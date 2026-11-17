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Um homem foi morto a tiros na noite desta segunda-feira, 16, no estacionamento do Shopping Paralela, localizado na Avenida Luís Viana Filho, em Salvador.

Segundo informações preliminares, o autor dos disparos chegou ao local em uma motocicleta e atirou diversas vezes contra a vítima.

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Em nota, a Polícia Civil informou que o homem ainda não foi formalmente identificado. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) registrou a ocorrência e expediu guias para a realização de perícia e remoção do corpo.

A comunicação do Shopping Paralela confirmou à reportagem que o crime ocorreu no estacionamento do empreendimento. Em nota, a administração informou que está colaborando com as autoridades na investigação do caso.

“Sobre a ocorrência registrada nas imediações do empreendimento, a administração do shopping está colaborando com as autoridades na investigação do caso”, afirmou.

O que diz a PM

Em nota enviada ao portal A TARDE, na noite de segunda-feira, 16, militares do 32º BPM foram acionados para averiguar uma ocorrência de disparo de arma de fogo no Alphaville.

"No local, os policiais encontraram um homem caído ao solo, ferido e sem sinais vitais. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionados para a adoção das medidas cabíveis. Autoria e motivação desconehcida".

Câmeras podem ajudar a identificar suspeito

As investigações estão sob responsabilidade da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), que realiza diligências para identificar o autor dos disparos e esclarecer a motivação do crime.

O estacionamento conta com câmeras de segurança, e as imagens poderão auxiliar a polícia na reconstituição da ocorrência. A administração do Shopping Paralela ainda deve se manifestar sobre o caso.