, Bom Juá, Castelo Branco e Sete de Abril.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o órgão, essas regiões registraram acumulados superiores a 100 milímetros nas últimas 72 horas. Ainda segundo a Codesal, 172 ocorrências foram registradas nas últimas 72h.

O diretor-geral da Codesal, Adriano da Silva, explicou que a mudança segue o Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC) e foi motivada pela intensificação das chuvas nas últimas horas.

“Estamos aqui em nosso Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil, acompanhando de perto a atuação dessa frente fria associada a um sistema de baixa pressão, que se intensificou nas últimas horas em nossa cidade, com chuvas moderadas a fortes”, afirmou.

Segundo Adriano, a previsão é de que o sistema meteorológico comece a perder força a partir da tarde desta quarta-feira, 18, contribuindo para a estabilização do tempo.

“Informamos a mudança de nível operacional em nossa cidade, saindo da observação e passando para atenção em todo o município, devido aos elevados acumulados de chuva e à previsão de continuidade desse sistema até o fim da tarde de hoje”, declarou.

Veja os bairros com maiores acumulados de chuva

O levantamento pluviométrico da Codesal, atualizado às 5h desta quarta-feira, mostra que algumas regiões de Salvador já ultrapassaram a marca de 100 milímetros de chuva em 72 horas.

Valéria (Embasa): 137 mm

(Embasa): 137 mm Bom Juá : 116,2 mm

: 116,2 mm Pau Miúdo : 116,2 mm

: 116,2 mm Águas Claras (Codesal): 116 mm

(Codesal): 116 mm Liberdade (Vila Sabiá): 113,6 mm

(Vila Sabiá): 113,6 mm Barra (Vila Naval): 112,4 mm

(Vila Naval): 112,4 mm Castelo Branco : 110,6 mm

: 110,6 mm Engenho Velho de Brotas : 110,6 mm

: 110,6 mm Brotas (Codesal): 109 mm

(Codesal): 109 mm Pituba (Parque da Cidade): 102 mm

Nas últimas 48 horas, a estação Barra, Vila Naval registrou o maior volume, com 108,2 mm, seguida por Liberdade, Vila Sabiá (91,4 mm) e Ilha de Bom Jesus dos Passos (90,2 mm).

Bom Juá lidera acumulado de chuva em novembro

Os dados da Defesa Civil também apontam volumes expressivos ao longo do mês. Até a atualização das 5h desta quarta-feira, 18, Bom Juá liderava o acumulado de novembro, com 164,4 mm.

Castelo Branco aparece na segunda posição, com 160 mm, seguido por Valéria – Embasa, com 159,6 mm. Águas Claras – Codesal registrou 156,6 mm, enquanto Liberdade – Vila Sabiá contabilizou 154,4 mm.

O volume registrado em Bom Juá já supera a normal climatológica de novembro para Salvador, estimada em 108,2 mm.

Veja as orientações da Defesa Civil

Nesta quarta-feira, o maior acumulado pluviométrico registrado foi de 19,9 mm, na estação de monitoramento da Federação.

A temperatura mínima chegou a 22,6°C, em Valéria, enquanto a máxima foi de 25,7°C, na boia meteorológica da Barra. A maior rajada de vento registrada foi de 30,2 km/h, também na estação da Barra.

Apesar da previsão de enfraquecimento do sistema de baixa pressão, a Codesal mantém o alerta para os riscos associados às chuvas em toda a cidade.

“E lembre-se: em caso de emergência, afaste-se do local de risco, vá para um lugar seguro e disque 199, da Defesa Civil de Salvador, sempre pronta para ajudar. Nosso maior patrimônio é a vida”, reforçou Adriano da Silva.

A Defesa Civil orienta que moradores de áreas de risco permaneçam atentos a sinais de instabilidade em imóveis e encostas. Em caso de emergência, a população deve deixar o local e acionar o órgão pelo telefone 199.