O homicídio de um homem que aconteceu na última segunda-feira, 16, no acesso ao estacionamento do Shopping Paralela, e o sequestro de uma mulher realizado no último sábado, 14, no Salvador Shopping, expõem desafios de segurança em shoppings. Enquanto a autoria e motivação do primeiro crime são investigadas pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH / Atlântico), o suspeito do sequestro passou por audiência de custódia na última segunda, e teve a prisão preventiva decretada.

Em nota, a Polícia Civil (PC) informou que a vítima do episódio na parte externa do Shopping Paralela foi Jamerson Sérgio Silva Santos, de 27 anos, que morreu por conta de disparos de arma de fogo. A vítima teria sido surpreendida por um atirador enquanto falava ao celular. Guias periciais e de remoção foram expedidas. Mais detalhes ou avanços da investigação não foram revelados.

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Já o suspeito da ocorrência no Salvador Shopping, Osmar Dias da Silva, foi autuado em flagrante por equipes do plantão do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), na madrugada de domingo, pelos crimes de roubo com restrição de liberdade de uma mulher de 21 anos, resistência, porte ilegal de arma de fogo e direção perigosa, conforme nota da PC. O que se sabe sobre o caso é que o autuado teria rendido a vítima no estacionamento do Shopping e a obrigado a dirigir.

Durante seu trajeto, ele a teria feito realizar saques bancários ainda na capital e seguir até a região de Amélia Rodrigues. Foi por meio de ação conjunta entre as forças de segurança que o veículo foi interceptado no bairro da Barroquinha, no retorno à capital, e a vítima libertada. O homem teria se recusado a parar e então entrado em confronto com policiais militares e sido atingido por disparos de arma de fogo, ainda conforme nota da PC. Ele então foi conduzido para atendimento médico e após receber alta foi autuado em flagrante. A vítima foi encaminhada aos familiares.

Outro episódio de sequestro aconteceu no estacionamento do Salvador Shopping em março deste ano, quando três mulheres foram raptadas e levadas para um cativeiro no bairro de Plataforma. A situação de cárcere da idosa de 77 anos e suas filhas teve fim apenas após o resgate no dia seguinte, 16 de março. As investigações resultaram na identificação de suspeitos e em ações policiais que terminaram com duas mortes, quatro prisões e a apreensão de um adolescente. O crime ainda é investigado pela Polícia Civil.

Medidas de segurança

Mesmo diante da maior presença visível de agentes de segurança nos shoppings, a violência dos dois episódios e a proximidade temporal entre os casos geraram receio. A diarista Eliana Nunes de Melo, 43, foi ao Shopping Paralela ontem e relatou apreensão. “É algo que gera uma preocupação, não aconteceu nada comigo, mas é complicado ver essas coisas acontecendo e a gente está à mercê disso”.

Em nota, a assessoria do Salvador Shopping destacou a ampliação do efetivo de profissionais que atuam no estacionamento do empreendimento. Além disso, no texto é indicado que a equipe está mobilizada e colaborando com as autoridades competentes para a apuração dos fatos e mantém o “compromisso com o aprimoramento contínuo da segurança”.

Também em nota, a comunicação do Shopping Paralela lamentou o ocorrido, indicou colaborar com as investigações e reforçou a ampliação do efetivo de segurança e intensificação das rondas motorizadas por conta do aumento do fluxo do fim de ano.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA) informou - também em nota à Reportagem - que mantém com os shoppings da capital baiana “um trabalho de parceria”, que conta com compartilhamento das câmeras para o Centro de Operações e Inteligência, além da atuação das Polícias Militar e Civil. No texto é destacado que as equipes de segurança dos shoppings possuem contato direto com as Companhias e Delegacias da PC para garantir o atendimento célere das demandas.

“A SSP enfatiza, por fim, que ações em parceria com os shoppings serão reforçadas, visando combater qualquer tipo de ação criminosa”, indica o final do texto.